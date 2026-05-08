جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا)، در یک کنفرانس خبری از بلند بودن قیمت تکت‌ها دفاع کرده، به شوخی گفت هر کسی که این تکت‌ها را بخرد، او شخصاً برایش هات‌داگ و کوکاکولا خواهد برد تا بیشتر از بازی لذت ببرد.

جام جهانی فوتبال به میزبانی مشترک ایالات متحدۀ امریکا، کانادا و مکسیکو از ۱۱ جون تا ۱۹ جولای برگزار می‌شود. انتظار می‌رود که بازی فاینل این جام جهانی در ایالت نیوجرسی در امریکا، برگزار گردد.

پس از مطرح شدن قیمت بلند تکت‌ها دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که خودش هم حاضر نیست که برای تماشای یک بازی، هزار دالر بپردازد.

در مقایسه با جام جهانی قبلی، قیمت تکت‌های این جام، چندین برابر افزایش یافته است.