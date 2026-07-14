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سه شنبه ۲۳ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۶:۲۹

دیدگاه زن - آن سوی دروازه
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دیدگاه زن - آن سوی دروازه

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در نشست وزرای امور زنان، جایگاه زنان افغانستان کجاست؟

در نشست وزرای امور زنان، جایگاه زنان افغانستان کجاست؟
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در نشست وزرای امور زنان، جایگاه زنان افغانستان کجاست؟

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