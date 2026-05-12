آی اف آر سی: مناطق آسیب دیده در افغانستان، با خطر شیوع بیماری‌ روبرو اند

چند ماه می شود که در کلینیک دوا نیست،این مشکلات با سیلابها هم ارتباط داردملک معتبر خان
ملک معتبر خان باشنده و رئیس شورای مشورتی ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار میگوید که پس از جاریشدن سیلاب های اخیر، کودکاش به اسهال و تب مبتلا شده است.
او میگوید خندقهای ایجاد شده و آبهای بهجا مانده پس از جاریشدن سیلابها در منطقه، خطر بروز بیماریها و پشهها را بیشتر ساخته است.
ملک معتبر خان روز سه شنبه ۲۲ به رادیو آزادی گفت :
«امروز یک کودک خود را به کلینیک بردم ، چون غذا نمیخورد، هفت ساله است رنگش بسیار زرد شده بود ، اما امکانات معاینات لازم وجود نداشت. غذا نمیخورد و رنگش زرد شده و بسیار ضعیف به نظر میرسد. گاهی تب میکند، اما ملاریا نبود.به داکتر آوردم دو بوتل شربت برایش داد، چند ماه می شود که در کلینیک دوا نیست،این مشکلات با سیلابها هم ارتباط دارد. وقتی سیلاب میآید، آبهای آلوده جاری میشود و کودکان در آن دست میزنند. این منطقه هم ناحیه فقیرنشین است و آبهای کثیف همهجا جمع میشود. به همین دلیل است که این بیماریها پیدا میشود. این سیلابها یک نوع تب هم با خود آوردهاست.»
همچنان یک باشنده ولایت بادغیس که نخواست نامش در گزارش گرفته شود از یکی از مناطق آسیب دیده این ولایت چنین گفت:
«بعد از سیلابها دیگر وضعیت چندان خوب هم نبود و در این گرمای چند روز پیش بعضی از اطفال مریض شدند. از جمله مبتلا به اسهال و برخی بیماری های مشابه و دیگر در ولسوالی سنگ آتش، کشفک(یک نوع حشره بیشتر در مزارع) پیدا شده که دولت به خاطر مهار این آفات اقدام کرده است.»
تجمع آبهای ایستاده سبب افزایش بهویژه حشراتی میشود که ناقل بیماریهایی چون ملاریا اندداکتر هدایت الله حبیبی
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) میگوید مناطق آسیب دیده در افغانستان پس از سیلابهای ویرانگر ناشی از بارندگی شدید و آب شدن برف، با خطرات رو به افزایش شیوع بیماری ها روبرو است.
این نهاد روز سه شنبه ۲۲ ثور در شبکه ایکس نوشته که سیلاب ها ۲۲ ولایت افغانستان را متأثر ساخته و دسترسی بسیاری از خانوادهها به خدمات صحی، آب آشامیدنی و منابع معیشتی را محدود کرده است.
در ادامه آمده که تیمهای جستجو و نجات و کمکهای اضطراری را به مناطق آسیبدیده فرستاده، اما نهادهای امدادرسان هشدار میدهند که ادامه بارندگیها میتواند وضعیت را وخیمتر سازد.
(IFRC) هشدار داده که با نبود کمک عاجل، خطر شیوع بیماریها و نگرانیهای حفاظتی بهویژه برای .آسیبپذیرترین افرادهمچنان افزایش خواهد یافت
در این حال داکتر هدایت الله حبیبی متخصص داخله عمومی، می گوید که پس از سیلابها، کمبود آب آشامیدنی صحی، تجمع آب و تغییرات رطوبت و گرما، خطر شیوع بیماریها را افزایش میدهد.
او در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست برای جلوگیری از بیماریها از آب صحی استفاده کرده و در صورت بروز علایم شدید بیماری به مراکز صحی مراجعه کنند:
«تجمع آبهای ایستاده در برخی ساحات سبب افزایش حشرات، بهویژه حشراتی میشود که ناقل بیماریهایی چون ملاریا اند و به همین دلیل موارد ابتلا به ملاریا در میان بیماران افزایش مییابد. همچنان، آلودگی هوا پس از سیلابها میتواند باعث افزایش مشکلات تنفسی در میان افراد شود،مردم تا حد امکان از آب آشامیدنی صحی استفاده کنند، زیرا این موضوع از اهمیت ویژه برخوردار است. همچنان تأکید میشود که آبهای تجمعیافته، بهخصوص در نزدیکی مناطق مسکونی، باید در صورت موجودیت امکانات تخلیه و دور ساخته شوند، زیرا این ساحات محل تجمع انتانات و حشرات میباشند.»
این در حالیست که اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان می گوید که در چهل ساعت به دلیل بارندگی ها، سرازیر شدن سیلاب ،طوفان، رانش زمین و صاعقه در ولایت های،کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار ،لغمان ،کنر و نورستان ۹ تن کشته و ۱۱ تن زخمی شده اند.
محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره در پیامی ویدیویی روز دوشنبه ۲۱ ثور در شبکه ایکس همچنان افزوده که از ۶ حمل تا این تاریخ در نتیجه باران ها،سیلاب ها ،زلزله ،صاعقه و فروریختن سقف برخی خانه ها ،لغزش کوه ها و سنگ ها،رانش زمین و طوفان ها ۲۵۷ تن کشته و ۳۳۸ تن در ولایت مختلف افغانستان زخمی شده اند.
به گفته او همچنان هزاران خانه به گونه قسمی و نسبی تخریب و صدها کیلومتر سرک و تعدادی از پل ها آسیب دیده ،دهها جریب زمین زراعتی،باغ ها و مواشی از بین رفته و در مجموع بیش از ۱۱ هزار خانواده در نتیجه این حوادث طبیعی متاثر شده اند .
با آنکه حکومت طالبان گفته که مقداری کمک های نقدی و غیرنقدی با آسیب دیده گان صورت گرفته ؛اما برخی از آسیب دیده ها از حوادث طبیعی اخیر پیش از این گفته اند که کمک های دریافت شده به آنان کافی نبوده است.