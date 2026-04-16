این موضوع می‌تواند خیلی زود تمام شود. اگر آن‌ها هوشمند باشند، به زودی پایان می‌یابد

این دیدار یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، گفته که ممکن است پایان جنگ «بسیار زود» فرا برسد.

خبرگزاری دولتی تسنیم گزارش داده «پس از نشست امروز هیئت پاکستانی به رهبری عاصم منیر، لوی درستیز اردوی پاکستان، با مقام‌های ایرانی، تیم ایرانی بررسی‌های لازم را انجام داده و سپس در مورد دور بعدی مذاکرات میان ایران و امریکا تصمیم‌گرفته خواهد شد.»

لوی درستیز قدرتمند اردوی پاکستان در ۱۵ اپریل وارد تهران شد و از سوی عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران، استقبال شد. یک منبع ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته که عاصم منیر که در دور نخست مذاکرات نقش میانجی را داشت، به ایران آمده تا «فاصله‌ها را کاهش دهد».

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجۀ ایران، در ۱۵ اپریل در نشست هفتگی خود در تهران گفت که پس از پایان گفتگوها، ایران از طریق پاکستان با ایالات متحدۀ امریکا تبادل پیام داشته است.

«می‌تواند خیلی زود تمام شود»

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در مورد دستیابی به توافق صلح با ایران ابراز خوش‌بینی کرده، با این حال، بارها گفته که توافق نزدیک است، اما بعداً تهدید کرده که دارایی‌های نظامی، رهبران و زیربنا‌های انرژی ایران را نابود خواهد کرد.

رئیس جمهور ترمپ در مصاحبه‌ای با فاکس بیزنس که در ۱۴ اپریل ضبط و در ۱۵ اپریل پخش شد، گفت: «فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند خیلی زود تمام شود. اگر آن‌ها هوشمند باشند، به زودی پایان می‌یابد.»

او افزود: «فکر می‌کنم بسیار نزدیک به پایان است... از نظر من تقریباً تمام شده است.»

پیش از آن، رئیس جمهور ترمپ به نیویورک پست گفته بود که مذاکره‌کنندگان، که گفتگوهای ۱۱ تا ۱۲ اپریل را در اسلام‌آباد بدون نتیجه پایان دادند، ممکن است در چند روز آینده دوباره دیدار کنند.

جی دی ونس معاون رئیس‌جمهور امریکا، که هیئت امریکایی را در دور اول رهبری می‌کرد، گفت «پیشرفت زیادی» حاصل شده است.

«به احتمال زیاد» دور جدید مذاکرات در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار خواهد شد

کارولین لیوت سخنگوی قصر سفید، نیز به خبرنگاران گفته که «به احتمال زیاد» دور جدید مذاکرات در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار خواهد شد و افزود: «این گفتگوها در جریان است و ما نسبت به چشم‌انداز توافق احساس خوبی داریم.»

مهلت آتش‌بس دو هفته‌ای که در ۷ اپریل میان امریکا و ایران توافق شد، رو به پایان است. رئیس جمهور ترمپ گفته که قصد ندارد که این آتش‌بس را پس از ۲۲ اپریل تمدید کند و احتمالاً نیازی به آن نخواهد بود.

یکی از نقاط اصلی اختلاف، توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم است. کشورهای غربی تهران را متهم می‌کنند که به دنبال ساختن سلاح هسته‌ای است، در حالی که ایران تأکید می کند که برنامۀ هسته‌ای ‌اش صرف اهداف ملکی دارد.

موضوع مورد اختلاف دیگر، بستن تنگه هرمز توسط ایران است؛ گذرگاهی که پیش از آغاز جنگ حدود یک‌پنجم انتقال نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کرد.

وزارت خزانه‌داری با قدرت در حال هدف قرار دادن نخبگان رژیم مانند خانواده شمخانی است

پس از پایان مذاکرات اسلام‌آباد، رئیس جمهور ترمپ از محاصره بحری امریکا علیه کشتی‌های مرتبط با ایران خبر داد. تنگه هرمز مسیر مهمی است که اروپا را از طریق کانال سویز با آسیا وصل می‌کند و یکی از حیاتی‌ترین راه‌های تجارت بحری جهان محسوب می‌شود.

محسن رضایی مشاور نظامی رهبر ایران، در ۱۵ اپریل هشدار داد که اگر امریکا بخواهد تنگۀ هرمز را «کنترل» کند، تهران کشتی‌های امریکایی را غرق خواهد کرد.

رضایی گفت: «آقای ترمپ می‌خواهد پولیس تنگه هرمز شود. آیا این واقعاً وظیفه شماست؟ آیا این کار یک اردوی قدرتمند مانند امریکا است؟»

مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران، از زمان آغاز درگیری‌ها دیده نشده و گمانه‌زنی‌هایی درمورد وضعیت صحی او و احتمال زخمی شدنش در حملات هوایی مطرح است.

«اقدامات مالی امریکا»

در همین حال، واشنگتن علاوه بر تهدیدهای نظامی، با اقدامات مالی نیز تلاش کرده که بر تهران فشار وارد کند.

وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرده که تحریم‌های بیشتری علیه زیربنا‌های انتقال نفت ایران اعمال می‌کند و بیش از ده ها فرد، شرکت و کشتی را هدف قرار داده است.

این تحریم‌ها شبکه‌ای مرتبط با محمدحسین شمخانی، تاجر نفتی ایرانی، را هدف قرار می‌دهد. او پسر علی شمخانی است که در نتیجۀ حملات هوایی امریکا و اسرائیل در ۲۸ فبروری در تهران کشته شد.

معافیت‌هایی که اجازۀ خرید نفت ایران و روسیه را می‌داد، تمدید نخواهد کرد

سکات بیسنت وزیر خزانه‌داری امریکا، گفته که«وزارت خزانه‌داری با قدرت در حال هدف قرار دادن نخبگان رژیم مانند خانواده شمخانی است که تلاش می‌کنند به بهای مردم ایران سود ببرند.»

بیسنت همچنین افزوده که واشنگتن معافیت‌هایی را که اجازۀ خرید نفت ایران و روسیه را می‌داد، تمدید نخواهد کرد.

این معافیت ۳۰ روزه که در این هفته پایان می‌یابد، شامل نفتی بود که پیش از ۱۱ مارچ در بحر قرار داشت.

واشنگتن پیش‌تر از این معافیت‌ها برای افزایش عرضۀ نفت در شرایط افزایش قیمت جهانی انرژی استفاده کرده بود.

در همین حال، با وجود بحث‌ها درمورد صلح، وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا (پنتاگون) هزاران تن نیروی اضافی به شرق‌میانه اعزام می‌کند تا هم ایران را برای رسیدن به توافق تحت فشار قرار دهد و هم در صورت شکست آتش‌بس، آماده باشد.

گزارش‌ها حاکی از آنست که این نیروها شامل حدود ۶۰۰۰ تن در کشتی طیاره بردار یو اس س اچ دبلیو بوش و بیش از ۴۰۰۰ تفنگدار بحری اند که به حدود ۵۰ هزار نیروی امریکایی حاضر در منطقه افزوده می‌شوند.