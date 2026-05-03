خبر ها
روز جهانی آزادی رسانهها؛ ریچارد بنیت: طالبان تمامی روزنامهنگاران را بدون قید و شرط آزاد کنند
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی رسانهها از حکومت طالبان خواسته است که تمامی روزنامهنگاران را بدون قید و شرط آزاد کند.
او دیشب در بیانیهای گفت که طالبان اطمینان بدهند که کارمندان رسانهای میتوانند بدون ترس از انتقامجویی، آزار و اذیت و بازداشت، کار کنند.
امروز یکشنبه، سوم ماه می برابر است با روز جهانی آزادی رسانهها.
ریچارد بنیت همچنان افزوده است که فضای روزنامهنگاری آزاد و مستقل در افغانستان تقریباً از بین رفته است و پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در سال ۲۰۲۱، روزنامهنگاران با روال فزایندهای از سانسور، ارعاب و دستگیری روبهرو بودهاند.
بر بنیاد گزارشها، در حال حاضر چهار خبرنگار در بازداشت طالبان هستند.
خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در روز جهانی آزادی رسانهها مدعی شده است که این حکومت به جایگاه اساسی رسانهها در جامعه باور دارد.
او در یک پیام تصویری که امروز منتشر شد، گفته است که حکومت طالبان از رسانهها میخواهد که «فعالیتهای خود را در چارچوب اصول، ارزشهای دینی و فرهنگی مردم افغانستان، پالیسی نشراتی امارت اسلامی، منافع علیای کشور و حفظ حریم خصوصی اشخاص تنظیم کنند.»
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهار و نیم سال گذشته، محدودیتهای شدید بر رسانهها اعمال کردهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
دونالد ترمپ: طرح تازۀ ایران را بررسی میکنم
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امروز یکشنبه، ۱۲ ماه ثور گفت که قرار است «طرحی را که ایران تازه فرستاده» بررسی کند.
او در شبکه اجتماعی خود «تروت سوشیال» افزود که به نظرش این طرح نیز پذیرفتنی نخواهد بود.
رئیس جمهور ترمپ نوشته، حکومت جمهوری اسلامی «هنوز برای آن چه در ۴۷ سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته» و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد.
رئیس جمهور آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است.
در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس «به نقل از دو منبع» نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضربالاجل یک ماهه است: ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره بحری از طرف امریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق، در ماه دوم گفتوگو درباره فعالیت هستهای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داده که «تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی امریکا از مناطق اطراف ایران، رفع محاصره بحری، آزادسازی داراییهای منجمد شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریمها و پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان، و میکانیزم جدید تنگه هرمز» از جمله موارد «پیشنهاد ۱۴ بندی» ایران است.
هنوز هیچ مقام رسمی ایران این پیشنهادات را تایید نکرده است.
به گزارش رادیو فردا، ایران پنجشنبه گذشته گفت که طرحی را از طریق پاکستان، میانجی مذاکرات، به دست امریکا رسانده است.
یک روز بعد، ترمپ بدون ارائه جزئیات در گفتوگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است.
ناتو در مورد کاهش نیروهای امریکایی در جرمنی با ایالات متحده «کار» میکند
ناتو ، به اعلام ایالات متحده در مورد خروج ۵۰۰۰ سرباز امریکایی از جرمنی پاسخ داده است.
آلیسون هارت ، سخنگوی ناتو، روز شنبه (۱۲ثور) در ایکس نوشت: «ناتو با ایالات متحده کار می کند تا از جزئیات این تصمیم در مورد نیروهای امریکایی در جرمنی بداند.»
پیشتر ، پنتاگون ، اعلام کرده بود که قصد دارد حدود ۵۰۰۰ سرباز امریکایی را طی شش تا ۱۲ ماه آینده از جرمنی خارج کند.
سخنگوی ناتو، گفت که این اقدام ، نیاز اروپا را به ادامۀ سرمایهگذاری بیشتر در حوزۀ دفاعی برجسته می سازد.
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پیوسته از متحدان ناتو به دلیل عدم مصارف کافی در بخش دفاعی انتقاد کرده است.
فشار بر اعضای ناتو باعث شد که آنها سال گذشته متعهد شوند تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع و امنیت هزینه کنند.
