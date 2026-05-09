هزاران کانتینر اموال تجار افغان در امارات متحدۀ عربی گیر مانده است

حدود ۳۰۰۰ کانتینر که از کراچی با کشتی به جبل علی منتقل و در آنجا تخلیه شده اندخان جان الکوزی
به گفتۀ این مسئولان، امارات متحدۀ عربی اجازه نمیدهد که کالاهایی تجار افغان از جبلعلی به بنادر ایران انتقال گردیده، یا از طریق ایران به سایر مناطق ترانزیت شوند.
خان جان الکوزی، عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، میگوید که حدود شش ماه پیش، پانزده هزار کانتینر بزرگ و کوچک اموال تجار افغان در بندر کراچی متوقف شد، با گذشت زمان، مالیات و هزینههای زیادی بر این اموال افزوده شد و بخش بزرگی از این اموال را تجار رها کردند.
اما به گفتۀ آقای الکوزی حدود شش هزار کانتینر از بندر کراچی توسط کشتیها بارگیری شد که مقدار اندکی از آن از مسیرهای جبلعلی، بندرعباس و چابهار به افغانستان انتقال یافت، اما بخش عمدهٔ آن همچنان در جبلعلی، باقی مانده است.
خان جان الکوزی، عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
«حدود ۳۰۰۰ کانتینر که از کراچی با کشتی به جبل علی منتقل و در آنجا تخلیه شده اند، قرار بود که این محموله با کشتیهای دیگر به بندرعباس برده شود، اما زمانیکه درگیریها و جنگ شروع شد و مشکلات پیش آمد، مقامات دبی و جبل علی گفتند که هیچکس نمیتواند این کالاها را به بندرعباس و چابهار منتقل کند، اما میتوان آنها را به یک ملک و یا جای دیگر انتقال داد.»
اسرائیل و ایالات متحده امریکا در بیستوهشتم فبروری بر ایران حمله کردند. با آغاز این جنگ، ایران علاوه بر چند کشور دیگر، حملات راکتی و طیارات بیپیلوت را بر امارات متحده عربی نیز انجام داد.
هیچکس نمیتواند این کالاها را به بندرعباس و چابهار منتقل کند، اما میتوان آنها را به یک ملک و یا جای دیگر انتقال دادخان جان الکوزی
جنگ اسرائیل و ایالات متحده امریکا با ایران حدود سیوپنج روز ادامه یافت و سپس زمینهٔ آتشبس فراهم شد. اما پس از آتشبس، ایران مسیر تنگهٔ هرمز را بست و نیروهای امریکایی در بحر مانع حرکت کشتیهایی شدند که کالا ها را به ایران منتقل می کردند و یا از محصولات را از ایران به سایر کشورهای دیگر انتقال میدادند.
خان جان الکوزی میگوید که در این وضعیت بحرانی، هزینههای زیادی بر اموال تجار افغان در جبلعلی تحمیل میشود.
آقای الکوزی افزوده که تجار افغان بهتنهایی نمیتوانند این مشکل را حل کنند و حکومتها باید برای آن یک راهحل پیدا کنند.