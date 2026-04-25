وزیر داخلۀ بریتانیا اخیراً این موضوع را در گفتوگو با خبرنگاران مطرح کرده و گفته که آنان برای رسیدن به یک توافق جمعی با شرکایشان در این باره تلاش میکنند.
اما داکتر صلاحالدین سعیدی، آگاه امور حقوقی معتقد است که کشورها هر کدام پروندههای پناهندگی را بر اساس تعهدات خود بررسی میکنند و هر پرونده ویژگیهای خاص خود را دارد و هیچ مبنایی برای هماهنگی اخراجها با سایر کشورهای اروپایی وجود ندارد.
او به رادیو آزادی گفت:
"مسائل باید به صورت جداگانه و با دقت بررسی شوند و مسئله پناهندگی بر اساس آن بررسی شود، اما از سخنان وزیر داخله این گونه به نظر میرسد که هدفش آن دسته از مسائل و پروندههایی است که رد شدهاند. بنا بر این لازم است هر پرونده به صورت جداگانه بررسی شود و بر اساس آن نظر داده شود."
بر اساس گزارش روزنامۀ اندپندنت، چاپ بریتانیا، بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، نزدیک به ۳۰ هزار افغان در بریتانیا درخواست پناهندگی کردند.
بریتانیا درحالی از تلاشها برای ایجاد توافق جمعی با کشورهای اروپایی در پیوند به اخراج پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده خبر میدهد که اتحادیۀ اروپا در تلاش گفتوگو با حکومت طالبان برای اخراج "پناهجویان واجد شرایط اخراج" است.
اخیراً خبرگزاری فرانسپرس به نقل از منابع گزارش داد که مقامهای حکومت طالبان در هفتههای آینده برای گفتوگو درباره اخراج افغانها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر خواهند کرد.
این موضوع نگرانیهایی را ایجاد کرده و ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان هفتۀ گذشته گفت که گفتوگوی اتحادیۀ اروپا با مقامهای طالبان در بارۀ اخراج افغانها جداً نگران کننده است.
این موضوع درحالی مطرح میشود که جرمنی از قبل روند اخراج افغانهای محکوم به جرایم را آغاز کرده است.
در آخرین مورد این کشور بیست افغان محکوم به «جرایم» را در هفتم حوت سال گذشته به افغانستان اخراج کرد.
وزارت داخلۀ جرمنی اعلام کرده است که این افغان ها در چارچوب توافق با طالبان برگشتانده شدند.
این افغان ها در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند.
در کنار این در اکتوبر سال گذشته، ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا در نامهای مشترک از کمیسیون اروپا خواستند تا اقدامات عملی را برای بازگرداندن افغانهایی که مدارک اقامت قانونی ندارند، انجام دهد.
بحث اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی درحالی مطرح میشود که افغانستان هنوز هم در صدر کشورهایی قرار دارد که کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به شهروندانش پناهندگی میدهند.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری "دی پی ای" جرمنی روز جمعه نشر کرد، از میان بیش از ۳۶۱ هزار پناهجویی که در سال ۲۰۲۵ وضعیت حفاظت را دریافت کردند، ۲۷ درصدشان را افغانان تشکیل میدهند.