مرمی‌ها با شدت می‌آمد و خون از محصلین جاری بود

در اسعدآباد، علاوه بر مناطق مسکونی، ساختمان پوهنتون سید جمال‌الدین کنر و لیلیه آن نیز هدف حملات راکتی قرار گرفته است.

محصلین پوهنتون سید جمال‌الدین کنر پس از حملۀ اخیر پاکستان به شدت نگران و وحشت‌زده شده‌اند.

یکی از دانشجویان این پوهنتون که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، شام سه‌شنبه(۸ ثور) به رادیو آزادی گفت که اکثر هم‌صنفی‌هایش در اثر شکستن شیشه‌ها زخمی شده‌اند:

«مرمی‌ها با شدت می‌آمد. تعداد زیادی مرمی اصابت کرده بود، ما بیرون آمدیم. خون از محصلین جاری بود. اکثرشان از اثر شیشه‌ها زخمی شده بودند.»

این دانشجوی پوهنتون سید جمال‌الدین افزود که پیش از این نیز در این منطقه مرمی اصابت کرده بود. به گفته او، بیشتر دانشجویان به دلیل ترس فعلاً به درس‌هایشان بازنگشته‌اند.

«هیچ‌کس به درس نرفته است. من در گروپ پیام دادم که سیستم درس چگونه خواهد بود. بچه‌ها گفتند در این وضعیت چگونه برویم؟ فعلاً تصمیم نداریم که زود برگردیم، چون اینجا هدف قرار می‌گیرد. چند روز پیش هم اینجا گلوله خورده بود.»

وزارت اطلاعات پاکستان گزارش‌ها در مورد حمله بر مناطق ملکی؛ ازجمله پوهنتون سید جمال‌الدین در کنر را رد کرده، هدف این ادعا را جلب همدردی و پنهان کردن حمایت از اعضای تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی ) خوانده است.

اما شماری از دانشجویان این پوهنتون به رادیو آزادی گفته‌اند که در حملات پاکستان هیچ هدف نظامی مورد اصابت قرار نگرفته و همۀ حملات بر پوهنتون و مناطق مسکونی اطراف انجام شده است.

وزارت تحصیلات عالی حکومت گفته که در حمله بر پوهنتون سید جمال‌الدین در کنر حداقل ۳۰ محصل زخمی شده‌اند و به ساختمان آن خسارت وارد شده است.

در حمله روز دوشنبه، علاوه بر پوهنتون، در شهر اسعدآباد نیز شمار زیادی از افراد ملکی، به‌ویژه کودکان و زنان، کشته و زخمی شده‌اند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر به رادیو آزادی گفته که در این حملات ۷ تن، به شمول استادان و دانشجویان پوهنتون سید جمال‌الدین ، کشته و ۸۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اما یک منبع صحی در این ولایت که نخواست نامش افشا شود، روز سه‌شنبه(۸ ثور) به رادیو آزادی گفت که تعداد کشته‌شدگان به ۸ تن و زخمی‌ها به ۹۷ تن افزایش یافته است.

اینجا هدف قرار می‌گیرد. چند روز پیش هم اینجا گلوله خورده بود

از اواخر ماه فبروری که پاکستان در داخل افغانستان، به‌ویژه مناطق سرحدی را بمباران کرده، هزاران دانش‌آموز از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

کنر بیشترین آسیب را دیده، بر اساس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل (اوچا)، حداقل ۱۲ هزار دانش‌آموز از تحصیل باز مانده‌اند و ۲۲ مکتب در اثر حملات به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده‌است.

ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در واکنش به حملۀ اخیر پاکستان در کنر گفته که افرادملکی باید محافظت شوند و عاملان این رویدادها باید پاسخ‌گو باشند. بینت تأکید کرده که باید تحقیقات مستقل و شفاف درمورد این رویداد و سایر رویدادهای مشابه انجام شود.

پیش از این نیز هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان(یوناما) گفته بود که در حملات روز دوشنبه بر مناطق اطراف اسعدآباد، از جمله حومۀ پوهنتون کنر، تلفات افراد ملکی را ثبت کرده است.

یوناما تأکید کرده که بر اساس قوانین بین‌المللی، غیرنظامیان و اماکن ملکی، از جمله نهادهای آموزشی، باید همیشه محفوظ باشند.