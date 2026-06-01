یک مهاجر افغان مقیم اصفهان که همراه با خانواده سه نفریاش از چهار سال به اینسو در آنجا زندهگی میکند، میگوید اکنون بیکار است و با مشکلات شدید اقتصادی دستوپنجه نرم میکند.
او همچنان گفت که به دلیل درگیریها و حملات هوایی، کودکانش دچار مشکلات روحی شدهاند و هر لحظه این ترس را دارند که جنگ جانشان را بگیرد.
این مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز دوشنبه ۱۱ جوزا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پس از حملات اسرائیل و امریکا بر ایران، وضعیت ما اینجا بسیار خراب شدهاست. نهتنها مشکلات امنیتی، بلکه با مشکلات شدید اقتصادی و روانی نیز روبهرو هستیم
هرچند فعلاً درگیریها کمتر شده، اما ترس هنوز هم وجود دارد. کودکان میترسند و هر لحظه فکر میکنیم که شاید یک راکت یا مرمی جان ما را بگیرد. این وضعیت بسیار دشواری است که اکنون با آن روبهرو هستیم."
یک مهاجر افغان دیگر در تهران که او نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود، سخنان مشابهی دارد و میگوید یافتن کار در این کشور برای آنان بسیار دشوارتر شدهاست:
"هنوز هم ترس جنگ وجود دارد. شرکتهای بزرگ فعالیتهای خود را متوقف کردهاند و برای ما هیچ کاری پیدا نمیشود. کارهای ساختمانی تقریباً متوقف شده، تومان ارزش خود را بیشتر از دست داده و قیمت مواد خوراکی و غیرخوراکی بسیار افزایش یافته است. وضعیت مهاجران افغان اینجا واقعاً بد است."
این درحالیست که شورای پناهندهگان ناروی به تازهگی هشدار داده که حملات هوایی اخیر در ایران، تأثیرات شدید منفی بر وضعیت روانی کودکان افغان و ایرانی برجا گذاشته است.
به گفته این شورا، بسیاری از والدین به آنان گفتهاند که همان درآمد اندکی را که پیشتر داشتند، در نتیجه جنگ و بحران اقتصادی از دست دادهاند.
یان ایگلند، رئیس شورای پناهندهگان ناروی، روز دوشنبه ۱۱ جوزا در بیانیهی که در صفحه اکس ( تویتر سابق) خود منتشر کرد، گفت بیش از چهار میلیون مهاجر افغان مقیم ایران به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز دارند و جامعه جهانی باید توجه بیشتری به آنها داشته باشد.
بهگفته او، خانوادههای ایرانی و افغان بهای سنگینی وضعیت جاری در ایران را میپردازند.
یان ایگلند پیش از این نیز مهاجران افغان را «قربانیان فراموششده» درگیری میان ایران، اسرائیل و امریکا خوانده بود.
او گفته بود که کاهش درآمدها و افزایش قیمتها سبب شده بسیاری از خانواده ها حتی نتوانند نیازهای ابتدایی خود را تأمین کنند.
بهگفته ایگلند، پس از افزایش خشونتها و درگیریها در ایران، شمار زیادی از افغانها کارهای خود را از دست دادهاند، درحالیکه قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته دو برابر شدهاست.
همزمان، شماری از افغانهایی که به دلیل این درگیریها از ایران به افغانستان بازگشتهاند، میگویند در داخل کشور نیز با بیکاری روبهرو هستند.
یکی از باشندهگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اینجا در وطن خود ما هر روز با مشکلات اقتصادی بیشتری روبهرو میشویم. خانوادههای زیادی مانند ما هیچ کار و درآمدی ندارند
جوانان بیکار هستند، دختران از آموزش محروم اند و هر دارایی و سرمایهی که داشتیم، در دوران مهاجرت از بین رفت. حالا با دست خالی برگشتهایم."
تنش میان ایران، امریکا و اسرائیل در ۲۸ فبروری آغاز شد.
سالها است که شمار زیادی از مهاجران افغان در ایران زندهگی میکنند، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، شمار بیشتری از افغانها به دلیل مشکلات اقتصادی، سیاسی و آموزشی، بهویژه برای ادامه آموزش دخترانشان، به کشورهای همسایه بهخصوص ایران مهاجر شدند.
بر اساس گزارشها، در حال حاضر حدود ۴.۴ میلیون مهاجر افغان در ایران زندهگی میکنند که بیشتر آنان اسناد قانونی اقامت ندارند.
نهادهای حامی حقوق مهاجران گفتهاند که بحران اقتصادی و ناامنی جاری، وضعیت این مهاجران را وخیمتر ساخته و آنان را با خطر اخراج، فقر و محرومیتهای بیشتر مواجه کردهاست.