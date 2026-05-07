کریکت بورد پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که تیم ملی کریکت استرالیا برای برگزاری یک سلسله مسابقات سه‌روزه یک‌روزه بین‌المللی (ODI) به پاکستان سفر خواهد کرد.

این رقابت‌ها برای آمادگی دو تیم در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۷ برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که قرار است به میزبانی مشترک افریقای جنوبی، زیمبابوی و نامیبیا برگزار شود.

بر اساس اعلام کریکت بورد پاکستان، نخستین بازی یک‌روزه در ۳۰ می در ورزشگاه راولپندی برگزار می‌شود.

دیدار دوم و سوم نیز به ترتیب در تاریخ‌های ۲ و ۴ جون در ورزشگاه قذافی لاهور برگزار خواهد شد.

این نخستین سلسله بازی‌های دوجانبه یک‌روزه استرالیا در پاکستان از سال ۲۰۲۲ به این‌سو خواهد بود.