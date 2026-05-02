پس از اعلام ایجاد سیستم جدید آنلاین برای درخواست ویزههای کاری و تحصیلی جرمنی برای افغانها، شماری از متقاضیان این اقدام را یک تغییر مهم میدانند، اما میگویند هنوز هم چالشهای جدی در این مسیر وجود دارد.
سفارت جرمنی در اسلامآباد بهتازگی اعلام کرده که از اول جون ۲۰۲۶، تمام درخواستهای ویزهٔ کار و تحصیل برای شهروندان افغان از طریق سیستم آنلاین خدمات قنسولی وزارت خارجهٔ جرمنی ثبت خواهد شد؛ با این حال، متقاضیان برای انجام مصاحبه و نهاییسازی روند درخواست، همچنان باید به سفارت این کشور در پاکستان مراجعه کنند.
شماری از متقاضیان افغان میگویند که رفتن به پاکستان در حال حاضر خود یک چالش بزرگ است؛ آنان میافزایند که بهدلیل دشواری در دریافت ویزهٔ پاکستان، افزایش هزینهها و محدودیتهای سفر، با موانع جدی روبهرو هستند و نمیتوانند بهراحتی از این روند استفاده کنند.
یک دختر افغان که پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان از ادامهٔ تحصیل محروم مانده است، میگوید یکی از مشکلات اساسی برای زنان، نبود محرم و محدودیتهای سفر است.
او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز شنبه ۱۲ ثور در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"کاش میشد این پروسه را راحتتر در نظر میگرفتند و از داخل خود افغانستان همه چیز ممکن میبود، چون سطح اقتصاد مردم خیلی پایین آمده است. موضوع جدی دیگر این است که بعضی از خانمها که محرم ندارند، برایشان بسیار سخت است، چون بدون محرم امکان انجام این کارها وجود ندارد."
همچنان یک پسر جوان افغان میگوید که او و دوستش پیش از این نیز تلاش کرده بودند ویزهٔ تحصیلی جرمنی را بهدست بیاورند، اما پس از مدت طولانی انتظار موفق نشدند.
او میافزاید که اکنون با شنیدن این خبر خوشحال است، اما هنوز هم نگرانیهایی در مورد روند جدید وجود دارد.او نیز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
"نگرانی وجود دارد که ویزهٔ پاکستان داده نشود. پس از تنشهایی که میان امارت اسلامی و پاکستان بهوجود آمده، گرفتن ویزهٔ این کشور هم گران شده و هم دشوار. اما اگر این روند گرفتن وقت ملاقات سفارت جرمنی به شکل آنلاین شود و قسمی که وعده داده شده سرعت بگیرد، بسیار خوب است. مهمترین دغدغهٔ محصلانی که میخواهند در جرمنی در مقطع ماستری یا لیسانس تحصیل کنند، این است که گرفتن وقت سفارت در پاکستان حدود دو سال یا بیشتر زمان میگیرد و این پروسه بسیار مشکل است و انسان را کمانگیزه میسازد."
سفارت جرمنی در اسلامآباد روز جمعه، ۱۱ ثور، در صفحهٔ فیسبوک خود اعلام کرده که تمام درخواستهای ویزهٔ کار و تحصیل برای شهروندان افغان از طریق سیستم آنلاین خدمات قنسولی وزارت خارجهٔ جرمنی ثبت خواهد شد و متقاضیان میتوانند اسناد خود را بهگونهٔ آنلاین آپلود کرده و معلومات در مورد کامل بودن یا نبودن آن دریافت کنند.
در اعلامیه آمده است که پس از تکمیل اسناد، آنان قادر خواهند بود بهصورت مستقل و بر اساس وقتهای موجود و داشتن ویزهٔ ورود به پاکستان، وقت مصاحبه بگیرند.
به گفتهٔ سفارت، هدف از این تغییرات سادهسازی روند درخواست، کاهش زمان انتظار و افزایش شفافیت در بررسی پروندهها است.
بر اساس معلومات سفارت جرمنی در اسلامآباد، این سیستم شامل دستههای مختلف ویزه، از جمله کارت آبی اتحادیهٔ اروپا، ویزهٔ کار برای افراد مسلکی و دارای تجربه، ویزهٔ تحصیلی و آموزشهای مسلکی میشود.
این در حالیست که پیش از این، شهروندان افغان پیش از بررسی شدن اسناد تحصیلی و کاری شان باید ابتدا در فهرست انتظار سفارت در اسلامآباد ثبتنام میکردند و گاهی ماهها در انتظار دریافت وقت میماندند.
اخیرا ،اما شماری از شهروندان افغانستان گفتهاند که روند دریافت ویزهٔ پاکستان، با مشکلات و تأخیرهای جدی همراه بوده و به گفته آنان پس از تنشهای اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان، این روند دشوارتر شده و محدودیتها افزایش یافته است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی و افزایش بیکاری و همچنان محدودیتهای گسترده بر آموزش دختران، شمار زیادی از افغانها تلاش دارند برای ادامهٔ تحصیل و یافتن کار به کشورهای اروپایی و سایر کشورها مهاجرت کنند.