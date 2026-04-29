صنوبر، دختر جوانی از باشنده‌گان شهر دلفت هالند می‌گوید:

«من بارها فریب خورده‌ام و تصویر ساخته شده با «ای‌آی» برایم واقعی به نظر رسیده است.»

صنوبر، می افزاید که بارها درباره تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی پُست‌ها و نوشته‌هایی در شبکه های اجتماعی منتشر کرده، اما بعداً با روشن شدن حقیقت آن‌ها را حذف کرده‌است:

"من بارها در فیس‌بوک با چنین عکس‌هایی روبه‌رو شده‌ام که با «ای‌آی» ساخته شده بودند، اما نتوانستم آن‌ها را تشخیص دهم. این کار سخت است، فرق کردن میان آن‌ها مشکل است، کسی چگونه بفهمد که این واقعی است یا ساخته شده؟"

خالد، باشنده کابل نیز همین نظر را دارد و می‌گوید که اخیرا در فیس‌بوک چند تصویر شاپور زدران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان که ساخته شده هوش مصنوعی بوده او را فریب داده‌است: "عکس‌هایی را در فیس‌بوک دیدم که گویا شاپور در شفاخانه بستری است و شاهرخ خان برای عیادتش رفته است. فکر کردم شاید واقعی باشد و حتی برایش کامنت هم گذاشتم، اما بعداً کسی به من گفت که این‌ها واقعی نیستند و با «ای‌آی» ساخته شده‌اند."

شماری دیگر از کاربران افغان شبکه‌های اجتماعی نیز به رادیو آزادی می‌گویند که تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی برای‌شان چالش‌های را ایجاد کرده و تشخیص واقعی یا جعلی بودن آن‌ها دشوار شده‌است.

هیچ تصویری را که از سوی رسانه‌های معتبر منتشر نشده، بدون بررسی شریک نکنید

اما برخی فعالان در حوزه هوش مصنوعی، از جمله کریمه نعیمی، می‌گوید که این تفاوت قابل تشخیص است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:

"اول از همه، هیچ تصویری را که از سوی رسانه‌های معتبر منتشر نشده، بدون بررسی شریک نکنید و کورکورانه نپذیرید. راه دیگر این است که تصویر را در جست‌وجوی گوگل آپلود کنید. اگر تصویر واقعی باشد، گوگل لینک‌هایی را نشان می‌دهد که به همان تصویر مرتبط است، اما اگر تصویر با «ای‌آی» ساخته شده باشد، در جست‌وجوی گوگل یافت نمی‌شود، تصاویر مشابه نشان داده می‌شود، اما همان تصویر دقیق نه. این کار فقط ۱۰ تا ۲۰ ثانیه وقت می‌گیرد، اما باعث می‌شود مطمئن شوید تصویری‌که نشر می‌کنید واقعی است."

خانم نعیمی می‌افزاید، هر تصویری‌که با تیلیفون همراه یا کمره عکاسی گرفته شده باشد، دارای «نشان دیجیتال» است، یعنی اطلاعاتی مانند محل ثبت تصویر و اندازه آن درقسمت آخر تصویر ذخیره می‌شود.

به‌گفته او، وقتی عکس در موبایل بزرگ‌نمایی شود می توان این اطلاعات را مشاهده کرد ، در تصاویر ساخته شده با «ای‌آی» معمولاً اطلاعات مربوط به نوع کمره عکاسی وجود ندارد و از این طریق نیز می‌توان به ساده‌گی تشخیص داد که تصویر واقعی یا ساخته شده با هوش مصنوعی است.

هوش مصنوعی (ای‌آی) فناوری است که به کمپیوترها و ماشین‌ها توانایی فکر کردن، یادگیری، تصمیم‌گیری و حل مشکلات شبیه انسان را می‌دهد.

با استفاده از «ای‌آی» می‌توان فعالیت‌های مختلفی ، از جمله ساخت تصاویر، ویدیوها و صداها انجام داد.