۳۰ درصد برگشته و ۷۰ درصد دیگر هنوز هم یک‌جا و جای دیگر به سر می‌برند

فقیرزی نام دارد و یکی از باشنده‌گان تورخم، در شرق افغانستان است، او می گوید:

«همه یک‌جا و جای دیگر به سر می‌برند، به شمول خودم برخی خانواده‌ها دوباره به محلات خود آمدند، از صد درصد ۳۰ درصد برگشته و ۷۰ درصد دیگر شان هنوز هم یک‌جا و جای دیگر به سر می‌برند.»

فقیرزی مثل ده‌ها خانواده دیگر افغان که در ولسوالی‌های در امتداد خط دیورند زنده‌گی می‌کنند، در پی حملات هوایی و راکت‌باری از سوی پاکستان، ناچار به ترک خانه‌اش شد، رویدادی‌که بر مشکلات مردم در این مناطق افغانستان افزوده است.

فقیرزی می‌گوید که شدت حملات و نگرانی از ادامه درگیری‌ها، آنان را وادار کرد تا برای حفظ جان خود و اعضای خانواده‌شان خانه‌های‌شان را ترک کنند.

به‌گفته او، بسیاری تنها توانسته اند اندکی از وسایل ضروری خود را بردارند و خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و مواشی‌شان را پشت سر بگذارند.

شماری از این خانواده‌ها اکنون در خانه اقارب یا مکان‌های مؤقت اسکان یافته اند و نمی‌دانند چه زمانی بازگشت به خانه‌های‌شان ممکن خواهد شد.

فقیرزی در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید:

«تا کنون نصف مردم هم به خانه‌های خود نیامده اند، کسی در خیمه و کسی هم با خویشاوندان خود زنده‌گی می‌کنند. حتی در برخی خرابه‌ها زنده‌گی می‌کنند که فقط چهاردیواری است، اما اتاق‌ها ندارند. در چهاردیواری‌های در کابل کمپ به سر می‌برند. مشکلات زیاد است، هم مشکل آب است، تابستان است، بسیار گرمی است.»

برای این باشنده‌گان مناطقی‌که زیر حملات نیروهای پاکستانی قرار دارند، بی‌جا شدن دیگر یک رویداد استثنایی نیست، بلکه به بخشی از زنده‌گی روزمره آنان تبدیل شده‌است.

بسیاری از این خانواده‌ها که معیشت‌شان به زراعت و مالداری وابسته است، بارها در نتیجه تنش‌های مرزی خانه و زنده‌گی خود را ترک کرده‌اند.

مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. چند روز است باران هم نیست و باد زیاد است

بر أساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، تشدید درگیری‌ها بین حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی بیش از ۱۰۰ هزار تن را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده‌اند.

این وضعیت نه‌تنها به محصولات زراعتی و دارایی‌های آنان آسیب می‌رساند، بلکه آموزش کودکان، دسترسی به خدمات صحی و منابع درآمدی خانواده‌ها را نیز با اختلال روبه‌رو کرده‌است.

عثمان، یک باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا به رادیو آزادی می‌گوید:

«مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. چند روز است باران هم نیست و باد زیاد است، مردم پلاستیک‌ها را نصب می‌کنند و وسیله‌ی دیگری ندارند، چون مردم بسیار غریبی هستند و تعداد شان هم زیاد است که حتی مؤسسات هم برای‌شان رسیده‌گی کرده نمی‌توانند.»

برخی ادارات سازمان ملل متحد پیش از این گزارش داده‌اند که درگیری‌های حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی باعث بی‌جا شدن ده‌ها هزار کودک افغان و محروم شدن هزاران تن آنان از آموزش شده‌است.

تنش‌ها در امتداد خط دیورند بین افغانستان و پاکستان طی سال‌های گذشته بارها به درگیری‌های نظامی و راکت‌باری‌های متقابل انجامیده است.

دو کشور همواره یکدیگر را به ناتوانی در مهار گروه‌های مسلح فعال در امتداد این خط متهم کرده‌اند.

با این حال، در میان این اختلافات سیاسی و امنیتی، این غیرنظامیان هستند که بیشترین هزینه را می‌پردازند و ناچار می‌شوند بار دیگر خانه و کاشانه خود را ترک کنند.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که افغانستان هم‌زمان با چالش‌های گسترده دیگری نیز روبه‌رو است، از بحران اقتصادی، بی‌کاری و فقر گرفته تا بازگشت صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه و پیامدهای تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی.

تا کنون نصف مردم هم به خانه‌های خود نیامده اند

نهادهای امدادرسان پیش از این همواره هشدار داده‌اند که هر موج تازه بی‌جا شده‌گی، فشار بیشتری بر خانواده‌هایی وارد می‌کند که پیش از این نیز برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زنده‌گی خود با دشواری روبه‌رو بوده‌اند.

به باور شماری از آگاهانی که پیش ازین با رادیو آزادی صحبت کرده‌اند، ادامه تنش‌ها بین حکومت‌های طالبان و پاکستان و همچنان حملات نیروهای پاکستانی بر افغانستان نشان می‌دهد تا زمانی‌که راهکارهای پایدار برای کاهش تنش‌های دو کشور، تقویت گفت‌وگوهای دوجانبه و حفاظت از غیرنظامیان ایجاد نشود، باشنده‌گان مناطق در امتداد خاک دیورند همچنان در معرض ناامنی، بی‌جا شده‌گی و آینده‌ی نامطمئن قرار خواهند داشت.

برای خانواده‌هایی که بار دیگر خانه‌های خود را ترک کرده‌اند، مهم‌ترین دغدغه نه اختلافات سیاسی، بلکه بازگشت امن به خانه، از سرگیری زنده‌گی عادی و فراهم ساختن آینده‌ی مطمئن برای فرزندان‌شان است.

حکومت طالبان مدعی است که از ۲۲ فبروری تا ۴ ماه اپریل، در حملات پاکستان بر افغانستان، دست‌کم ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده‌ و ۶۲۶ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند. در تازه‌ترین حملات هوایی نیروهای پاکستانی که هفته گذشته در مناطق مختلف أفغانستان صورت گرفت، نیز ده‌ها تن کشته شده‌اند.

به‌گفته حکومت طالبان، پاکستان در این مدت ولایت‌های ننگرهار، کابل، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، نورستان و لغمان را بمباران و هدف حملات راکتی قرار داده است.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اما کشته شدن نزدیک به ۴۰۰ تن و زخمی شدن بیش از ۴۰۰ تن از این افراد را تأیید کرده‌است.

مقام‌های پاکستانی قبلاً ادعا کرده بودند که در حملات آن کشور مراکز نظامی طالبان و مخفیگاه‌های به گفته انان «دهشت‌افگنان» در افغانستان هدف قرار گرفته است.