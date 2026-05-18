آغاز کمپاین واکسین پولیو در افغانستان و پاکستان؛ دو پولیس محافظ واکسیناتورها در پاکستان کشته شدند

او که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
"فکر میکردم واکسین است و یک بار که شود کافیست. چه فکر میکردم که با این وضعیت دچار میشود. گاهی اوقات واکسین میکردیم و بیشتر اوقات به فکرش نبودیم و این را یک کار اضافی میدانسیتم."
وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان و سازمانهای بینالمللی روز دوشنبه ۲۸ ثور، دور تازهای کمپاین فرعی واکسین پولیو را در ۱۹۴ ولسوالی ۲۰ ولایت افغانستان آغاز کردند.
این وزارت اعلام کرد که این کمپاین چهار روزه در ولایتهای کندهار، هلمند، ارزگان و زابل سهشنبه آغاز و جمعه پایان خواهد یافت.
انتظار میرود که حدود ۸.۳ میلیون کودک زیر پنج سال در جریان این کمپاین واکسین شوند.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان در پیامی به رسانهها، از علمای دینی و بزرگان قومی و خانوادهها خواسته که در راستای تطبیق واکسین همکاری کنند.
"ما امیدواریم که بزرگان قومی، علمای دینی و سرپرستان خانوادهها به واکسیناتورهای ما در منطقه کمک کنند تا بتوانیم از طریق واکسین به گونۀ بهتر از شیوع ویروس وحشی پولیو جلوگیری کنیم."
نهاد "افغانستان عاری از پولیو" نیز از خانوادهها خواسته است تا با واکسین کردن فرزندان خود در پیشگیری از فلج اطفال و عاری کردن افغانستان از این بیماری مشارکت کنند.
بر اساس فیصلۀ حکومت طالبان، از سال ۲۰۲۴ به این سو کمپاین پولیو به گونۀ خانه به خانه تطبیق نمیشود و کودکان اغلب در مساجد و مرکزهای صحی واکسین دریافت میکنند.
شماری از خانوادهها میگویند که کمبود واکسیناتورهای زن، مشکلات حمل و نقل و فاصله تا مراکز تطبیق واکسین سبب میشود که برخی از کودکان از دریافت واکسین محروم شوند.
در همین حال، مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردند که در اولین روز از کمپیان واکسین فلج کودکان در پاکستان، دو پولیس که از واکسیناتورها محافظت میکردند، توسط افراد مسلح کشته شدند.
یک مقام ارشد در پشاور به خبرگزاری فرانسه گفت:
"در جریان کمپاین فلج اطفال در ولسوالی قبایلی باجور، دو پولیس که برای محافظت از تیمهای واکسین مأمور شده بودند، در دو حملۀ جداگانه توسط افراد مسلح موترسایکلسوار کشته شدند."
پاکستان یک کمپاین یک هفتهای تطبیق واکسین پولیو را در ۷۹ ولسوالی پرخطر آغاز کرده است که بیش از ۱۹ میلیون کودک را زیر پوشش قرار خواهد داد.
پاکستان و افغانستان تنها دو کشوری در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها ریشه کن نشده است.
فلج اطفال یک بیماری ساری است که بیشتر کودکان زیر پنج سال را تحت تأثیر قرار میدهد.
این بیماری میتواند باعث فلج دایمی فرد شود، اما با چند دوز واکسین به راحتی قابل پیشگیری است.