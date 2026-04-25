هفته جهانی معافیت: واکسین برای هر نسل مؤثر است

مردم از واکسین می‌ترسیدند، می‌گفتند خودش یک میکروب است

یکی از باشندگان کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز شنبه ۵ ثور به رادیو آزادی گفت:

"مردم از واکسین می‌ترسیدند، می‌گفتند خودش یک میکروب است. من هم می‌ترسیدم و اولادهای خود را واکسین نمی‌کردم. به همین خاطر زود زود مریض می‌شدند. پیش داکتر که بردم پرسید واکسین‌های اولادهایت پوره است؟ گفتم نی، پوره نکردیم. بعداً من شروع کردم به واکسین کردن شان، حالا شکر خوب هستند و زود زود مریض نمی‌شوند."

در این حال شماری از کارمندان صحی می‌گویند که بسیاری از بیماری‌ها از طریق تطبیق واکسین به‌موقع قابل پیشگیری است، اما کمبود دسترسی به خدمات، به‌ویژه در مناطق دوردست، همچنان یک مانع بزرگ به شمار می‌رود.

یکی کارمند صحی بخش واکسین که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد می‌گوید:

"پوشش واکسیناسیون در افغانستان به‌طور کلی متوسط است و در همه‌جا یکسان نیست. در شهرها و مناطق نزدیک به مراکز صحی، پوشش نسبتاً خوب است، اما در مناطق دوردست و صعب‌العبور، پوشش ضعیف‌تر است. به دلیل مشکلاتی مانند دوری راه‌ها، کمبود امکانات صحی، ناامنی و فقر، واکسیناسیون در مناطق دور به‌صورت کامل و منظم انجام نمی‌شود. واکسین نیز به همه کودکان، به‌ویژه در مناطق دوردست، به‌موقع و منظم نمی‌رسد."

این کارمند صحی همچنان گفت که سیستم سردخانه و نگهداری واکسین‌ها مناسب نیست و واکسین‌ها برخی اوقات در زمان مناسب و با درجه حرارت لازم به محلات توزیع رسانده نمی‌شود.

او همچنان افزود که کمبود آگاهی عامه و گسترش معلومات نادرست در مورد واکسین‌ها از چالش ها در مناطق افغانستان به شمار می رود.

اگر مادر و پدر آگاهی لازم را داشته باشند، فرزندان خود را به مراکز صحی می‌برند

کارشناسان بخش واکسین نیز می‌گویند معلومات نادرست در مورد واکسین‌ها نقش مهمی در کاهش میزان پوشش واکسیناسیون داشته می‌تواند.

داکتر سید کمال شاه، مسئول سابق ارتباطات برنامه محو پولیو در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که افزایش آگاهی عامه و جلب اعتماد خانواده‌ها از اولویت‌های اساسی برای بهبود وضعیت است:

"اگر مادر و پدر آگاهی لازم را داشته باشند، فرزندان خود را به مراکز صحی می‌برند، واکسین‌های شان را تعقیب می‌کنند و در وقت مشخص برای آنان واکسین تطبیق می‌کنند. اگر آگاهی آنان کامل نباشد، حتی واکسین اولادهای شان نیز برای‌شان مهم معلوم نمی‌شود. بر این اساس، افزایش آگاهی پدر و مادر در زمینه معافیت اطفال، سیستم واکسین در افغانستان و واکسین‌هایی که موجود است، بسیار مهم می‌باشد. متأسفانه در افغانستان در مورد برخی واکسین‌ها آگاهی بسیار کم است و در کنار آن، پوشش واکسین نیز بسیار پایین است؛ تا حدی که حتی تصور هم نمی‌شود."

یکی از عواملی که سازمان جهانی صحت(دبلیو اچ او) آن را به عنوان مشکل در تطبیق واکسین از جمله واکسین ضد پولیو در افغانستان عنوان کرده ، تغییر شیوه تطبیق این واکسین بوده است.

حکومت طالبان در سال ۲۰۲۴ میلادی اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه‌به‌خانه را متوقف کرد و آن را به شیوه مسجد‌به‌مسجد و محل به محل تغییر داد.

پس از آن، سازمان جهانی صحت (دبلیو‌اچ‌او) هشدار داد که توقف کمپاین خانه‌به‌خانه واکسین پولیو در افغانستان، کودکان به‌ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می‌دهد.

همچنان شماری از خانواده‌ها نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که به دلیل تغییر شیوه تطبیق واکسین، اطفال‌شان از واکسین باز مانده‌اند.

سیستم واکسین در افغانستان و واکسین‌های موجود، بسیار مهم است

حکومت طالبان ؛اما همواره از تطبیق منظم کمپاین واکسین پولیو در سراسر افغانستان سخن زده است.

تاج‌الدین اویوله، نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونسیف) در افغانستان، روز شنبه ۵ ثور در شبکه ایکس خود نوشته که ۱۲ میلیون کودک در سال ۲۰۲۵ در برابر پولیو واکسین شده‌اند که ۹۸ درصد پوشش را نشان می‌دهد.

او افزوده که نزدیک به ۱۷ میلیون دوز واکسین سرخکان و ۱.۶ میلیون دوز واکسین پنتا-۳ نیز تطبیق شده است.

این در حالیست که از ۲۴ تا ۳۰ اپریل، هفته جهانی معافیت گرامی داشته می‌شود؛ هفته‌ای که از سوی سازمان جهانی صحت به‌منظور برجسته‌سازی اهمیت واکسین‌ها و نقش آن‌ها در نجات جان انسان‌ها نام‌گذاری شده است.

سازمان جهانی صحت گفته که هدف از نام‌گذاری این هفته، افزایش آگاهی عامه درباره اهمیت واکسیناسیون، تشویق خانواده‌ها برای تکمیل برنامه واکسین اطفال، و جلب توجه حکومت‌ها و نهادهای صحی به ضرورت گسترش خدمات ایمن‌سازی می‌باشد.

در این هفته همچنان تأکید می‌شود که واکسین‌ها یکی از مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از بیماری‌های خطرناک مانند سرخکان، پولیو و سایر امراض ساری هستند.

پیام این هفته سال جاری میلادی است که :« واکسین برای هر نسل مؤثر اند.»