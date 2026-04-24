آنان میگویند این شرکتها اکنون پول اضافی مطالبه میکنند و دلیل آن را مشکلات ناشی از درگیریها میان ایران، امریکا و اسرائیل عنوان میکنند.
زیبا گل، یکی از باشندهگان شهر جلالآباد ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
"برای برادرزادههایم لباس خریده بودم، برای برادرم برای عید لباس خریده بودم. میخواستیم به جرمنی بفرستیم. یک هفته قبل از رمضان به شرکت کارگو رفتیم، گفتند ظرف ۲۰ روز میرسد، اما حالا دو ماه گذشته است. هر وقت به شرکت کارگو میرویم میگویند مال شما در دبی است، پرواز نیست، جنگ است. میگویند برای هر کیلو باید چهار و نیم یا چهار دالر اضافه بدهید تا کالا برسد."
او میگوید قبلاً برای هر کیلو ده دالر پرداخت کرده بودند.
احمد مسیح، یک جوان افغان مقیم فرانسه که با یک مهاجر افغان در همان کشور نامزد است و خانوادهاش از کابل برایش بسته عیدی فرستاده بودند، نیز به رادیو آزادی گفت:
"لباس بود، چپلک بود و این چیزها. گفتند به دلیل جنگ ایران بند مانده و پول اضافی هم خواسته اند. من منتظر بودم که در عید رمضان برسد، اما حالا که به عید کلان هم برسد، دست ما بالا است."
برخی شرکتهای کارگو نیز این مشکل را میپذیرند.
عبدالنصیر احرار، مسئول یک شرکت کارگو در کابل، به رادیو آزادی گفت شرکتها نمیتوانند همه خسارت را متحمل شوند و مشتریان باید همکاری کنند: "هزار کیلو در توان یک شرکت نیست که ضررش را بدهد. مجبور است از مشتریان بخواهد که چنین مشکلی پیش آمده و همکاری کنند. مشتریان با ما همکاری کردند و از ما ناراض نشدند."
اما شماری از مشتریان میگویند توان پرداخت پول اضافی را ندارند و اگر این هزینهها را بپردازند، قیمت بستهها دو برابر میشود.
حلیم صدیقی، مدیر اتحادیه شرکتهای کارگو، میگوید این تصمیم از دهم مارچ به اینسو اتخاذ شده و کسانیکه تا حدود بیستم فبروری کالاهایشان به دبی رسیده بود، باید هزینه اضافی را شرکتها پرداخت کنند:
"ایمیل اضافه چارج در دهم مارچ آمد. حتی برای آن کالاهایی که در دبی بودند و باید به کشورهای مقصد منتقل میشدند نیز هزینه اضافی آمد. بسیاری از شرکتها این خسارات را متحمل شدند. کالاهاییکه از ۱۵ تا ۱۷ فبروری به دبی رسیده بودند، باید شرکتها انتقال میدادند، چون موضوع جنگ در ۲۸ فبروری رخ داد."
او میگوید برای کالاهاییکه هنوز ارسال نشدهاند، به شرکتها گفته شده با مشتریان گفتوگو کنند و به یک راهحل برسند.
پوهاند محمد بشیر دودیال، استاد پیشین پوهنتون ننگرهار و کارشناس امور اقتصادی، میگوید این خسارت باید از سوی شرکتهای کارگو پرداخت شود نه مشتریان:
"کارگو خدمات است، شرکتها هستند و تاجران هستند که برای مفاد کار میکنند. آنان سالها مفاد کردهاند و تابع قوانین و بیمههای مربوطه هستند، اما افراد شاید برای اولین بار است که درخواست دادهاند. مثل یک ضربالمثل است که میگوید: مفاد در زیان میشود."
بر اساس معلومات اتحادیه شرکتهای کارگو در افغانستان، در حال حاضر شمار دقیق این شرکتها مشخص نیست، اما تا ۸۰ شرکت در این کشور ثبت هستند.
گفتنیست که درگیریهای ایران با امریکا و اسرائیل که در ۲۸ فبروری آغاز شد، علاوه بر مشکلات کارگو، مشکلات متعدد دیگری نیز به وجود آورده است.
پیش از این، برخی تاجران افغان نیز به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل این وضعیت با مشکلات جدی در صادرات و واردات روبهرو شدهاند. همچنین در نتیجه این درگیریها، مانند سایر کشورها، قیمت نفت و گاز در افغانستان نیز افزایش یافته است.