سازمان صحی جهان: بیماری ملاریا در افغانستان، در ماه مارچ ۲۵ درصد افزایش یافته است

نجیب‌الله نورستانی، باشندهٔ ولسوالی کامدیش ولایت نورستان، می‌گوید خانواده‌اش به بیماری ملاریا مبتلا شده‌است:

"در خانهٔ ما سه نفر، دو دختر و خانمم به بیماری ملاریا مبتلا اند."

او در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آن‌که به دلیل درگیری‌ها میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی، راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال با ولسوالی ناری کنر مسدود شد، بیمارانش دسترسی به خدمات و امکانات صحی، از جمله دواها، را از دست دادند.

آقای نورستانی می‌افزاید با وجودی‌که اکنون راه‌ها باز شده، اما دواها و دیگر امکانات صحی به‌گونهٔ درست به منطقهٔ آنان نرسیده و همسر و دخترانش هنوز از این بیماری رنج می‌برند: "ما خیلی دربه‌در شدیم، تداوی درست یا سهولت‌های صحی برای ما مساعد نیست، به همین دلیل بیماران ما با مشکلات زیاد روبه‌رو اند. اگر جایی دوا پیدا شود، همان را استفاده می‌کنیم؛ در غیر آن، تداوی درست در ولسوالی کامدیش وجود ندارد."

پایدین‌خان، باشندهٔ ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر و عزیزالله، باشندهٔ ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، روز جمعه ۲۸ حمل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در مناطق آنان نیز موارد بیماری ملاریا افزایش یافته است.

"در ولسوالی یک کلینیک است و در آن‌جا موارد ملاریا زیاد است. در خانهٔ ما نیز دو دخترم به ملاریا مبتلا اند، در قریهٔ ما موارد ملاریا افزایش یافته است."

"در منطقهٔ ما بسیار زیاد است، در خانهٔ ما نیز دو نفر به این بیماری مبتلا اند و دسترسی به خدمات صحی به‌گونهٔ درست وجود ندارد."

یک کارمند صحی در ولایت لغمان که نخواست نام و صدایش در گزارش گرفته شود، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این اواخر مراجعهٔ بیماران مبتلا به ملاریا در این ولایت افزایش یافته است.

ملاریا یک بیماری ساری است که از طریق نیش پشهٔ مادهٔ آلودهٔ آنوفل از فرد مبتلا به فرد سالم انتقال می‌کند و بیشتر کودکان و زنان باردار را متأثر می‌سازد.

متخصصان صحی می‌گویند که موجودیت آب‌های ایستاده، موقعیت جغرافیایی ولایت‌های شرقی، مهاجرت، بارنده‌گی‌ها، هوای گرم و فقر اقتصادی از عوامل اصلی افزایش این بیماری بوده و تب شدید، تهوع و بی‌اشتهایی از مهم‌ترین علایم آن به‌شمار می‌روند.

این درحالی‌ست که سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) نیز از افزایش بیماری‌ ملاریا در افغانستان خبر داده‌است.

این ادارهٔ سازمان ملل متحد در گزارشی‌که روز جمعه «۲۸ حمل» در وب‌سایت ریلیف منتشر شده، گفته است که در ماه مارچ حدود ۷۴۶ مورد ملاریا در افغانستان ثبت شده که نسبت به ماه فبروری ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

با این حال، این سازمان می‌افزاید که از آغاز سال جاری تا کنون هیچ مورد مرگ ناشی از این بیماری گزارش نشده‌است.

سازمان جهانی صحت همچنان از افزایش موارد اسهال حاد آبکی و تب خون‌ریزی‌دهندهٔ کریمه–کانگو در ماه مارچ خبر داده‌است.

در همین حال، «دبلیو اچ او» کاهش بیماری‌هایی همچون عفونت‌های حاد تنفسی به‌شمول سینه‌وبغل، موارد مشکوک تب دِینگی، موارد مشکوک سرخکان و «کووید-۱۹» را نیز گزارش کرده‌است.

در گزارش همچنان آمده که در پاسخ به نیازهای صحی، این سازمان بیش از ۲۰۰ بستهٔ صحی اساسی را در سراسر افغانستان توزیع کرده که بیش از ۸۱۰ هزار تن از آن بهره‌مند شده‌اند.

افغانستان در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در بخش صحت عامه روبه‌رو بوده است، چالش‌هایی که ناشی از کمبود امکانات صحی، دسترسی محدود به خدمات صحی در مناطق دوردست، فقر گسترده و حوادث طبیعی مانند سیلاب‌ها و بی‌جا شدن خانواده‌ها می‌باشد.

این وضعیت سبب شده تا بیماری‌های ساری، به‌ویژه ملاریا و اسهال حاد آبکی، همچنان در بسیاری از ولایت‌ها شیوع کنند.

نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان جهانی صحت با توجه به این وضعیت بارها هشدار داده که نظام صحی افغانستان شکننده بوده و توانایی پاسخ‌گویی به افزایش ناگهانی بیماری‌ها را به‌گونهٔ کامل ندارد.