به نظر می‌رسد که وضعیت برای اوکراینی‌ها در کُستیانتین یفکا بسیار وخیم باشد

این شهر صنعتی با حدود ۶۶ هزار تن باشنده در محل تقاطع دو شاهراه مهم و یک مرکز بزرگ خط ریل قرار داشت.

اما امروز شهرکُستیانتین یفکا به سرزمینی ویران، پر از گودال‌های ناشی از انفجارات و آوارهای دودگرفته تبدیل شده است؛ شهری که تحت حملات طیارات بی پیلوت و توپچی و در هفته‌های اخیر بمب‌های هدایت‌شوندۀ روسیه، تقریباً با خاک یکسان شده است.

نیروهای روسی با تمام قدرت در پی تصرف این شهر هستند؛ شهری که بخش مهمی از آنچه «کمربند قلعه ها» نامیده می‌شود، یعنی خط اصلی دفاعی اوکراین در منطقه دونتسک به‌شمار می‌رود.

بر اساس ارزیابی شماری از تحلیلگران، کارشناسان، ناظران اوکراینی و غربی، با حضور گروه‌های کوچکی از نیروهای روسی در بخش‌های غربی، جنوبی و شرقی شهر، این خطر وجود دارد که کُستیانتین یفکا تا پیش از پایان تابستان به‌طور کامل سقوط کند.

جنگ شدید اوکراین برای حفظ کُستیانتین یفکا در تضاد آشکار با موفقیت‌های کمپاین طیارات بی پیلوت دوربرد این کشور علیه تصفیه خانه‌های نفت روسیه قرار دارد؛ حملاتی که باعث کمبود گسترده مواد سوخت نفتی در سراسر روسیه و افزایش فشار بر کرملین شده است.

این وضعیت یادآور واقعیتی تلخ است: نیروهای اوکراینی که از نظر تعداد نیروها و تجهیزات در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارند، همچنان با اردوی روسیه می‌جنگند؛ اردوی که حاضر است برای پیشروی، تلفات بسیار سنگین را بپذیرد.

گروه تحقیقاتی"دیپ استیت" که با اردوی اوکراین ارتباط دارد، در ماه گذشته نوشت که «اوضاع پیرامون شهر کُستیانتین یفکا به دشوارترین سناریوی ممکن در حال تبدیل شدن است. نیروهای روسی عملاً از همه استقامت‌ها به حاشیۀ این شهر رسیده‌اند، فشار شدید وارد کرده و به‌تدریج به عمق شهر نفوذ می‌کنند.»

یوها کوکولا یک دگرمن فنلاندی می گوید که «با توجه به روند جنگ‌های شهری در گذشته، به نظر می‌رسد که وضعیت برای اوکراینی‌ها در کُستیانتین یفکا بسیار وخیم باشد.»

یوها کوکولا که در گروه تحقیقات نظامی و امنیتی روسیه در پوهنتون دفاع ملی ه

روسیه برای پیشروی در این محور، ۱۱ هزار عسکر اضافی دیگر را اعزام کرده

لسینکی تدریس می‌کند، می افزاید که « در تمام بهار روس‌ها توانستند، خطوط تدارکات و اسقرار نیروهای اوکراینی را مختل کنند، با طیارات بی پیلوت، بمب‌های هدایت‌شونده و آتشباری غیرمستقیم آن‌ها را فرسوده سازند و سرانجام در ماه جون به داخل شهر نفوذ کردند. این معمولاً نشانه آن است که سقوط شهر نزدیک است؛ زیرا رسانیدن تجهیزات، رهبری نیروها و جابه‌جایی مدافعان در داخل شهر بسیار دشوار می‌شود.»

سرهی هرابسکی، دگروال متقاعد اردوی اوکراین و تحلیلگر نظامی، می گوید:

«کُستیانتین یفکا اکنون یک نقطه کلیدی است. روسیه برای پیشروی در این محور، ۱۱ هزار عسکر اضافی دیگر را اعزام کرده و آن‌ها به‌شدت به این شهر نیاز دارند.»

