نیویارک تایمز: حکومت امریکا در حال تدوین یک سیاست جدید در مورد مهاجران است

روزنامه نیویارک تایمز به تازگی با استناد به مسوده اسناد داخلی وزارت امنیت داخلی امریکا گزارش داده است که پیش نویس رهنمودی که هنوز نهایی نشده است، به اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) هدایت می دهد تا هنگام ارزیابی درخواست های خاص مهاجرت، با "عوامل خاص کشور" از ممنوعیت سفر به عنوان "عوامل منفی قابل توجه" برخورد کند.

در ادامه آمده که این تغییر، گسترش قابل توجه تلاش ‌های حکومت برای محدود کردن مهاجرت از کشورهای است که به گفتهٔ آنان نظارت و بررسی کافی برای مدارک رسمی ندارند،این اقدام، برای کسانی که پیش از ممنوعیت سفر وارد امریکا شده‌اند، ماندن در این کشور را دشوارتر خواهد کرد.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، پیش از این با صدور یک فرمان اجرایی، بر سفر شهروندان ۱۲ کشور به امریکا محدودیت وضع کرد و گفت که این اقدام به هدف محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست‌های خارجی صورت گرفته است.

در کنار افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن کشورهای هستند که براساس فرمان ترمپ بر سفر شهروندان شان به امریکا محدودیت وضع شده است.

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در فرمان خود در مورد ممنوعیت سفر به این کشور استثناهای نیز مد نظر گرفته بود که یکی از آن‌ها برایافغان‌هایی واجد شرایط برنامهٔ ویزای مهاجرت ویژه (اس‌آی‌وی) بود، برنامه‌ی که برای کسانی است که در جریان جنگ در افغانستان با حکومت ایالات متحده همکاری کرده‌اند.

اما این اقدامات حکومت امریکا، شماری از افغان های را که درسه سال اخیر به امریکا زندگی می کنند و کسانی که هنوزهم درکشورهای سوم درانتظار سفر به امریکا هستند را نگران کرده است.

اگر این چنین اقدام صورت گیرد برای ما مشکلات بیشتر می‌شود.

یکی از افغان های دارنده پرونده پرول به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت که اگر شرایط برای مهاجران دشوار شود و آنان نتوانند «گرین کارت» بگیرند، جواز کار شان نیز قطع خواهد شد.

او که در افغانستان خبرنگار بود و بیش از یک سال می‌شود همراه با خانواده اش در امریکا زندگی می کند درمورد به رادیو آزادی گفت:

«اگر این چنین اقدام صورت گیرد برای ما مشکلات بیشتر می‌شود، چون اولادهای من همه همین جا هستند و می خواهیم زندگی خوب ومرفع داشته باشیم، ما در یک شرایط دشوار از افغانستان بیرون شدیم چون زندگی کرده نمی توانستیم، امیدوار هستیم، اینجا شرایط خوب شود و برای ما گرین کارت بدهد تا مشکلات ما حل شود.»

شماری از افغان های که به امید سفر به امریکا از چند سال به این طرف در پاکستان زندگی می کنند، نیز از سخت شدن شرایط مهاجرت درامریکا نگران هستند.

یکی از دارندگان پرونده« اس آی وی» که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و بخاطر طی مراحل پرونده مهاجرت اش در پاکستان بسر می برد به رادیو آزادی گفت:

«پروسه را بسیار مغلق ساختند، با گذشت شش ماه تاریخ انترویو را برای ما مشخص نکرده است، از طرف دیگر ویزه ما در حال ختم شدن است و بازداشت های پولیس هم اینجا شدت گرفته است، حالا شنیدیم که موضوع گرفتن گرین کارت هم دشوار می شود، این همه ما را به شدت نگران کرده است.»

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا پس از پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری امریکا گفته بود که جلو مهاجرت از کشور های را می گیرد که به گفته او «در مناطق مستعد به تروریسم قرار دارند» و پیشینه افراد قابل بررسی دقیق نیست و هم‌چنان پیشینۀ افراد نیز با دقت بسیار زیادی بررسی خواهد شد.

همچنان وزارت امنیت داخلی امریکا، بتاریخ ۱۱ اپریل، در یک اعلامیه گفت که شرایط در افغانستان و کامرون دیگر با معیارهای « وضعیت حفاظت موقت» همخوانی ندارد و بنا بر آن از ماه می سال جاری اسناد « وضعیت حفاظت موقت» شهروندان افغانستان و کامرون که در امریکا زندگی می‌کنند دیگر تمدید نخواهد شد.

بعدا این مهلت تا ۲۱ جولای تمدید شد.

خبرگزاری رویترز آن زمان گزارش داده بود که پس از این اعلام شماری از پناهجویان، به شمول افغانها، پیام دریافت کرده اند، که امریکا را ترک کنند.

پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ده‌ها هزار تن از افغان‌ها به امریکا انتقال شدند، اما قوانین سختگیرانه و وضع محدودیت‌های مهاجرتی حکومت امریکا به رهبری دونالد ترمپ آنان را بیشتر از هر وقت دیگر نگران کرده و منتظر روشن شدن سرنوشت‌شان در آن کشور هستند.

همچنان شمار قابل توجهی از افغان‌ها در چهار سال گذشته، کشور شان را بخاطر تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده‌های مهاجرت شان به امریکا ترک کرده و به کشورهای سوم از جمله پاکستان و برخی کشورهای دیگر مهاجر شده و از چندین سال به این طرف در انتظار انتقال به امریکا اند.