صدراعظم پاکستان: عملیات علیه طالبان افغان ادامه خواهد یافت

سازمان ملل متحد و نهادهای همکار ملی و بین‌المللی غیردولتی، طرحی به ارزش ۵۲۹ میلیون دالر برای کمک به مهاجران بازگشتی به افغانستان آغاز کرده‌اند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که سازمان ملل به حدود دو میلیون و هفتصد هزار مهاجر بازگشتی کمک خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این کمک‌ها شامل مهاجرانی می‌شود که در سال جاری میان ماه‌های اپریل تا دسمبر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته یا بازمی‌گردند.

یوناما می‌گوید این برنامه حمایتی بر اساس یک استراتژی جامع طراحی شده است که از زمان ورود مهاجران به افغانستان تا مرحله اسکان مجدد، خدمات و کمک‌ها را فراهم می‌کند.