در این نشست دو روزه، حدود ۱۹۰ نماینده از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی دعوت شده‌ بود که بیشتر آنها وزرای زن و مقام‌های دولتی بودند.

این سازمان روز دوشنبه ۲۲ سرطان با نشر اعلامیه‌ای خواستار لغو ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران افغان از سوی طالبان شده است.

وزیران زن این سازمان در اعلامیۀ پایانی نشست دو روزه شان، بر مشارکت معنادار زنان در همه عرصه های جامعه افغانستان تأکید کردند

در اعلامیه آمده است که آموزه‌ها و ارزش‌های اسلام، کرامت، حقوق، مشارکت و پیشرفت زنان و دختران و نقش حیاتی آنان را در خانواده، جامعه و اجتماع به رسمیت می‌شناسد.

در اعلامیه گفته شده که محدودیت‌ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان با ارزش‌های اسلامی، کرامت انسانی، حقوق و پیشرفت زنان و دختران در مغایرت قرار دارد.

اما حکومت طالبان می‌گوید که حقوق زنان در افغانستان مطابق شریعت اسلامی محفوظ است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اظهاراتی که از طریق رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان نشر شده است، گفته است که حکومت آنان خود را مکلف می‌داند تا حقوقی را که برای زنان و دختران ضروری دانسته شده و در شریعت برای آنان در نظر گرفته شده است، تأمین کند.

مجاهد افزوده است که حکومت آنان توسط علمای دینی اداره می‌شود و آنان در مورد احکام و حقوق اسلامی دانش کافی دارند.

اما مجاهد توضیح نداده است که این علما بر اساس کدام رهنمود شریعت، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش و تحصیل منع کرده‌اند.

در نهمین نشست وزرای امور زنان سازمان همکاری اسلامی هیچ نماینده‌ای از افغانستان شرکت نکرده بود.

ده‌ها مقام زن و سایر رهبران سازمان همکاری اسلامی در حالی در یکی از کشورهای همسایه افغانستان گرد هم آمده‌اند که زنان و دختران افغان تا حد زیاد از حقوق اساسی شان محروم هستند

افغانستان عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما روشن نیست که چه کسی از افغانستان برای شرکت در این کنفرانس مربوط به زنان دعوت شده بود؛ زیرا در حکومت طالبان هیچ زنی در مقام مسئولیت حضور ندارد.

حکومت طالبان وزارت امور زنان را که در نظام جمهوری مخلوع فعالیت داشت، به‌طور کامل منحل کرد و ساختمان آن را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر داده است.

حکومت طالبان بار ها ادعا کرده است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت تأمین کرده، اما پس از بازگشت دوباره به قدرت، در اگست سال ۲۰۲۱ در نخستین اقدامات خود دختران را از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم در مکاتب و سپس از تحصیل در پوهنتون ها منع کرد.

همچنین حکومت طالبان مانع تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی و تا حد زیادی مانع کار آنان در نهادها و مؤسسات غیردولتی هم شده است.

علاوه بر این، زنان را به‌طور گسترده از ورزش، فعالیت‌های اجتماعی و رفت‌وآمد آزاد نیز محروم کرده است.

آگاهان می گویند با وجود آنکه سازمان همکاری اسلامی نشست‌هایی را برای توانمندسازی زنان برگزار می‌کند، اما تاکنون نتوانسته حکومت طالبان را وادار کند که سیاست های شان را در قبال زنان افغان تغییر بدهند.