حملۀ مرگبار اخیر در خیبرپختونخوا؛ وزارت خارجۀ پاکستان شارژدافیر طالبان را احضار کرد

در این بیانیه ادعا شده است که حملۀ ۹ می در منطقۀ بنو در ایالت خیبرپختونخوا که منجر به کشته شدن ۱۵ عضو نیروی پولیس شد، توسط "تروریستهای مستقر در افغانستان" برنامهریزی شده بود.
با این حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه بار دیگر مدعی شد که از خاک افغانستان علیۀ هیچ کشور دیگری استفاده نخواهد شد و حکومت آنان در این مورد جدی است.
او به شبکۀ خصوصی طلوع نیوز گفت که سیاست آنها این است که به هیچ کسی اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیۀ هیچ کشوری از جمله پاکستان استفاده کند. او افزود که پاکستان باید جلو تحرکات در داخل خاک خود را بگیرد و در این باره حکومت آنان را متهم نکند.
پاکستان طالبان افغان را متهم میکند که برای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه فراهم کرده و این گروه حملاتش در پاکستان را از افغانستان سازماندهی میکند.
پیش از این، دو عضو تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) که نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که به رهبری آنها دستور داده شده است که از کابل به مناطق دیگری در داخل افغانستان نقل مکان کنند. این منابع گفتند که این اقدام برای کاهش تنشها با اسلامآباد انجام شده است.
اما یک مقام بلندپایۀ حکومت طالبان این ادعا را بیاساس دانسته و آن را بخشی از "بازی ذهنی" پاکستان خوانده است.
این مقام طالبان که نخواسته نامش در گزارش گرفته شود، گفته است: "آنان (پاکستان) میخواهد که با یک تیر دو نشان بزنند. آنها سعی دارند نشان دهند که ما تأیید کنیم که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است و از سوی دیگر، آنها میخواهند نشان دهند که ما آنها را از کشور بیرون میکنیم."
اسلامآباد میگوید که حملات هوایی مرگباری را علیۀ تحریک طالبان پاکستان در افغانستان انجام داده است. حکومت طالبان به این حملات پاکستان پاسخ داد و هر دو طرف را در آستانۀ جنگ تمام عیار قرار داد.
در یکی از حملات هوایی پاکستان به شفاخانهای در کابل در ماه مارچ به گفتۀ ملل متحد بیش از صد نفر کشته شدند. حکومت طالبان هم مدعی شد که در این حمله صدها نفر کشته و زخمی شدند. اما اسلامآباد در آن زمان ادعا کرد که در این حمله و دیگر حملات تاسیسات نظامی و پناهگاه تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده بود.
حکومت طالبان پیش از این هم ادعاها مبنی بر پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان را رد کرده است.
با این وجود گزارش اخیر ملل متحد حاکی از آن است که پاکستان هنوز شواهدی ارائه نکرده است که نشان دهد تی تی پی تحت هدایت طالبان افغان حملاتی را در پاکستان انجام میدهند.
دو عضو تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که به رهبری این گروه، از جمله فرماندهان رده اول و رده دوم دستور داده شده است که از محل سکونت خود در کابل به منطقهای در جنوب نقل مکان کنند.
آنها افزودند که برخی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان قبلاً کابل را ترک کردهاند و برخی دیگر نیز در حال آماده شدن برای ترک کابل هستند.
این منابع گفتند که در کنار تی تی پی، اعضای حزب اسلامی ترکستان، یک گروه شبهنظامی متشکل از اویغورهای چین و همچنین بقایای شبکه تروریستی القاعده از کابل بیرون خواهند شد.
گفته میشود هر دو گروه با طالبان افغان ارتباط دارند.
موضوع خروج این گروهها از کابل پس از آن مطرح میشود که مقامات پاکستان، چین و حکومت طالبان از ۱ تا ۷ اپریل در شهر اورومچی چین مذاکراتی برگزار کردند.
یک مقام پاکستانی به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که اسلامآباد و پکن موضوع "میزبانی" طالبان افغان از گروههای مسلح خارجی را مطرح کردهاند.
اسلامآباد و پکن و حکومت طالبان هنوز به گونۀ علنی در مورد مذاکرات ماه گذشته اظهار نظر نکردهاند. از زمان مذاکرات، پاکستان حملات هوایی خود را در داخل افغانستان متوقف کرده است، اما هر ازگاهی خبرهایی از حملات در امتداد خط دیورند به نشر میرسد.
گفته میشود که تحریک طالبان پاکستان در دوران نظام جمهوری پیشین در برخی مناطق مرزی افغانستان حضور داشتند.