سازمان صحی جهان برای مقابله با بحران های صحی در جهان خواهان بیشتر از دو ملیارد دالر گردید

سازمان صحی جهان (WHO) برای بر آورده ساختن نیازمندی های صحی عاجل ملیون ها فرد بی بضاعت درجهان درسال ۲۰۲۳ ، خواهان ۲.۵۴ ملیارد دالر شده است.



اعلامیۀ روز دوشنبهٔ این ادارۀ سازمان ملل متحد از کمک به آسیب دیدگان نزاع ها در افغانستان ، یمن ، سوریه وایتوپیا ، جنگ خانمانسوز در اوکراین ، ومتضررین تغییر اقلیم در کشورهای مانند پاکستان یاد آورشد.



سازمان صحی جهان گفت برعلاوۀ این بحران ها ، انتشار کرونا و امراض ساری مانند کولرا و سرخکان سیتسم های خدمات صحی را زیرفشار قرار داده است.



تیدروس ادهانوم گیبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان در این اعلامیه میگوید «ما همزمان شاهد چندین بحران هستیم که باید دربرابر آن مبارزه بی سابقه صورت گیرد.».

وی می افزاید که جهانیان نمی توانند از این بحران ها خود را به دور نگهدارند.

شمار افرادیکه امسال در جهان به کمک های عاجل نیازد دارند نسبت به سال گذشته ۲۵ فیصد افزایش یافته وبه ۳۴۰ ملیون نفر می رسد.

آقای گیبریاسوس می گوید که (WHO) درحال حاضر با ۵۴ بحران صحی درجهان مقابله می کند که از جمله یازده بحران بسیار جدی است .



ازسوی دیگر یارنو هابیچت نمایندۀ (WHO) در اوکراین می گوید بعد از حمله روسیه به این کشور در جریان تقریبا یک سال گذشته بیش از هفتصد مرکز صحی به شمول شفاخانه ها وامبولانس ها هدف قرار گرفته اند.



وی می افزاید که مراکز صحی در اوکراین در اثر هدف قرار گرفتن زیر ساخت های این کشور بدرستی فعالیت کرده نمی توانند و در نتیجه قطع جریان برق و آب وکمبود مواد سوخت باعث مشکلات میشود.



در این میان گوردن براون صدراعظم سابق بریتانیا وسفیر مالی (WHO) در جهان می گوید اگرما نمی خواهیم که بیماران را در رنج وعذاب تنها رها کنیم پس باید برای فراهم آوری تجهیزات طبی و آماده ساختن کارمندان صحی مورد نیاز٬ اقدام کنیم.