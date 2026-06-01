حدود ۸۰ رویداد ترافیکی در روزهای عید قربان در افغانستان، خانواده های زیادی را عزادار کرد

در جریان بازگشت از مراسم جنازه و تدفین یک شخص دیگر، این حادثه در شاهراه ولسوالی امام صاحب و مرکز کندز رخ داد

متأسفانه در این رویداد دلخراش، در مجموع شش تن از اعضای خانواده ابراهیمی جان باختند خواست ما از مردم این است که هنگام رفت وآمد از دقت کامل کار بگیرند و قوانین و مقررات ترافیکی را که برای نظم جامعه وضع شده، رعایت کنند تا چنین حوادث دلخراشی در هیچ خانواده‌ای تکرار نشود."

جمعه الدین خاکسار، سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در کندز، به رسانه‌های داخلی گفته که این رویداد ترافیکی که در نتیجه برخورد دو موتر روز دوشنبه ۴ جوزا، یک روز پیش از عرفه، در ساحه پل الچین از مربوطات بندر امام صاحب ولایت کندز، رخ داده شش کشته و دو زخمی برجا گذاشت.

اما این تنها حادثه‌ای نبود که روزهای عید را برای خانواده‌های افغان خونین و غمبار ساخت.

در روزهای عید قربان، حدود ۸۰ رویداد ترافیکی در ولایتهای مختلف افغانستان رخ داده که چندین کشته و دهها زخمی برجا گذاشته است.

قواندانی امنیه طالبان در بلخ روز یکشنبه، دهم جوزا، در شبکه اکس اعلام کرد که در روزهای عید قربان، ۱۸ رویداد ترافیکی در شهر مزارشریف و ولسوالیهای این ولایت رخ داده که در نتیجه آن، شش تن جان باخته و ۲۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته مسئولان طالبان، این رویدادها بیشتر در نتیجه بی احتیاطی رانندگان و رعایت نکردن قوانین ترافیکی رخ داده است.

در همین حال، دفتر رسانه های قواندانی امنیه پکتیا گفته که در شب و روزهای عید، ۲۶ رویداد ترافیکی در مرکز و ولسوالیهای این ولایت رخ داده که در نتیجه آن، یک کودک جان باخته و ۱۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در غزنی نیز طالبان از ثبت ۳۴ رویداد ترافیکی در روزهای عید خبر داده اند

به گفته آنان، در این حوادث سه تن کشته و ۳۴ تن دیگر زخمی شده اند و بیشتر این رویدادها در مسیر شاهراه کابل-کندهار رخ داده است.

مسئولان صحت عامه غزنی همچنان به رسانه‌های داخلی گفته‌اند که تنها در سه روز عید قربان، حدود ۲۸۰ زخمی حوادث ترافیکی به شفاخانه های این ولایت منتقل شده اند.

خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، نیز گزارش داده که در ولایت کنر، حوادث ترافیکی در روزهای عید، دو کشته و ۱۴ زخمی برجا گذاشته است.

ضیاءالحق حامد، فرمانده امنیه طالبان در کنر، علت این رویدادها را بی احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و رعایت نکردن قوانین ترافیکی عنوان کرده است.

اما مرگبارترین حادثه، روز شنبه نهم جوزا، در منطقه سرخکان ولایت لغمان در شاهراه کابل-جلال‌آباد رخ داد، جاییکه یک موتر حامل بی‌جاشدگان داخلی از ولایت کنر ​واژگون شد.

در این رویداد، ۲۰ عضو یک خانواده، به شمول ۱۰ کودک و پنج زن کشته و ۳۳ تن دیگر زخمی شدند.

اگرچه طالبان علت دقیق این حادثه را مشخص نکرده‌اند، اما شماری از قربانیان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که احتمال دارد راننده هنگام رانندگی خوابش برده باشد.

در بیشتر این رویدادها، بی احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و رعایت نکردن اصول ترافیکی از عوامل اصلی دانسته شده است.

با این حال، شماری از رانندگان میگویند که مشکلات دیگر نیز در افزایش حوادث نقش دارد.

یکی از رانندگان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:

خرابی جاده‌ها، موترهای دست دوم واردشده از پاکستان و همچنان بیکاری باعث شده افراد کم تجربه پشت فرمان بنشینند

همین مسائل میتواند از عوامل حوادث ترافیکی باشد. از سوی دیگر، در بسیاری از جاده ها اشاره یا علایم ترافیکی نیز وجود ندارد."

شماری از شرکتهای ترانسپورتی نیز میگویند که ازدحام بیش از حد مردم در روزهای عید، سفرهای طولانی، رانندگی در ساعات شب، خسته‌گی رانندگان، نبود آگاهی کافی درباره قوانین ترافیکی و وضعیت نامناسب برخی شاهراه‌ها، از عوامل عمده افزایش رویدادهای ترافیکی در روزهای عید است.

عبدالودود خیرخواه، مدیر تعقیب و جستوجوی ریاست ترافیک حکومت طالبان، میگوید عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی احتیاطی راننده‌ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن‌های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است:

"در رابطه به علل و عوامل رویدادهای ترافیکی که در این اواخر رخ داده، باید گفت که حادثات ترافیکی از نگاه تخصصی مربوط به تعاملات منفی شاملین ترافیک با عناصر فزیکی جاده میشود. اگر یک راننده هنگام رانندگی اصول و مقررات ترافیکی را به‌گونه معیاری رعایت کند، هیچگاه مرتکب حادثه ترافیکی نمیشود، اما زمانیکه راننده‌ها چندین قاعده را همزمان نقض میکنند، زمینه وقوع حادثه فراهم میشود."

حکومت طالبان تاکنون در مورد آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در سال جاری و سال گذشته هجری خورشیدی چیزی نگفته است، اما پیش از این، ریاست عمومی ترافیک طالبان اعلام کرده بود که از ماه حمل تا جدی سال ۱۴۰۳، در نتیجه رویدادهای ترافیکی در مناطق مختلف افغانستان، حدود دو هزار نفر جان باخته و دستکم ۷۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

رقمیکه نشان میدهد جاده‌های افغانستان همچنان از مردم قربانی میگیرد؛ قربانیانی که بسیاری از آنان تنها برای دید و بازدید عید سفر کرده بودند، اما هرگز دوباره به خانه برنگشتند.