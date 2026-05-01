به گفتهٔ این اداره، در دو هفتهٔ آخر ماه اپریل بیش از ۱۲۷ هزار افغان به افغانستان برگشته‌اند، که این رقم در مقایسه با همین مدت در سال گذشته، دو برابر افزایش را نشان می دهد.

در گزارش ادارۀ بین‌المللی مهاجرت که روز جمعه منتشر شد گفته شده که بیشترین تعداد بازگشت‌کنندگان از طریق گذرگاه سرحدی تورخم بوده و تعداد آنها در دو هفتهٔ اخیر ماه اپریل بیش از ۹۰ هزار تن بوده است.

بر اساس گزارش آی او ام که روز جمعه(۱۱ ثور) منتشر شد، تنها در همان روز حدود پنج هزار افغان از طریق گذرگاه سرحدی تورخم وارد افغانستان شده‌اند. یک روز پیش از آن، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در شبکۀ اکس نوشته بود که ۴۰۹۶ افغان در یک روز از طریق تورخم به کشورشان بازگشته‌اند.

با افزایش تعداد بازگشت‌کنندگان، یافتن خانه‌های کرایی در شهرهای افغانستان دشوار شده است.

محمد ابراهیم عظیمی، مسئول یک دفتر رهنمای معاملات در کابل، به رادیو آزادی گفته است:

«با آنکه تا حدودی مدیریت هم می شود، بازهم چون تقاضا بسیار بلند است، مسکن و خانه نیست، قیمت کرایۀ آنها بسیار افزایش یافته، مثلاً خانه های معمولی که کرایۀ آنها چهار هزار افغانی بود، حالا شده، هفت، هشت هزار افغانی؛ خانۀ که ده هزار بود؛ حداقل به پانزده شانزده هزار افزایش یافته؛ تقاضا بسیار زیاد است ولی متاسفانه که مسکن بسیار کم و مهاجر عودت کننده، بسیار زیاد است.»

علاوه بر ازدحام در گذرگاه سرحدی تورخم، خبرگزاری رویترز، روز پنج‌شنبه در یک گزارش ویدیویی صف‌های طولانی مهاجران افغان را در مناطق جمرود و لنډی کوتل در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان نشان داد که منتظر نوبت حرکت به استقامت تورخم بودند.

از سوی دیگر، روند بازگشت مهاجران از ایران نیز سرعت یافته است. بر اساس گزارش‌ها، در دو هفتۀ اخیر حدود ۳۵ هزار مهاجر از ایران به افغانستان بازگشته‌اند. گفته می‌شود که ۸۰ درصد این افراد سالمندان هستند. در میان بازگشت‌کنندگان از پاکستان، ۵۳ درصد مردان و از ایران ۵ درصد زنان هستند، در حالی که زنان در میان بازگشت‌کنندگان از پاکستان ۱۱ درصد را تشکیل می‌دهند.

ادارۀ بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد(آی او ام) همچنین گفته است که در سال ۲۰۲۵ میلادی در مجموع ۳.۳ میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته‌اند.

در همین حال، بانک جهانی در گزارشی که در ماه گذشته منتشر شد گفته است که به دلیل این موج بازگشت مهاجران، عایدات سرانه در افغانستان ۵.۶ درصد کاهش یافته است.