در درگیری میان افراد طالبان و مردم محل در بدخشان دست کم دو نفر کشته شدند

به گفتۀ مسئولان محلی طالبان و منابع محلی، این درگیری روز جمعه، ۱۸ ثور بر سر تخریب مزارع کوکنار در منطقۀ آتن‌جلو مربوط به ولسوالی ارگو رخ داده است.

احسان‌الله کامگار، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت که روز جمعه در آغاز این درگیری‌ها یک کودک کشته شده و امروز (شنبه) نیز در ادامۀ این درگیری‌ها یک نفر دیگر کشته شده است.

به گفتۀ او، درگیری زمانی آغاز شده که نیروهای آنان برای تخریب مزارع کوکنار به محل رفته بودند و مردم محل و دهقانان خواستند مانع آنان شوند.

نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا افراد و اشخاصی را که در این اغتشاشات مستقیماً بالای مردم آتش گشودند و سبب قتل این دو نفر شدند، آنها را شناسایی کرده و به پنجۀ قانون بسپارند.

کامگار می‌گوید که در روز دوم این اعتراضات و درگیری‌ها مردم محل برای حدود دو ساعت جادۀ فیض‌آباد - کشم را به روی ترافیک بستند، اما مدعی است که اکنون این جاده با وساطت علمای دینی و متنفذین محل به روی ترافیک باز شده و درگیری‌ها پایان یافته است.

یک باشندۀ ولسوالی ارگو هم به رادیو آزادی گفت که در روز نخست درگیری در نتیجۀ شلیک افراد طالبان یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:

"همی حکومت علیه مردم بخاطر از بین بردن تریاک (کوکنار) آمده بودند، چند نفر زخمی و یک نفر کشته شده بود و اعتراضات هنوز هم کماکان جریان دارد."

تلاش کردیم در این باره با معترضان هم صحبت کنیم، اما تماس ما با آنان برقرار نشد.

پیش از این هم مردم محل در ولسوالی‌های مختلف بدخشان بخاطر جلوگیری از تخریب مزارع کوکنار با افراد طالبان درگیر شدند.

در آخرین مورد در ماه سرطان سال گذشته افراد طالبان در ولسوالی خاش با مردم محل درگیر شدند.

مسئولان محلی طالبان در آن زمان بدون ارائۀ آمار مشخصی تأیید کردند که در این درگیری تلفاتی وارد شده، اما منابع غیررسمی به رادیو آزادی گفتند که در این درگیری دست کم ۱۵ باشندۀ محل کشته و ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند.

رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمی‌تواند این آمار را تأیید کند.

این درحالیست که گروه نظارت بر تحریم‌های ملل متحد در ماه دلو سال گذشته در گزارشی در بارۀ فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان به شورای امنیت ملل متحد گفت که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی از طریق مواد مخدر به ویژه کشت کوکنار و معادن در سطح ولایت بدخشان حمایت مالی دریافت می‌کنند.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در فرمانی در ماه اپریل سال ۲۰۲۲ کشت کوکنار و تولید و قاچاق تریاک را غیرقانونی اعلام کرده و بر آن ممنوعیت وضع کرد.

آمار تازه‌ای از میزان کشت کوکنار در افغانستان نشر نشده، اما آخرین سروی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (UNODC)، نشان می‌دهد که کشت کوکنار در این کشور در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل آن ۲۰ درصد کاهش یافته است.

این ادارۀ ملل متحد از سوی دیگر هشدار داده بود که تغییرات اقلیمی فشارهای اقتصادی بر مناطق روستایی افغانستان را افزایش می‌دهد و کشاورزان افغان را دوباره به کشت کوکنار مجبور می‌کند.

در کنار این، دهقانان در افغانستان همواره در گفت‌‎وگو با رادیو آزادی از نبود کشت بدیل مناسب شکایت کرده اند.