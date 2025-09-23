سازمان صحی جهان: بیماری ملاریا در افغانستان افزایش یافته است

ملاریا از ماه اپریل امسال به طور مداوم در حال افزایش است

دبلیو اچ او در گزارش تازه ماهانه ‌اش که دوشنبه ۲۲ سپتمبر منتشر شد، گفته که ۱۲ هزار و ۸۹۷ درصد افزایش را نشان می ‌دهد.

این سازمان با ابراز نگرانی افزوده که آمار مبتلایان ملاریا از ماه اپریل امسال به طور مداوم در حال افزایش است.

در همین حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان نیز می گویند که در این اواخر موارد بیماری ملاریا در مناطق شان افزایش یافته است.

فضل وهاب باشنده شرق ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در چند روز گذشته چندین عضو خانواده اش به این بیماری مبتلا شده اند:

"چندین روز است که اطفال در خانه دچار تب شدید شده اند ما خون شان را آزمایش کردیم معلوم شد که آنها ملاریا دارند بعضی کودکان ما در خانه ملاریا شده اند در قریه وضعیت همینطور است تمام بزرگسالان و کودکان به بیماری ملاریا مبتلا شده اند علت آن این است که در این وقت پشه های ملاریا افزایش یافته است."

بشر احمد باشنده ولایت لغمان نیز با رادیو آزادی نگرانی مشابه را مطرح کرد:

"برادرم همین حالا از ملاریا رنج می برد، تب شدید همراه با لرزه دارد و همچنان بدن اش شدیدا درد دارد، دوا گرفته مگر تا حالا صحت یاب نشده است."

کارشناسان صحی می‌ گویند که ملاریا یک بیماری ساری است که توسط نیش پشه مادهٔ آلودهٔ آنوفل از فرد آلوده به انسان سالم منتقل می ‌شود.

ملاریا یک بیماری ساری است که توسط نیش پشه مادهٔ آلودهٔ آنوفل از فرد آلوده به انسان سالم منتقل می ‌شود

بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، تا کنون ۴۵ کشور جهان توانسته اند این بیماری را به طور کامل از بین ببرند، اما هنوز هم ده ها کشور وجود دارد که این بیماری در آنجا وجود دارد و جان میلیون ها نفر با تهدید روبرو است.

براساس آمار این سازمان در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۶۳ میلیون نفر در ۸۳ کشور به شمول افغانستان به این بیماری مبتلا شده اند که از این میان دست کم ۶۰۰ هزار نفر جان باخته‌ اند.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد گزارش جدید سازمان جهانی صحت پاسخ نداد، اما شماری از داکتران داخله در افغانستان تأیید می‌ کنند که در این اواخر موارد ملاریا افزایش یافته است.

داکتر انعام الله حسین زاده متخصص داخله به رادیو آزادی گفت:

"پرازیت ملاریا حجرات سرخ خون را در بدن خراب میکند و سبب تب شدید، جان دردی و لرزه در بدن میشود، اگر به موقع تداوی نشود سبب مشکلات جدی کبد و کلیه می شود، متاسفانه دوباره واقعات مثبت ملاریا افزایش یافته است."

او می‌گوید در حالی که هوا هنوز هم گرم است، مردم برای جلوگیری از مبتلا شدن به ملاریا باید از پشه خانه استفاده کنند، آب های ایستاده در حویلی‌ ها و مناطق اطراف را از بین ببرند و در اتاق‌ ها و خانه‌ های شان را دوا پاشی کنند.

ملاریا در هر دقیقه زندگی یک فرد را در سطح جهان می گیرد

هرچند سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری ملاریا در افغانستان ابراز نگرانی کرده است، اما از کاهش شماری از بیماری ‌های ساری نیز خبر داده است.

در این گزارش آمده است که امراض شدید تنفسی، تب دنگی، سرخکان و همچنان سطح ابتلا به کووید-۱۹ را به طور قابل توجه کاهش یافته است، اما هنوز هم صحت مردم را تهدید می کند.

کارشناسان صحی می گویند که تغییرات اقلیمی و بحران های ناشی از آن مانند سیل، باران، زلزله، خشکسالی و گرمای شدید منجر به افزایش تعداد پشه های ناقل ملاریا به نام آنوفل می شود.

ارقام سازمان جهانی صحت نشان می دهد که ملاریا در هر دقیقه زندگی یک فرد را در سطح جهان می گیرد.