عمران دانش نیز ناوقت شنبه، ۱۹ ماه ثور بازداشت شده است.
طلوع نیوز روز یکشنبه، ۲۰ ماه ثور در شبکههای اجتماعی خود بازداشت منصور نیازی و عمران دانش توسط مقامهای طالبان را تأیید کرد، اما درباره زمان و علت بازداشت این دو خبرنگار جزئیات ارائه نکرده است.
یک منبع معتبر در حکومت طالبان یکشنبه به رادیو آزادی گفت که از بازداشت این دو خبرنگار توسط مقامهای طالبان اطلاعی ندارد.
همچنان منبع دیگر در موبی گروپ روز یکشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که مقامهای حکومت طالبان افزون بر خبرنگاران طلوع نیوز، شماری از کارمندان بخش بازاریابی این رسانه را نیز احضار کردهاند.
این منبع افزود: «تلفنهای همراه شمار زیادی از کارمندان موبی گروپ در دسترس استخبارات طالبان است و بررسی میشود.»
تا کنون، طلوع نیوز و مقامهای طالبان درباره این بازداشتها و احضار کارمندان موبی گروپ چیزی نگفتهاند.
واکنشها به ادامۀ بازداشت خبرنگاران
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان «امسو» میگوید که حکومت طالبان در پنج روز گذشته، افزون بر دو خبرنگار طلوع نیوز، جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری پیگرد را نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده است.
این سازمان نسبت به بازداشت خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است: «درباره دلایل بازداشت و محل نگهداری خبرنگاران بازداشتشده اطلاعات دقیقی در دست نیست.»
حامد عبیدی، رئیس این سازمان یکشنبه به رادیو آزادی گفت: «ما این اقدام را محکوم میکنیم و باور داریم که ادارۀ حاکم بار دیگر ثابت کرد که به آزادی بیان و آزادی رسانهها و اصول آن متعهد نیست و برخلاف تمام قوانین بینالمللی، خبرنگاران را بدون ارتکاب تخلف مشخص بازداشت میکند.»
در حال حاضر، افزون بر منصور نیازی و عمران دانش، شش خبرنگار دیگر، جاوید نیازی، حمید فرهادی، شکیب نظری، ابوذر صارم سرپلی، بشیر هاتف و عزیز وطنوال در بازداشت طالبان به سر میبرند.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که همه خبرنگاران زندانی، از جمله منصور نیازی و عمران دانش، را هرچه زودتر آزاد کند.
حکومت طالبان تاکنون بازداشت این خبرنگاران را رد یا تأیید نکرده است.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم می از حکومت طالبان خواسته بود که خبرنگاران افغان را بدون قید و شرط آزاد کند.
او در بیانیهای از طالبان خواسته بود به خبرنگاران افغان اطمینان دهند که میتوانند بدون ترس از انتقامگیری، آزار، تهدید و بازداشت، در جامعه فعالیت کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در گزارشی به مناسبت سوم می، نسبت به آنچه افزایش سرکوب آزادی رسانهها و بازداشت گسترده خبرنگاران در افغانستان خوانده، ابراز نگرانی کرده بود.
بر اساس گزارش این سازمان، «در یک سال گذشته، ۱۲۷ مورد تهدید خبرنگاران و ۲۰ مورد بازداشت آنان ثبت شده است که شماری از آنان به اتهام عدم رعایت یا تخطی از سیاستهای رسانهای حکومت طالبان بازداشت شدهاند.»
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان مدعی شدهاند که به آزادی بیان و رسانهها متعهد هستند و گفتهاند خبرنگاران به دلیل پروندههای شخصی بازداشت میشوند.
اما شماری از نهادهای حامی رسانهها میگویند، خبرنگاران به دلیل انتشار گزارشهایی بازداشت میشوند که واقعیتهای جامعه و محدودیتهای طالبان را آشکار میکنند.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، محدودیتهای شدید بر رسانهها در افغانستان اعمال شده است.