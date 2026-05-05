رویداد ترافیکی در بدخشان جان پنج تن را گرفت
در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان، پنج تن جان باختند و چهار تن دیگر زخمی شدند.
احسانالله کامگار، سخنگوی قوماندانی امنیۀ طالبان در بدخشان به رسانه ها گفته است که این رویداد پس از ظهر روز سهشنبه (۱۵ ثور ) زمانی رخ داد که یک موتر نوع لندکروزر از مسیر اصلی منحرف و واژگون شد.
وضعیت صحی زخمیان وخیم خوانده شده است.
علت رویداد هنوز مشخص نشده ؛ اما بی احتیاطی، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمدۀ حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود.
شش ورزشکار افغان در رقابتهای جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس اشتراک میکنند
قرار است ، شش ورزشکار از افغانستان در رقابتهای جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس اشتراک کنند.
این رقابت ها امروز چهارشنبه (۱۵ ثور) آغاز می شود و تا یکشنبه ادامه خواهد یافت.
ریاست المپیک ، ورزش و تربیت بدنی طالبان گفته است که شش ورزشکار و یک مربی از افغانستان روز سه شنبه به بلاروس رفتند.
بیش از ۱۰۰ کشور زیر چتر فدراسیون بینالمللی پاورلیفتینگ حضور دارند.
انتظار میرود که رقابتهای جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس با اشتراک ورزشکاران حدود ۵۰ کشور برگزار شود.
در روز جهانی قابلهها؛ تأکید ملل متحد بر سرمایهگذاری بر یک میلیون قابله در افغانستان
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) میگوید که سرمایهگذاری روی بیش از یک میلیون قابله در افغانستان، مؤثرترین راه برای نجات جان مادران و نوزادان خواهد بود.
این سازمان امروز سهشنبه ۱۵ ثور، به مناسبت روز جهانی قابلهها، در صفحه ایکس خود نوشته است که این سرمایهگذاری میتواند در زمینه تداوی زنان باردار، روند زایمان و مراقبتهای پس از زایمان کمک کند.
این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) بهتازگی هشدار داده است که افغانستان ممکن در چهار سال آینده ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن را از دست بدهد.
چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، نخست دروازههای مکاتب متوسطه و لیسهها، سپس پوهنتونها و در ادامه انستیتوتها و نهادهای آموزشی طبی به روی دختران و زنان بسته شد.
این اقدامات، بهویژه ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوتها و مراکز آموزشی طبی، نگرانیهای جدی را در مورد دسترسی آنان به خدمات صحی ضروری و باکیفیت افزایش داده است.
طالبان از افتتاح شورای عالی رضاکاران محیط زیست خبرداده است
مطیعالحق خالص رئیس اداره ملی محیط زیست در کنترل طالبان در مراسم افتتاح شورای عالی رضاکاران محیط زیست از افغانها خواست که برای حفاظت از محیط زیست باید به گونه مشترک کار کنند.
او همچنان از کشور های جهان خواست که بحران اقلیمی و محیط زیست نباید به ابزار سیاسی تبدیل شود، زیرا این موضوع ماهیت بشر دوستانه داشته و نیازمند همکاری تمام کشور هاست.
به گفته رئیس اداره ملی محیط زیست طالبان، شورای عالی رضاکاران محیط زیست متشکل از استادان، علما و جوانان خواهد بود.
افغانستان که به دلیل تغییرات اقلیمی از جمله کشورهای آسیبپذیر دانسته میشود، همواره شاهد سیلابها، زلزلهها و بارندگیهای شدید است که به مردم خسارات وارد میکند.
این درحالیست که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یوناما نیز گفته که افغانستان از نظر مدیریت پیامدهای اقلیمی، یکی از آسیبپذیرترین کشورها در جهان است و در عین حال آمادگی بسیار کمی برای مدیریت این پیامدها دارد.
طالبان ادعا میکند که پاکستان در ولسوالی دانگام کنر، خانههای غیرنظامیان را هدف قرار داده است
طالبان ادعا می کند که پاکستان در منطقه نزدیک دیورند در ولسوالی دانگام ولایت کنر، خانههای غیرنظامیان را هدف قرار داده است.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان امروز در صفحه ایکس خود نوشته که در نتیجه این حملات سه تن از غیرنظامیان جان باخته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدهاند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند.
