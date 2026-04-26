دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که ایران بر اثر محاصره دریایی ایالات متحده در حال از دست دادن توانایی ذخیره‌سازی نفت خود است.

او در یک گفت‌وگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز روز یکشنبه (۶ ثور) گفت که جریان نفت در خط لولۀ ایران نمی‌تواند به دلیل محاصره دریایی در نفتکش‌ها ذخیره شود و طی حدود «سه روز» زیرساخت‌های نفتی ایران «از درون منفجر خواهد شد.»

ترمپ افزود : وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، «دیگر هیچوقت نمی‌توان آن را بازسازی کرد» و اگر بازسازی شود با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت خواهد کرد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده به رغم تمدید آتش‌بس با ایران، محاصرۀ تنگه هرمز را ادامه داده و اردوی ایالات متحده می‌گوید اجازه رفت و آمد نفتکش‌ها و دیگر کشتی‌ها به بنادر ایران را نمی‌دهد.

با این حال گزارش‌هایی درباره ورود و خروج کشتی‌های مرتبط با ایران در روزهای اخیر منتشر شده است.

دونالد ترمپ در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر گفت که اگر ایران بخواهد برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور مذاکره کند، می‌تواند با امریکا تماس بگیرد.

ترمپ در ادامه گفت :«آن‌ها می‌دانند چه چیزهایی باید در توافق باشد. موضوع بسیار ساده است ، آن‌ها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند؛ در غیر این صورت، دلیلی برای دیدار وجود ندارد.»

او روز شنبه سفر نمایندگان خود، استیو ویتکاف و جرد کوشنر را به پاکستان لغو کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، پس از دیدار با مقام‌های پاکستانی اسلام‌آباد را ترک کرد.

عراقچی عصر روز یکشنبه پس از سفر به عمان دوباره وارد اسلام‌آباد شد و پس از چند ساعت از آنجا به روسیه رفت.

سفیر ایران در مسکو گفته است که قرار است عباس عراقچی روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند.







