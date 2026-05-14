این درحالیست که اخیراً موضوع بازداشت سه خبرنگار از سوی حکومت طالبان از جمله منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران شبکۀ طلوع نیوز و جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری پیگرد رسانه‌ای شده و واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.

مقام‌های حکومت طالبان تا به حال به گونۀ رسمی در بارۀ بازداشت این خبرنگاران چیزی به رسانه‌ها نگفته اند.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها و فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور، هر ازگاهی بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند.

در زمان نظام جمهوری پیشین در بیشتر موردها موضوعات مربوط به تخطی‌های رسانه‌ای و خبرنگاران از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و تخطی‌های رسانه‌ای دنبال می‌شد.

هر چند این کمیسیون در حال حاضر زیر نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان فعال است، اما به باور برخی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران، در حاضر این کمیسیون صلاحیت ندارد.

حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) به رادیو آزادی گفت:

"دیده می‌شود که متاسفانه این کمیسیون صلاحیت ندارد و به قضایای تخطی رسانه‌ای و مسائلی که مربوط فعالیت رسانه‌ای و تخطی‌های رسانه‌ای می‌شود، اصلاً نقش کمیسیون نادیده گرفته می‌شود و ادارۀ استخبارات طالبان و ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر طالبان هر ازگاهی که بخواهند خبرنگاران را بازداشت و شکنجه می‌کنند."

در حال حاضر، افزون بر این سه خبرنگار، حمید فرهادی، شکیب نظری، ابوذر صارم سرپلی، بشیر هاتف و عزیز وطنوال نیز در بازداشت طالبان به سر می‌برند.

پیش از این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم می از حکومت طالبان خواسته بود که خبرنگاران زندانی را بدون قید و شرط آزاد کند.

او از طالبان خواسته بود به خبرنگاران افغان اطمینان دهند که می‌توانند بدون ترس از انتقام‌گیری، آزار، تهدید و بازداشت، در جامعه فعالیت کنند.

از سوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در گزارشی به مناسبت سوم می، نسبت به آنچه افزایش سرکوب آزادی رسانه‌ها و بازداشت گستردۀ خبرنگاران در افغانستان خوانده، ابراز نگرانی کرده بود.

بر اساس گزارش این سازمان، در یک سال گذشته، ۱۲۷ مورد تهدید خبرنگاران و ۲۰ مورد بازداشت آنان ثبت شده است که شماری از آنان به اتهام "عدم رعایت یا تخطی از سیاست‌های رسانه‌ای" حکومت طالبان بازداشت شده‌اند.

مقام‌های حکومت طالبان همواره گفته اند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی کشور هستند و در برخی موردها مدعی شدند که برخی خبرنگاران در پیوند به قضایای خارج از فعالیت رسانه‌ای بازداشت شده اند.

با این حال یوناما تأکید کرده که فعالیت رسانه‌های آزاد و مستقل برای شفافیت، پاسخگویی و رفاه جامعه در افغانستان ضروری است و از مقام‌های طالبان خواسته که اطمینان حاصل کنند که خبرنگاران می‌توانند بدون هراس و ترس از آزار و اذیت و یا انتقام، کار خود را انجام دهند.