او افزوده است که در این حملات دو مکتب دخترانه و پسرانه، یک مرکز صحی و دو مسجد تخریب شده و همچنین ۸۰ رأس مواشی نیز تلف شده است.
تا اکنون پاکستان در این مورد چیزی نگفته است.
ارمنستان این هفته میزبان دو نشست مهم اروپایی خواهد بود
ارمنستان این هفته میزبان دو نشست مهم اروپایی خواهد بود.
امروز دوشنبه نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، همراه با آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا از نشست جامعه سیاسی اروپا میزبانی میکنند؛ نشستی که بیش از ۴۰ رهبر و مقام ارشد اروپایی در آن حضور دارند.
روز سهشنبه ۱۵ ثور نیز رهبران اتحادیه اروپا در چارچوب نشستی جداگانه، روابط میان این اتحادیه و ارمنستان را بررسی خواهند کرد.
ارمنستان، کشوری با جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر، پس از سالها تنش با جمهوری آذربایجان، در تلاش برای تقویت روابط خود با اروپا و پیشبرد روند بازسازی است.
جامعه سیاسی اروپا در سال ۲۰۲۲ و پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین، به ابتکار امانویل مکرون، رئیسجمهور فرانسه تأسیس شد و سالانه دو بار رهبران کشورهای اروپایی را گرد هم میآورد.
این نهاد تقریبا تمامی کشورهای اروپایی، بهجز روسیه، بلاروس و واتیکان، را در بر میگیرد.
لغزش زمین در تخار جان یک نفر را گرفت
در نتیجه لغزش زمین در ولسوالی کلفگان ولایت تخار، یک نفر جان باخته و چهار تن دیگر زخمی شدهاند.
ریاست صحت عامه طالبان در تخار روز دوشنبه، ۱۴ ثور با نشر خبرنامهای اعلام کرد که این رویداد روز یکشنبه رخ داده و زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شدهاند.
این درحالی است که در دو روز گذشته بر اثر سیلابها در تخار و بدخشان، دستکم سه نفر جان خود را از دست داده و چهار تن دیگر زخمی شدهاند.
همزمان، وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شاهراه تخار-بدخشان که در چندین نقطه به دلیل سیلابها مسدود شده بود، اکنون یک مسیر آن دوباره به روی رفتوآمد باز شده است.
این وزارت افزوده است که تلاشها برای بازگشایی کامل سایر مسیرهای مسدودشده همچنان ادامه دارد.
احتمال بارش باران و سیل در پنج ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش باران و جاری شدن سیل در پنج ولایت افغانستان خبر داده است.
این ریاست پیشبینی کرده است که میدان وردک ، نورستان ، کنر ، خوست و پکتیکا امروز دوشنبه (۱۴ ثور) شاهد باران شدید ، رعدوبرق و سیل خواهند بود.
میزان بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
در نتیجۀ حوادث طبیعی از جمله باران و سیل طی یک ماه اخیر در افغانستان نزدیک به ۲۳۰ تن جان باخته اند و ۳۰۰ تن دیگر زخمی شده اند.
ریچارد لیندسی: خبرنگاران در افغانستان در شرایط دشوار به کار حیاتی ادامه میدهند
ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان بهمناسبت «روز جهانی آزادی مطبوعات» بر اهمیت آزادی بیان تاکید کرده است.
یکشنبه سوم می «روز جهانی آزادی مطبوعات» بود.
لیندسی ، دیروز در ایکس نوشت که هفتۀ گذشته در کابل با شماری از خبرنگاران که در شرایط دشوار به کار حیاتی خود ادامه میدهند دیدار کرده است.
او افزوده است که این خبرنگاران ، نگرانیها و منافع مردم افغانستان را برجسته میسازند و صدای کسانی میشوند که بیشترین نیاز را دارند.
از سوی دیگر ، سازمان حقوق بشری «رواداری» گفته است که وضعیت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان همچنان نگرانکننده است.
این سازمان گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ، فعالیت صدها رسانه متوقف شده و شمار زیادی از خبرنگاران وظایف خود را از دست داده یا مجبور به ترک این کشور شدهاند.
خبیب غفران، سخنگوی ، وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته است که این گروه به جایگاه اساسی رسانه ها در جامعه باور دارد.
او در پیام ویدیویی از رسانه ها خواسته است که فعالیت های خود را در چهارچوب ارزش های دینی و فرهنگی و پالیسی نشراتی حکومت طالبان تنظیم کنند.