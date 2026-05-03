دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک‌شنبه، ۱۲ ماه ثور گفت که قرار است «طرحی را که ایران تازه فرستاده» بررسی کند.

او در شبکه اجتماعی خود «تروت سوشیال» افزود که به نظرش این طرح نیز پذیرفتنی نخواهد بود.

رئیس جمهور ترمپ نوشته، حکومت جمهوری اسلامی «هنوز برای آن چه در ۴۷ سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته» و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد.

رئیس جمهور آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است.

در همین زمینه خبرنگار وب‌سایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس «به نقل از دو منبع» نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب‌الاجل یک ماهه است: ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره بحری از طرف امریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق، در ماه دوم گفت‌وگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داده که «تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی امریکا از مناطق اطراف ایران، رفع محاصره بحری، آزادسازی دارایی‌های منجمد شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، و میکانیزم جدید تنگه هرمز» از جمله موارد «پیشنهاد ۱۴ بندی» ایران است.

هنوز هیچ مقام رسمی ایران این پیشنهادات را تایید نکرده است.

به گزارش رادیو فردا، ایران پنج‌شنبه گذشته گفت که طرحی را از طریق پاکستان، میانجی مذاکرات، به دست امریکا رسانده است.

یک روز بعد، ترمپ بدون ارائه جزئیات در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است.