نفوذ تدریجی

به نظر می‌رسید که در اواخر فصل زمستان و ماه‌های نخست بهار سالجاری، نیروهای اوکراینی توانسته‌اند در بخش بزرگی از خط مقدم جبهۀ ۱۱۰۰ کیلومتری، اردوی روسیه را تقریباً در حالت بن‌بست قرار دهند.

در آن دوره، روسیه صرف مقداری اندکی از خاک اوکراین را تصرف کرد؛ بسیار کمتر از ماه‌های قبل از آن و حتی برخی پژوهشگران نتیجه گیری کردند که اوکراین با دستاوردی قابل توجه در چهارمین سال جنگ، توانسته بخش‌هایی از قلمرو خود را پس بگیرد.

در منطقه دونتسک، که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصرف کامل آن را در اولویت قرار داده است، سرعت پیشروی نیروهای روسیه یکی از کندترین ‌ها در تاریخ جنگ‌های یک قرن اخیر، ثبت‌شده است.

بر اساس گزارش مرکز مطالعات ستراتیژیک و بین‌المللی که در اول جولای منتشر شد، نیروهای روسیه در کُستیانتین یفکا به‌طور متوسط روزانه تنها حدود ۵۰ متر پیشروی کرده‌اند.

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، با این حال، مصارف این جنگ برای روسیه بسیار سنگین بوده است؛ حدود ۵۰۰ هزار عسکر روسی کشته و حدود دو برابر این تعداد نیز زخمی و یا مفقود شده‌اند.

براساس همین مرکز، اوکراین نیز تا ۱۵۰ هزار کشته و حدود ۴۷۵ هزار زخمی و یا مفقود داشته است.

در همین حال، سرمایه‌گذاری چندساله اوکراین در زمینۀ افزایش تولید طیارات بی پیلوت هم در میدان جنگ و هم در عمق قلمرو روسیه، تأثیر چشمگیری داشته است.

در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۶، مقام‌های اوکراینی ادعا کردند که تعداد عساکر روسی که کشته می‌شوند، از تعداد نیروهایی که روسیه قادر به جذب و جایگزینی آن‌هاست، بیشتر شده است.

کمپاین طیارات بی پیلوت

کمپاین طیارات بی پیلوت ‌برد متوسط اوکراین که لاری‌های حامل مواد سوخت به مقصد کریمیا را هدف قرار داده، باعث اعلام وضعیت اضطراری در شبه‌جزیرۀ الحاق‌شده کریمیا شده است؛ وضعیتی که با پرچاوی‌های پلان‌شده، کمبود گستردۀ مواد سوخت و اختلال شدید در فصل توریزم همراه بوده است.

از سوی دیگر، طیارات بی پیلوت دوربرد اوکراین اهدافی را صدها کیلومتر دورتر از سرحدات، از جمله ترمینل‌های صادرات نفت در بحیرۀ بالتیک و بحیرۀ سیاه و همچنین تصفیه خانه‌ها و فابریکه‌های صنایع نظامی را در مرکز روسیه و سایبریا هدف قرار داده‌اند.

به نظر می‌رسد این کمپاین موفق بوده است؛ زیرا اکنون تقریباً همه ۸۳ منطقۀ روسیه یا محدودیت‌هایی در زمینۀ عرضۀ مواد سوخت وضع کرده‌اند و یا با کمبود مواد نفتی روبه‌رو هستند؛ مسئله‌ای که گفته می‌شود کرملین را در آستانۀ انتخابات پارلمانی در خزان، نگران ساخته است.

اما در سنگرها و سرک‌های ویران شدۀ شهرهایی مانند کُستیانتین یفکا یا هولیاپوله، جایی که عملیات روسیه شدت گرفته است، نیروهای اوکراینی همچنان با دشواری‌های بسیار در تلاش‌اند تا جلوی پیشروی نیروهای روسی را بگیرند.

