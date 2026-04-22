قرار است، ۱۱۰۰ پناهجوی افغان از قطر به‌ جمهوری دموکراتیک کانگو اعزام شوند

برخی از آنان که از سال‌ها به این‌سو در کمپ «سیلیه» قطر به سر می‌برند، در صحبت با رادیو آزادی گفته‌اند که نمی‌خواهند به هیچ کشور دیگری به‌جز امریکا انتقال داده شوند، زیرا تمام اعضای خانواده‌شان در آن‌جا زنده‌گی می‌کنند.

یکی از این پناهجویان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش فاش شود، روز چهارشنبه «۲ ثور» به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:

"من تنها در این‌جا در قطر هستم؛ تمام خانواده‌ام—خانمم، پسرانم و دخترانم—در امریکا هستند. من این‌جا مانده‌ام و یک پسرم که ۲۳ ساله است در اسلام‌آباد است. در سه جا پراگنده هستیم، در این مشکلات گیر مانده‌ایم و این‌جا هم هیچ معلومات دقیق نیست؛ همه مردم بسیار سرگردان هستند."

پناهجوی دیگری که او نیز در این کمپ زنده‌گی می‌کند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید:

"همه، به‌شمول خودم، در تشویش هستند. اطفال، خانم‌ها، پیرمردان و جوانان—همه تشویش دارند. ما بخاطر امریکا آمده بودیم؛ امریکایی‌ها ما را با عزت به این‌جا آوردند، اما حالا ما را به بی‌عزتی به یک جای دیگر می‌فرستند. واقعاً جای تشویش و پریشانی است."

این پناهجویان در حالی از وضعیت نامعلوم و آیندهٔ نگران‌کننده خود سخن می‌زنند که به تازه‌گی گزارش‌های از احتمال انتقال آنان به کشورهای دیگر، از جمله جمهوری دموکراتیک کانگو، منتشر شده‌است.

روزنامه امریکایی نیویارک تایمز در گزارشی که به تاریخ ۲۱ اپریل منتشر کرده، نوشته است که حدود ۱،۱۰۰ افغان که در حال حاضر در قطر به‌سر می‌برند، با انتخابی دشوار میان بازگشت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان یا انتقال به جمهوری دموکراتیک کانگو روبه‌رو هستند.

جمهوری دموکراتیک کانگو واقع در مرکز افریقا، از بزرگترین کشورهای افریقای جنوب صحرا است.

این روزنامه به نقل از یک کارمند کمک‌رسانی امریکایی که در جریان این طرح قرار دارد، افزوده که این گروه شامل مترجمان نیروهای امریکایی، اعضای پیشین نیروهای ویژه افغانستان و اعضای خانواده نظامیان امریکایی است که در میان آنان بیش از ۴۰۰ کودک نیز حضور دارند.

در گزارش نیویارک تایمز به نقل از شان وان‌دایور، رئیس نهاد «افغان ایواک»، آمده است که از سوی مقام‌های وزارت خارجه امریکا در مورد طرح کانگو در جریان قرار گرفته است.

رادیو آزادی هرچند تلاش کرد نظر او را نیز در این مورد داشته باشد، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌ها پاسخ نداد.

به گفته او، به این افغان‌ها انتخاب داده خواهد شد که یا به افغانستان بازگردند و زیر حاکمیت طالبان زنده‌گی کنند یا به کانگو فرستاده شوند؛ کشوری‌که به گفته‌ی وان‌دایور خود با یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان روبه‌رو است و بسیاری از آنان چنین گزینه‌ی را نخواهند پذیرفت.

در بخشی از گزارش نیویارک تایمز آمده که کانگو هم‌اکنون میزبان صدها هزار پناهنده از کشورهای همسایه می‌باشد و فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که این کشور ظرفیت پذیرش مهاجرین بیشتر را ندارد.

بر اساس گزارش های نهادهای سازمان ملل متحد، جمهوری دموکراتیک کانگو با بحرانی انسانیِ رو به تشدید مواجه است؛ به‌ گونه‌ای که ناامنی حاد غذایی و سطوح اضطراری گرسنه گی در بخش های شرقیِ این کشور که درگیر منازعه است، به‌ سرعت در حال افزایش است.

بر اساس گزارش این نهادها، پیش‌بینی می‌شود تا اوایل سال ۲۰۲۶، در مجموع ۲۶،۶ میلیون نفر در سراسر کانگو با سطوح بحرانی یا بدتر ناامنی غذایی مواجه شوند.

دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ایالات متحده و الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این طرح پاسخی نداد، اما برخی مقام‌های این وزارت پیش‌تر تأکید کرده‌اند که در پی یافتن گزینه‌های «مسئولانه و داوطلبانه» برای اسکان مجدد افغان‌های گیر مانده در قطر هستند.

کمپ«سیلیه» در قطر، قرار بود تا ۳۱ مارچ بسته شود

پیش از این نیز برخی رسانه‌ها از جمله وال استریت ژورنال گزارش داده بودند که ایالات متحده با دو کشور در افریقا و یک کشور در آسیا درباره انتقال این افغان‌ها گفت‌وگو کرده، اما نام این کشورها فاش نشده بود.

این ۱،۱۰۰ پناهجوی افغان که احتمال انتقال‌شان به کانگو مطرح است، در کمپی به نام «السیلیه» به‌سر می‌برند که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های امریکایی و خاورمیانه، این کمپ قرار بود تا ۳۱ مارچ بسته شود.

کمپ «السیلیه» پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ برای اسکان موقت افغان‌هایی ایجاد شد که با نیروهای امریکایی همکاری کرده بودند و در انتظار انتقال به امریکا بودند.