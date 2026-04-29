آنها مدعی اند که در مناطق مختلف، بهشمول قریههای کلالان و زرگران در خاص کنر، خانههای غیرنظامیان هدف قرار گرفته و همچنان یک مرکز نظامی طالبان نیز مورد اصابت راکت قرار گرفته است.
یکی از باشندهگان خاص کنر که در این رویداد دختر خردسالش زخمی شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز چهارشنبه «۹ ثور» به رادیو آزادی گفت: "دیروز تمام روز راکتها میآمد، اما حوالی ساعت پنج عصر یک راکت به خانهام اصابت کرد که در نتیجه آن دیوار خانه فروریخت و یکی از دخترانم زخمی شد. او را به شفاخانه رساندیم، اما دیگر کودکانم به لطف خدا سالم ماندند."
فرید احمد، یکی دیگر از باشندهگان خاص کنر بعد از ظهر روز چهارشنبه درباره وضعیت تازه منطقه به رادیو آزادی گفت: "مردم همه از خانههایشان بیرون شدهاند. فقط تعداد اندکی برگشتهاند تا اموالشان را بیرون کنند. مردم بسیار در ترس و هراس هستند."
یکی دیگر از باشندهگان خاص کنر که بهدلیل این حملات راکتی، شب گذشته خانوادهاش را به ولسوالی خیوهٔ ولایت ننگرهار انتقال داده، به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا گفت که نمیداند چه جریان دارد و تا چه زمانی این وضعیت ادامه خواهد داشت: "از دیروز به اینسو بالای ولسوالی ما بهگونه دوامدار راکتها شلیک میشود، غیرنظامیان هدف قرار میگیرند. نمیدانیم بالاخره چه میگذرد و ما چه گناهی کردهایم. در چندین قریه خاص کنر تلفات نیز وارد شده، اما معلومات دقیق در دست نیست. من امروز با خانوادهام از قریه بیرون شدم، خانهمان را همانطور رها کردیم و حالا در ولسوالی خیوه در خانه یکی از اقارب هستیم. وضعیت بسیار خراب است."
در همین حال، نجیبالله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر، میگوید که در ۲۴ ساعت گذشته، پاکستان در ولسوالیهای مختلف این ولایت دهها راکت شلیک کرده که بیشترین خسارات به ولسوالی خاص کنر وارد شدهاست.
او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت: "بیشترین آسیب به ولسوالی خاص کنر رسیده است. مردم بیجا شدهاند، تلفات نیز وارد شده، ده قریه بهگونه کامل تخلیه شده و روند ترک خانهها از سوی مردم هنوز هم ادامه دارد."
او همچنان افزود که بیجا شدهگان به کمکهای فوری نیاز دارند.
در همین حال، یک منبع صحی به رادیو آزادی گفته که در این حملات راکتی، حداقل سه غیرنظامی زخمی شدهاند.
این درحالیست که روز دوشنبه همین هفته، حکومت طالبان، پاکستان را به انجام حملات هوایی و راکتی در ولسوالیهای مختلف، بهشمول پوهنتون کنر، متهم کرد، اما حکومت پاکستان این گزارشها را بهگونه رسمی رد کردهاست.
نجیبالله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر، روز سهشنبه ۸ ثور گفته بود که در این حملات حداقل ۷ تن کشته و ۸۵ تن دیگر زخمی شدهاند، اما یک منبع صحی شمار کشتهها را ۸ تن و زخمیها را ۹۷ تن اعلام کردهاست.
در میان زخمیها، ۳۰ محصل و استادان پوهنتون کنر نیز شامل هستند.
ملا عبدالواسع، رئیس عمومی دفتر ریاستالوزرای حکومت طالبان، در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأسیسات عامه به هیچوجه قابل قبول نیست.
در خبرنامهی که از سوی دفتر ریاستالوزرا منتشر شده، آمده است که ریچارد لینزی، نماینده ویژه اتحادیه اروپا، حملات اخیر پاکستان بر کنر را محکوم کردهاست.
در همین حال، سازمان دیدبان حقوق بشر تأکید کرده که اسلامآباد و طالبان باید به حفاظت از غیرنظامیان توجه کنند.
این سازمان روز سهشنبه ۸ ثور در صفحه اکس خود نوشته است که تمامی طرفهای درگیر در منازعات مسلحانه مکلفاند در جریان عملیات نظامی "بهگونه پیوسته احتیاط لازم" را رعایت کنند تا به غیرنظامیان آسیب نرسد.
دیدبان حقوق بشر هشدار داده که عدم رعایت این اصل میتواند منجر به تلفات انسانی و نقض جدی حقوق غیرنظامیان شود.
همزمان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده که با وجود کاهش درگیریها میان افغانستان و پاکستان نسبت به ماه مارچ، در دو روز اخیر افزایش دوباره درگیریها ثبت شده است.
اوچا روز سهشنبه «۸ ثور» در گزارشی گفته که در ۲۷ اپریل، شهر اسعدآباد و ولسوالیهای سرکانو و مرورۀ ولایت کنر هدف حملات هاوان و هوایی قرار گرفتند که تلفات زیادی برجا گذاشته است.
این نهاد افزوده که در میان زخمیها، ۱۳ زن و ۳۹ کودک نیز شامل هستند.
اوچا همچنان گفته که در این حملات، به تأسیسات اساسی و عامه، از جمله پوهنتون سید جمالالدین افغان نیز آسیب رسیده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد تأکید کرده که از ماه فبروری امسال، بهدلیل افزایش خشونتها و آسیب دیدن دهها مکتب، بیش از ۱۳ هزار شاگرد در کنر و ننگرهار متأثر شدهاند و همچنان بیش از ۹۰ هزار تن بیجا شدهاند.
در این گزارش آمده که در مجموع، بهدلیل این خشونتها، فعالیت ۱۹ مرکز صحی متوقف یا تعلیق شده و حدود ۷۸ هزار تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شدهاند.
اوچا هشدار داده که نیازهای بشری در مناطق آسیبدیده همچنان بسیار زیاد است و حدود ۱۶۰ هزار نفر با ناامنی شدید غذایی مواجهاند.
قابل ذکر است که از ۲۶ فبروری سال جاری، تنشها میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان افزایش یافته که در نتیجه آن درگیریهای گسترده در امتداد خط دیورند رخ داده و پاکستان همچنان حملات هوایی را در ولایات مختلف، از جمله کابل، انجام داده است.
حکومت طالبان ادعا کرده که از ۲۲ فبروری به اینسو، در حملات هوایی و زمینی پاکستان، ۷۶۱ غیرنظامی افغان کشته، ۶۲۲ تن زخمی و بیش از ۲۷ هزار خانواده بیجا شدهاند.
اسلامآباد ادعا میکند که حکومت طالبان در افغانستان از تحریک طالبان پاکستان حمایت میکند، اما کابل بارها این اتهامات را رد کرده است.
در گزارش اخیر سازمان ملل متحد نیز آمده که پاکستان تاکنون مدرکی ارائه نکرده که نشان دهد طالبان پاکستانی تحت هدایت طالبان افغان در پاکستان حملات انجام میدهند.