ستاره، مادر پنج فرزند و باشندۀ اصلی ولایت ننگرهار در گفتوگو با رادیو آزادی از تجربۀ خودش و همسرش در این بخش میگوید.
این مادر ۸۵ ساله میگوید که شوهرش دگروال و استاد حربی پوهنتون بود. او که اکنون همراه با یکی از دخترانش در هالند زندگی میکند به این باور است که خانواده در آموزش و پرورش کودکان نقش بسیار مهمی دارد.
ستاره بهویژه از مسئولیت، تلاش و زحمات پدر و مادر یاد میکند و میگوید: "شکر خدا اولادهای زیادی داشتم، یکی از پسرانم داکتر شد، یکی انجنیر شد، دخترانم نیز تحصیل کردند، دختر بزرگم معلم شد، یکی دیگر تعلیم و تربیه خواند، دیگری مکتب و فارمسی خوانده است. پدر و مادر در آموزش و تربیه فرزندان بسیار مهم هستند."
این درحالیست که امروزه بسیاری از خانوادهها در افغانستان توان اقتصادی آموزش فرزندان خود را ندارند و حکومت طالبان نیز آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را ممنوع کرده است.
مینا زمانی، باشندۀ شهر کابل و مدیر مسئول پیشین مجلۀ "تربیت" نیز نقش خانواده را در آموزش و پرورش کودکان تأثیرگذار میداند.
خانم زمانی به رادیو آزادی گفت: "خانواده نخستین مکتب زندگی است و پدر و مادر اولین آموزگاران کودکان خود هستند. کودک پیش از آنکه سخن گفتن را بیاموزد، از نگاه، رفتار و محبت پدر و مادرش چیزهای زیادی یاد میگیرد. خانواده زمینی است که تخم شخصیت کودک در آن کاشته میشود. اگر این زمین با محبت، احترام و آگاهی غنی باشد، نهال کودک نیز خوب رشد میکند و به ثمر میرسد."
یوسف هیواددوست، خبرنگار و نویسندۀ پیشین برنامه "کورنی ژوند" در رادیو افغانستان، نیز در صحبت با رادیو آزادی بر اهمیت محبت در تربیۀ کودکان تأکید کرد.
او گفت: "کودک به محبت بیقید و شرط نیاز دارد و باید این محبت را دریافت کند. همین محبت سازنده باور و احساسات اوست. کودکیکه محبت را احساس کند، خودش نیز مهربان میشود. این را از تجربههای شخصیام در زندگی خانوادگی میگویم."
آقای هیواددوست احترام متقابل در خانواده، راستگویی و صداقت، نظم و مسئولیتپذیری، صبر و تحمل، عدالت و مساوات، رعایت نزاکتهای اجتماعی و همچنان توجه به دین و فرهنگ را نیز در تربیه سالم کودکان مهم میداند.
روز جمعه، ۱۵ می، روز جهانی خانواده است.
ملل متحد در سال ۱۹۹۳ تصمیم گرفت این روز را به نام "روز جهانی خانواده" نامگذاری کند و تجلیل رسمی از آن در سال ۱۹۹۴ آغاز شد.
شعار سال ۲۰۲۶ این روز "خانوادهها، نابرابری و رفاه کودکان" تعیین شده است.
ملل متحد میگوید که هدف از تجلیل این روز، جلب توجه جهانی به ارزش خانواده، حمایت از رفاه خانوادهها، افزایش آگاهی درباره مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنان و تقویت نقش خانواده در جامعه است.