نیروهای روسی آرام، به‌طور نفوذ تدریجی، اما پیوسته وارد این شهر شدند

ایوان استوپاک، تحلیلگر نظامی و صاحب منصب سابق استخبارات اوکراین، که پیش‌بینی می‌کند تا پایان تابستان بخش بیشتر به کنترل روسیه درآید، می گوید: «هیچ ساختمانی در شهر باقی نمانده که هدف حملات هوایی روسیه قرار نگرفته باشد.»

استوپاک می افزاید:

«نیروهای روسی آرام، به‌طور نفوذ تدریجی، اما پیوسته وارد این شهر شدند؛ نه با گروه‌های بزرگ تهاجمی، بلکه با گروه‌های کوچک؛ یک یا حداکثر دو تن وارد شهر می‌شدند، در یک ساختمان نیمه‌ویران یا فابریکۀ متروک موضع می‌گرفتند و منتظر رسیدن سایر نیروها می‌ماندند.»

استوپاک که چند روز پیش با یکی از عساکر حاضر اوکراینی در کُستیانتین یفکا صحبت کرده است، می گوید: «آن عسکر اعتراف کرد که شهر بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌کردیم از دست ما خارج می‌شود.»

دگرمن فنلاندی یوها کوکولا نیز می گوید: «از آنجا که کُستیانتین یفکا به‌وضوح مرکز اصلی عملیات روسیه است، سقوط آن تنها مسئله زمان است. بر اساس تجربۀ جنگ های قبلی، در این مرحله برای مدافعان شهر حداکثر یک ماه و شاید فقط یک یا دو هفته فرصت باقی مانده باشد.»

«...منطقه خاکستری»

جنرال اولکساندر سیرسکی، قوماندان عمومی نیروهای مسلح اوکراین، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی تی سی ان اعلام کرد که نیروهای روسی در حال آمادگی برای یک حملۀ احتمالی جدید از منطقۀ سرحدی بریانسک هستند؛ حمله‌ای که هدف آن «کشانیدن خط مقدم جنگ به جبهه‌ای گسترده‌تر و محروم کردن ما از نیروهای ذخیره» است.

اینکه سقوط احتمالی کُستیانتین یفکا به یک نقطه عطف در جنگ و شکست تکتیکی برای اوکراین تبدیل خواهد شد یا نه، هنوز روشن نیست.

حدود ۳۰ کیلومتر در شمال کُستیانتین یفکا شهرکراماتورسک قرار دارد؛ شهری که همراه با اسلوویانسک هسته اصلی «کمربند قلعه ها» یا مجموعۀ استحکامات دفاعی اوکراین را تشکیل می‌دهد. شهر کوچک‌تر دروژکیفکا نیز در شاهراه اچ -20 میان شهرهای کراماتورسک و کُستیانتین یفکا واقع شده است.

گروه تحقیقاتی"دیپ استیت" که با اردوی اوکراین ارتباط دارد، در تحلیل خود نوشته که «شهر کُستیانتین یفکا دروازۀ ورودی به مجموعۀ دفاعی اسلوویانسک–کراماتورسک است. هنگامی که این شهر سقوط کند و این تنها مسئله زمان است، نوبت به دروژکیفکا خواهد رسید؛ شهری که اکنون نقش لوژستیکی بسیار مهمی دارد، و پس از آن کراماتورسک.»

سرهی هرابسکی، دگروال متقاعد اردوی اوکراین، پیش‌بینی کرده که نیروهای اوکراینی تلاش خواهند کرد، اردوی روسیه را در داخل شهر کُستیانتین یفکا گرفتار کنند و تا حد امکان به آن تلفات وارد سازند.

به گفتۀ هرابسکی «شهر برای مدت بسیار طولانی به منطقه خاکستری تبدیل خواهد شد»