تلفات و خسارات رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان به ۲۸ نفر رسید

وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در بیانیهای اعلام کرد که روز یکشنبه سوم جوزا ولایتهای بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، پروان، پنجشیر، بامیان، نورستان و کنر گواه ریزش باران و جاری شدن سیلابها خواهند بود.
در برخی مناطق میزان بارندگی ۱۰ میلیمتر و در برخی مناطق تا ۳۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
این درحالیست که محمد یوسف حماد، سخنگوی ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، روز شنبه در پیامی که با رسانهها به اشتراک گذاشت، گفت که در ۴۸ ساعت گذشته نزدیک به ۳۰ نفر در افغانستان در نتیجۀ رویدادهای طبیعی جان خود را از دست دادهاند.
"متاسفانه در نتیجۀ رعد و برق، طوفان، رانش سنگ، باران و سیل، ۲۸ نفر شهید و ده نفر زخمی شدهاند. ۱۷۶ خانه به طور کامل و ۵۳۴ خانه به طور جزئی تخریب شدند، صد دکان به طور کامل و ۲۰ دکان به طور جزئی تخریب شدند و ده کیلومتر جاده آسیب دیده است."
حماد افزود که در مجموع ۹۸۰ خانواده در روزهای جمعه و شنبه از رویدادهای طبیعی متاثر شدند.
طبق گزارشها، سیل در چندین ولایت افغانستان باغها و محصولات کشاورزی را نابود کرده است و طبق اعلام اداره آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، حدود ۱۰۰ خانواده مجبور به نقل مکان به مناطق دیگر شدهاند.
شاهراه سالنگ نیز جمعه شب به دلیل سیل به روی ترافیک بسته شده بود که روز شنبه بازگشایی شد، اما طبق گزارشها، هنوز تردد وسایط نقلیه در این شاهراه دشوار است.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، روز شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که طوفان شدید و سیل در روزهای یکشنبه و دوشنبه پیشبینی شده است، بنابراین مسافران باید هنگام سفر در شاهراه سالنگ اقدامات احتیاطی بیشتری را رعایت کنند.
آمار تلفات رویدادهای طبیعی در افغانستان از ششم حمل به این سو به ۳۵۰ نفر رسیده است.