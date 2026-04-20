یوناما: افغانستان آمادگی بسیار کمی برای مدیریت پیامدهای تغییرات اقلیمی دارد

او روز دوشنبه، ۳۱ حمل به رادیو آزادی گفت که خانواده هفت نفره اش در یک خیمه زندگی می کنند.
خانه ما خراب شد، تمام وسایل خانه را سیلاب برد، تا حال هیچ کمک اساسی به ما نشده است
میبینید که ما در خیمه زندگی میکنیم، در گرسنگی و تشنگی اینجا هستیم."
این در حالی است که در ۶ حمل، موج بهاری بارندگیها و سیلابهای ویرانگر در افغانستان آغاز شد و در ولایتهای مختلف هزاران نفر را متضرر ساخت.
گُل آغا، یکی از باشندگان منطقه دندغوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که سیلابها حتی شبکههای آب پاک آشامیدنی را نیز از بین برده و مردم با مشکلات جدی مواجهاند.
"مردم اینجا بسیار آسیب دیدهاند، علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی گستردهای هم وارد شده است. سیلابها چاههای عمیق را هم خراب کرده و مردم در تأمین آب آشامیدنی مشکل دارند. ما از حکومت و نهادهای کمکرسان میخواهیم که به ما کمک کنند."
با آنکه اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته به سیلابزدگان در برخی ولایتها کمکهای اولیه رسیده، اما یکی از سیلابزدگان ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک که نخواست نامش گرفته شود میگوید این کمکها کافی نیست.
سه روز میشود که یک مقدار کمک به ما شده، اما کافی نیست
سرکها خراب شده، سربندها از بین رفته، خانهها ویران شده و مهمتر از همه آب پاک نداریم."
در همین حال، نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یوناما بتازگی گفته که افغانستان در خط مقدم تغییرات اقلیمی جهانی قرار دارد.
یوناما در گزارشی دوشنبه ۳۱ حمل گفته که افغانستان از نظر مدیریت پیامدهای اقلیمی، یکی از آسیبپذیرترین کشورها در جهان است و در عین حال آمادگی بسیار کمی برای مدیریت این پیامدها دارد.
یوناما افزوده که با توجه به این وضعیت، در همکاری با یک نهاد تحقیقاتی، سلسله نشستهایی را در سال ۲۰۲۵ آغاز کرده تا دیدگاهها و چالشهای افغانها در مورد تغییر اقلیم بررسی شود.
در گزارش آمده که در این نشستها متخصصان، نهادها و طرفهای مختلف گردهم میآیند تا راهحلهایی برای بحران پیدا کنند.
به گفته یوناما، در این بحثها تأکید شده که حدود ۷۰ درصد مردم افغانستان برای زندگی خود به زراعت وابستهاند، اما تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بینظمی فصلها به این بخش آسیب زده است.
در گزارش همچنان آمده که به همین دلیل میلیونها نفر با کمبود مواد غذایی روبهرو شدهاند، در سراسر کشور کمبود آب افزایش یافته و حتی در شهرهایی مانند کابل سطح آبهای زیرزمینی کاهش پیدا کرده است.
یوناما گفته که تغییر اقلیم یکی از عوامل مهم بیجاشدگی مردم نیز است، زیرا مشکلات محیطزیستی آنان را مجبور به ترک مناطقشان و حتی مهاجرت به کشورهای دیگر میکند.
بر اساس گزارش این نهاد، سیلابهای ناگهانی و غیرمنتظره در افغانستان به زندگی، خانهها و داراییهای مردم آسیب زده و مشکلات آنان را بیشتر ساخته است.
افغانستان که از کشورهای آسیبپذیر در برابر تغییرات اقلیمی شمرده میشود، بهگونه مداوم شاهد سیلابها، زلزلهها و بارندگیهای شدید بوده است.
حکومت طالبان گفته که از ۶ تا ۲۲ حمل، در نتیجه حوادث طبیعی ۱۸۹ نفر جان باخته و ۲۵۲ نفر زخمی شدهاند.