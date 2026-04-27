یکی از منابع به اکسیوس گفت، تیم ترمپ دربارۀ بن‌بست در مذاکرات و گام‌های بعدی احتمالی بحث خواهد کرد.

همچنین به نوشته اکسیوس، طبق گفتۀ یک مقام امریکایی و دو منبع آگاه، ایران "پیشنهاد جدیدی" برای بازگشایی تنگۀ هرمز و پایان دادن به جنگ به ایالات متحده ارائه داده است که در آن پیشنهاد شده مذاکرات هسته‌ای به "مرحلۀ بعد موکول شود."

این گزارش می‌نویسد که پیشنهاد جدید که از طریق میانجی‌های پاکستانی به امریکا داده شده، ابتدا بر حل بحران تنگۀ هرمز و محاصرۀ دریایی ایران از سوی امریکا تمرکز دارد. به عنوان بخشی از آن، آتش‌بس برای مدتی طولانی تمدید می‌شود یا طرفین بر سر پایان دائمی جنگ توافق می‌کنند.

به گفتۀ اکسیوس، طبق این پیشنهاد، مذاکرات هسته‌ای تنها در مرحلۀ بعد، یعنی پس از بازگشایی تنگۀ هرمز و رفع محاصره، آغاز خواهد شد.

این سایت می‌نویسد که "قصر سفید پیشنهاد را دریافت کرده، اما مشخص نیست که آیا ایالات متحده تمایلی به بررسی آن دارد یا خیر."

خبرگزاری رسمی ایران "ایرنا" این گزارش اکسیوس در مورد "پیشنهاد جدید ایران" را بدون رد یا تأیید آن زیر عنوان "ادعای اکسیوس" بازتاب داده است.

امریکا از ایران می‌خواهد غنی‌سازی یورانیم را دست‌کم برای یک دهه متوقف کند و یورانیم غنی‌شدۀ خود را از کشور خارج سازد.

ترمپ روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز اشاره کرد که می‌خواهد به محاصرۀ دریایی که به گفتهٔ او راه صادرات نفت ایران را بسته است ادامه دهد، به این امید که تهران در چند هفتۀ آینده تسلیم شود.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع پاکستانی نوشته که با وجود تازه‌ترین موضع‌گیری دونالد ترمپ دربارۀ مذاکره با ایران، "کار برای پرکردن شکاف‌ها میان ایالات متحده و ایران متوقف نشده است."

رئیس‌جمهور امریکا سفر نمایندگانش به اسلام‌آباد برای مذاکره با طرف ایرانی را لغو کرده و گفته جمهوری اسلامی هر وقت خواهان توافق بود، می‌تواند با واشینگتن تماس بگیرد.

با این حال رویترز به نقل از مقام‌های پاکستانی نوشته "مذاکرات همچنان به‌صورت غیرحضوری ادامه دارد، اما تا زمانی که طرف‌ها به حد کافی به توافق نزدیک نشوند، برنامه‌ای برای نشست حضوری وجود ندارد."

نشانه‌ای از اینکه به‌زودی دیداری رو در رو میان نمایندگان دو کشور برنامه‌ریزی نشده، در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان به چشم می‌خورد.

جاده‌های این شهر که به‌مدت یک هفته در انتظار مذاکراتی که برگزار نشد بسته شده بود، دوباره باز شده است.