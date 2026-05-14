امتحانات کانکور در افغانستان، برای پنجمین سال پیهم، بدون حضور دختران آغاز شد

به‌گفته این اداره، این روند روز پنجشنبه «۲۴ ثور» در ولایت‌های میدان وردک، پروان، غزنی، کنر، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوگر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، ارزگان و غور و نیز در ولسوالی‌های فیض‌آباد، بهارک، شغنان، درواز و خواهان ولایت بدخشان آغاز شد.

ناصرخان شیرزی، سخنگوی اداره عمومی امتحانات تحت کنترل طالبان، در یک پیام صوتی‌که به برخی رسانه‌های داخلی فرستاده، گفته است که روند برگزاری این امتحان در ولایت‌های ذکر شده، روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

این اداره افزوده که در ولایت‌های کنر و میدان وردک روز شنبه «۲۶ ثور» نیز امتحان برگزار خواهد شد.

به‌گفته این اداره، روند بایومتریک داوطلبان در این ولایت‌ها روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه «۲۲ و ۲۳ ثور» انجام شده‌است.

تا کنون درباره شمار اشتراک کننده‌گان امتحان کانکور امسال چیزی گفته نشده، اما سال گذشته ۲۵ هزار و ۳۰۰ نفر برای شرکت در این امتحان ثبت‌نام کرده بودند.

شماری از دانش‌آموزان پسر که در این امتحان شرکت می‌کنند، خوشحال اند، اما هم‌زمان خواهان لغو ممنوعیت آموزش دختران نیز هستند.

یکی از باشنده‌گان ولایت بغلان و فارغ صنف دوازدهم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:

"امسال از صنف دوازدهم فارغ شده‌ام و آماده‌گی کانکور را نیز دنبال کرده‌ام و در امتحان شرکت می‌کنم. رشته مورد علاقه‌ام طب است، اما امسال هم دختران حضور ندارند. از دولت می‌خواهیم که مکاتب دخترانه را نیز باز کند تا آنان هم درس بخوانند و فارغان دختر نیز بتوانند در کانکور اشتراک کنند."

این پنجمین سال پیاپی در افغانستان است که آزمون کانکور بدون حضور دختران برگزار می‌شود.

طالبان در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده‌اند.

بهار، یکی از باشنده‌گان شهر کابل که از ادامه آموزش محروم شده، به رادیو آزادی گفت که این وضعیت آنان را به شدت اندوهگین ساخته است:

"احساس ناامیدی، غم و بی‌عدالتی شدیدی دارم. این‌که دختران افغان از حق اساسی‌شان یعنی آموزش و تحصیلات عالی محروم اند و حتی از اشتراک در امتحان سرنوشت‌ساز مانند کانکور بازداشته شده‌اند، به معنی دزدیده شدن آرزوها، نابودی امیدها و بسته شدن راه‌های پیشرفت در برابر ما است."

دختر دیگری از ولایت میدان وردک که او نیز از ادامه تحصیل محروم شده و نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:

"چندمین سال است که رؤیاهای تحصیلات عالی دختران همین‌گونه ناتمام مانده است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ما دختران بسیار ناامید خواهیم شد. افغانستان اکنون برای دختران به جهنم تبدیل شده‌است."

قابل یادآوری‌ست که محدودیت‌های حکومت طالبان بر آموزش دختران، از سوی کشورهای مختلف و سازمان‌های ملی و بین‌المللی به شدت محکوم شده و آنان خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران شده‌اند، اما طالبان در پنج سال گذشته هنوز به این درخواست‌ها پاسخ مثبت نداده‌اند.

همچنین، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی به تاریخ ۲۸ اپریل هشدار داده بود که ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ باعث کمبود بیش از ۲۰ هزار معلم زن و بیش از پنج هزار کارمند صحی زن شود.

یونیسف افزوده بود که اگر مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم چهار سال دیگر نیز بسته بمانند، شمار دختران محروم از آموزش از دو میلیون نفر فراتر خواهد رفت.

پیش از آن نیز سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در گزارش‌های پی‌درپی گفته بود که هم‌اکنون ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم اند و اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند.