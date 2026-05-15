میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان که در خارج از این کشور، شام جمعه به رادیو آزادی گفت:

"مطابق به پرنسیپ های حقوقی که با ارزش های دین مبین اسلام مطابقت دارد، قوانین جرایم را تعریف می کند، در قوانین جزایی افغانستان، تمام جرایم مشخص شده و هرنوع اتهام و گرفتاری براساس قانون صورت می گیرد. معلومدار اجراآت جزایی و محاکم نیز باید براساس قوانین باشد. از همین رو موضوع محاکمۀ اشخاص به اتهام به اصطلاح تبلیغ علیه ادارۀ طالبان توسط محاکم نظامی یک عمل خلاف ارزش های حقوقی و نقض حقوق شهروندان افغانستان است."

دفتر رسانه‌های طالبان در ولایت بلخ روز جمعه(۲۵ ثور) در شبکۀ اکس نوشته که در نشست، والی ها پنج ولایت درمورد تطبیق فرامین ملا هیبت الله آخندزاده رهبر طالبان و همچنان مسائل امنیتی نیز گفتگو شد.

در این نشست که روز پنج‌شنبه در ولایت سرپل دایر شده بود، والی‌ها، قوماندانان امنیه و رؤسای استخبارات طالبان از ولایات سرپل، جوزجان، سمنگان، فاریاب و بلخ اشتراک داشتند و در همین نشست تصمیم گرفته شد که از تبلیغات علیه حکومت طالبان جلوگیری شود.

بسیاری از گروه‌های حقوق بشری پیش از این بارها حکومت طالبان را متهم کرده‌اند که از آزادی بیان مانع می‌شود.

روز پنج‌شنبه، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز از طالبان خواست که به آزادی بیان متعهد باقی بمانند. یوناما پس از دستگیری حداقل سه خبرنگار از سوی طالبان در کابل، در اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی گفته که «رسانه‌های آزاد، مستقل و مصون برای شفافیت، پاسخگویی و رفاه در جامعه افغانستان بسیار ضروری‌اند.»

در این اعلامیه، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) مقام‌های طالبان را تشویق کرده است که تعهدات خود را در چارچوب قوانین بین‌المللی حقوق بشر رعایت کنند و اطمینان بدهند که خبرنگاران بتوانند بدون آزار، اذیت و هراس از انتقام‌گیری، به فعالیت های مسلکی شان ادامه دهند.