اسلام آباد ، اظهارات ریچارد لیندسی در مورد حمله به ولایت کنر را یکجانبه و نامتوازن خوانده است
وزارت خارجۀ پاکستان اظهارات اخیر ، ریچارد لیندسی نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان در مورد حمله به ولایت کنر را یکجانبه و نامتوازن توصیف کرده است.
لیندسی به تازگی با ابراز نگرانی در مورد حملات در کنر تأکید کرده بود که باید اقدامات لازم برای محافظت از غیرنظامیان و جلوگیری از خشونت انجام شود.
اما وزارت خارجۀ پاکستان روز شنبه (۱۲ ثور) در بیانیهای ادعا کرد که نیروهای این کشور مواضع طالبان افغان و آنچه را که «مراکز تروریستی» خوانده است هدف قرار دادهاند.
مردم محلی و محصلان پوهنتون سید جمال الدین افغانی در شهر اسعد آباد کنر گفته اند که در حملات هوایی پاکستان در هفتۀ گذشته مناطق مسکونی و این پوهنتون هدف قرار گرفتند.
یک منبع طالبان در کنر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفته است که در حملات روز دوشنبه گذشته دستکم ۷ تن کشته و ۷۸ تن دیگر زخمی شده اند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، گفته است که کشته یا زخمی شدن دها غیرنظامی را در حملات هوایی به مناطقی از جمله به یک پوهنتون در اسعدآباد مستند کرده است.
فوزیه کوفی: طالبان خانه ام را غصب و بستگانم را بازداشت کردند
فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگۀ پیشین افغانستان و از فعالان حقوق زن می گوید که طالبان ، خانۀ شخصی او را غصب و شماری از بستگانش را بازداشت کردهاند. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفته اند.
خانم کوفی در بیانیهای در ایکس روز شنبه ( ۱۲ ثور) گفت که طالبان سه ماه پیش خانۀ شخصی وی را غصب کردند و به دنبال آن ، برخی از اعضای خانواده و نزدیکانش که در این خانه زندگی می کردند به محل دیگری کوچ کردند.
فوزیه کوفی ، افزوده است که طالبان روز سهشنبه هفتۀ گذشته به محل جدید اقامت اعضای خانواده و نزدیکانش هجوم برده و شماری از بستگانش و تعدادی از باشندهگان بدخشان را که به گفتۀ خانم کوفی ، هیچ قرابتی با او نداشتند بازداشت کردند.
او هویت و شمار بازداشتشدگان را مشخص نکرده است.
احتمال بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در ۱۱ ولایت افغانستان پیشبینی شده است
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش باران و جاری شدن سیل در یازده ولایت افغانستان خبر داده است.
این ریاست پیشبینی کرده است که بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، پروان، پنجشیر، نورستان، کنر، ننگرهار و لوگر روز یکشنبه (۱۲ ثور) شاهد باران شدید ، رعدوبرق و سیل خواهند بود.
میزان بارندهگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
مسابقات کریکت تحت نام"امید وطن" در ولایت کندز آغاز شد
مسابقات کریکت تحت نام"امید وطن" امروز(شنبه ۱۲ ثور) در استدیوم کریکت ولایت کندز آغاز شد.
در اولین بازی این مسابقات، تیمهای سپین غر و بست به مصاف هم رفتند.
این مسابقات تا 14 می ادامه خواهد داشت.
افغانهای مقیم پاکستان میتوانند، از اول جون برای ویزۀ تحصیلی و کار در جرمنی، آنلاین درخواست کنند
سفارت جرمنی در اسلامآباد اعلام کرد که افغانهای مقیم پاکستان میتوانند سر از اول ماه جون سال ۲۰۲۶ برای ویزۀ تحصیلی و کار بهطور آنلاین درخواست دهند.
این سفارت روز جمعه(۱۱ ثور) با نشر اعلامیهای گفته که همۀ درخواستهای ویزههای تحصیلی و کار تنها از طریق پورتال آنلاین خدمات قونسلی وزارت خارجه جرمنی رسیدگی میشود.
در اعلامیه گفته شده، هر کسی که تا اول ماه می از طریق لیست انتظار وقت ملاقات را ثبت نکرده باشد، قادر به ارسال درخواستی نخواهد بود.
سفارت جرمنی در اسلامآباد همچنین گفته که این کار را برای تسهیل در ارسال اسناد و تکمیل این روند انجام داده است.
پاکستان ادعا میکند که افردملکی در باجوړ از خاک افغانستان مورد حمله قرار گرفتهاند
مقامات پاکستانی ادعا کردهاند که نیروهای طالبان از افغانستان، افراد ملکی را در منطقه باجوړ ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار دادهاند که در نتیجه آن حداقل ۹ تن کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.
عطالله تارړ وزیر اطلاعات پاکستان، ناوقت روز جمعه(۱۲ ثور) در شبکۀ اکس نوشته که زنان و کودکان نیز در میان کشتهشدگان شامل اند. به گفته او روز پنجشنبه در منطقۀ قبایلی باجور، در اثر «حمله بیپروایانه و کور» از سوی نیروهای سرحدی افغانستان، ۱۲ تن زخمی شدهاند.
وزیر اطلاعات پاکستان افزوده که روز جمعه نیز سه فردملکی که مشغول بازی کریکت بودند، در حمله یک طیارۀ بیپیلوت زخمی شدند. وی این حمله را «آشکار و بیشرمانه» خوانده، مسئولیت آن را به تحریک طالبان پاکستانی(تی تی پی) نسبت داده است.
اسلامآباد، تحریک طالبان پاکستانی(تی تی پی) را «فتنه الخوارج» مینامد و ادعا میکند که این گروه از حمایت کابل برخوردار است.
تا اکنون کابل در مورد این اتهامات تازه اسلامآباد چیزی نگفته، اما پیش از این همچو ادعاها را رد کرده بود.
از سوی دیگر، در آغاز همین هفته، افغانستان اعلام کرد که در نتیجه حملات راکتی از سوی پاکستان بر برخی مناطق ولایت کنر، حداقل ۴ فردملکی کشته و حدود ۷۰ تن دیگر که ۳۰ محصل نیز شامل آنها اند، زخمی شدهاند.
کابل گفته بود که در این حملات خانههای مردم و پوهنتون سیدجمال الدین افغان در شهر اسعد آباد مرکز ولایت کنر نیز آسیب دیدهاست.
ایران برای پایان دادن به جنگ، انعطافپذیری نشان داده است
بر اساس گزارش روزنامۀ والستریت ژورنال، ایران در پیشنهاد جدید خود نشانههایی از نرمش و آمادگی برای سازش نشان داده، تا گفتگوها با امریکا برای پایان دادن به جنگ از سر گرفته شود.
این روزنامه شام جمعه(۱۲ ثور) از قول برخی منابع آگاه از این این گفتگوها گزارش داده که ایران خواستهای سختگیرانه پیشین خود را نرمتر کرده، گفته در صورتی که امریکا حملات را متوقف کرده و محاصره را پایان میدهد، بهگونه همزمان در موردموضوعات مهمی مانند تنگه هرمز گفتگو می کند.
ایران پیش از این تأکید می کرد که در ابتدا باید محاصره پایان یابد، سپس گفتگوها آغاز شود.
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، پیشنهاد قبلی ایران را رد کرده بود.
بر اساس والستریت ژورنال، ایران در پیشنهاد جدید خود همچنین گفته که در بدل کاهش تحریمها، آماده گفتگو در مورد مسائل هستهای است.
تهران افزوده که اگر واشنگتن از این پیشنهاد استقبال کند، آنها آمادهاند که از هفتۀ آینده گفتگوها با امریکا را در پاکستان آغاز کنند.
دونالد ترمپ چند ساعت پیش گفت که از پیشنهاد جدید ایران راضی نیست، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
در همین حال،"ایرنا" رسانه دولتی ایران، روز جمعه گزارش داد که تهران شام پنجشنبه طرح خودرا برای گفتگوهای صلح با امریکا، به پاکستان سپرده است.
همچنین وبسایت اکسیوس این خبر را تأیید کرده و بر اساس این رسانه آنلاین، متن ایران پس از تعدیلات اخیر امریکا در مورد روند صلح آماده شده است.