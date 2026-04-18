یک مهاجر افغان در ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که به دلیل افزایش فشارها و بازداشتها، حتی نمیتواند از خانه خود بیرون شود.
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه ۲۹ حمل به رادیو آزادی گفت که بازگشت به افغانستان برای آنان با خطرات جدی همراه است:
"با مشکلات بسیار زیاد روبهرو هستیم. اگر، خدایناخواسته، دیپورت شویم، یقین کامل داریم که در آنجا برای ما مشکلات جدی بهوجود میآید و حتی امکان به خطر افتادن جان ما نیز وجود دارد. اینجا هم در شرایط بسیار دشوار زندگی میکنیم."
یک مهاجر دیگر در پیشاور پاکستان، که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید شرایط برای آنان هر روز بدتر میشود:
"هر کسی که بیرون برود، بازداشت میشود؛ یا به خاطر پول یا مسائل دیگر. مردم در ترس بهسر میبرند و کسی نمیتواند از خانه بیرون شود.»
او ادعا کرد که پولیس مهاجران را در راهها متوقف کرده، بازداشت میکند و در بدل پول رها میسازد. رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند.
همچنان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها در گزارشهای خود اظهار داشته است که افغانها در پاکستان با محیطی ناامن و نامناسب روبهرو هستند؛ وضعیتی که به اساس گزارش شامل بازداشت، اخراج اجباری، ضبط اسناد و اخاذی نیز میشود.
این پناهندگان در حالی از افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان سخن میگویند که برخی نهادهای بینالمللی نیز از افزایش بازداشتها در این کشور خبر دادهاند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) و سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) گزارش دادهاند که از آغاز سال جاری میلادی تا ۱۱ اپریل، نزدیک به ۳۴ هزار مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدهاند.
این نهادها در گزارش مشترکی که روز جمعه، ۲۸ حمل (۱۷ اپریل) منتشر شده، گفتهاند که در این میان، نزدیک به ۳۲ هزار تن دارندگان کارتهای ای سی سی و افراد فاقد اسناد، و بیش از ۲ هزار تن دیگر دارندگان کارتهای پی او آر هستند.
کارت تابعیت افغان (ای سی سی) توسط حکومت پاکستان با همکاری سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) در سال ۲۰۱۷ برای ثبت و شناسایی افغانهای فاقد مدرک در پاکستان توزیع شد و پی او آر کارت های پناهندگی است که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال ۲۰۰۷به پناهندگان افغان صادر شده است.
این گزارش میافزاید که ۵۷ درصد بازداشتها در ایالت بلوچستان، ۲۰ درصد در خیبرپختونخوا و متباقی در سایر ایالتهای پاکستان صورت گرفته است.
به گفته این گزارش، تنها در فاصله ۵ تا ۱۱ اپریل، نزدیک به ۱۲ هزار مهاجر افغان بازداشت و توقیف شدهاند که در مقایسه با هفته قبل، ۳۰۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
بر بنیاد گزارش یو اناچسیآر و آیاوام، مجموع شمار بازگشتکنندگان و اخراجشدگان از اول جنوری تا ۱۱ اپریل سال جاری میلادی به بیش از ۲۲۲ هزار تن رسیده است که بیش از ۳۳ هزار تن آنان بهگونه اجباری اخراج شدهاند.
در این گزارش از دولت پاکستان خواسته شده است تا افغانهایی را که نیازمند حمایت بینالمللی هستند، همچنان افرادی را که دارای شرایط خاص یا آسیبپذیری میباشند، از بازگشت اجباری مستثنا قرار دهد.
پاکستان در سال ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد. بر اساس معلومات یواناچسیآر، از ماه سپتمبر ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶، بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند و نزدیک به دو میلیون مهاجر دیگر هنوز در این کشور اقامت دارند.
مقامهای پاکستانی مدعی اند که این روند در چارچوب «طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی» انجام میشود و هدف آن اجرای قوانین مهاجرتی و بازگرداندن افرادی است که بدون اسناد معتبر در این کشور اقامت دارند.