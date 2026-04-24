جنازۀ رئیس فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان، به خاک سپرده شد

وحیدالله اصغری شام سهشنبه گذشته در کابل، پس از آنکه توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد، به قتل رسید و جسد او دو روز بعد به خانوادهاش تسلیم داده شد.
وحیدالله اصغری از چندین سال به اینسو رئیس فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان بود و در نزدیک کمیته المپیک، یک کلوپ سنوکر به نام «افغان کلپ» نیز داشت که گاهی مسابقات در سطح ملی در آن دایر میشد. پسرش، علی عباس اصغری، به رسانهها گفته که حکومت طالبان باید عاملان قتل پدرش را به سزای اعمالشان برساند.
مقامهای امنیتی طالبان گفتهاند که عاملان این رویداد را دستگیر خواهند کرد.
با وجودی که طالبان ادعای تأمین امنیت کامل را دارند، اما این رویداد و برخی حوادث امنیتی دیگر، بهویژه آنهایی که در آن ورزشکاران هدف قرار گرفتهاند، نشاندهنده وضعیت متفاوتی است.