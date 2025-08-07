افغانستان
انفجار مرگبار در معدنی در نورستان
فرماندهی پولیس محلی طالبان در یک بیانیه گفته است که روز چهارشنبه در نتیجه انفجاری در یک معدن در ولایت نورستان در شمالشرق افغانستان، هشت نفر جان باختند.
بر اساس این بیانیه، انفجار زمانی رخ داد که کارگران در حال آمادهسازی مواد منفجره در یک تونل در معدن «ماوی» واقع در ولسوالی دوآب بودند.
در این حادثه، شماری دیگر نیز زخمی شدهاند و به مراکز درمانی محلی منتقل شدهاند.
شمار دقیق زخمیان و وضعیت صحی آنها هنوز مشخص نیست.
این رویداد یک هفته پس از انفجار مشابه در معدن «کرکر» در ولایت بغلان رخ داده که در آن شش نفر کشته شدند.
تلاش دوباره برای تصویب لایحه اسکان افغانها در امریکا
گروهی دوحزبی از اعضای کنگرس امریکا بار دیگر لایحهای را به مجلس نمایندگان و سنای این کشور معرفی کردهاند که هدف آن ایجاد راهی قانونی برای اقامت دائم هزاران افغان است که پس از خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده منتقل شدند.
این سومین تلاش برای تصویب چنین لایحهای است.
این لایحه، برنامهی صدور ویزای مهاجرت ویژه (SIV) برای افغانها را نیز تمدید میکند و شرایط اسکان مجدد آنها در ایالات متحده را گسترش میدهد.
جیسن کرو، یکی از اعضای کنگرس که این لایحه را پیشنهاد داده، در بیانیهای گفته است: «بسیاری از افغانهایی که در طول ۲۰ سال جنگ از مأموریتهای ایالات متحده حمایت کردهاند، همچنان با موانع قانونی مواجهاند.»
بر اساس گزارشها، شماری از این افغانها در امریکا با اسناد موقت زندگی میکنند و تعدادی دیگر هنوز در کمپ "السیلیه" در قطر بهسر میبرند و در معرض خطر بازگشت به افغانستان قرار دارند.
ملل متحد: خشکسالی، تهدید جدی برای بقای خانوادهها در بسیاری از روستاهای افغانستان
ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد(اف ای او) میگوید که خشکسالی در بسیاری از روستاهای افغانستان یک تهدید جدی برای بقای خانوادهها است.
این اداره در تازهترین گزارش خود افزوده که"امسال به دلیل خشکسالی و یا بارانهای بیموقع در مناطق دوردست افغانستان، حاصلات زراعتی مردم از بین رفته، وسعت چراگاهها کاهش یافته و سطح آبهای زیرزمینی پایین آمده که خانوادههای بی بضاعت و وابسته به زراعت افغانستان را به صورت جدی متضرر ساخته است."
این نهاد سازمان ملل متحد در واکنش به وضعیت کنونی در افغانستان درخواست کمک فوری بینالمللی ۳۴ میلیون دالری را کرده است.
در ۱۲ ولایت افغانستان، وقوع سیلاب های آنی پیش بینی است
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید که امروز چهارشنبه(۵ اگست) به دلیل بارندگی های شدید در ۱۲ ولایت افغانستان، وقوع سیلاب های آنی پیش بینی می شود.
این ریاست ناوقت دیروز با صدور هشداریۀ در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا وقوع سیلابها را پیشبینی کرده است.
افغانستان یکی از کشورهای جهان است که در صدر فهرست کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی قرار دارد.
خشکسالی، باران های نابهنگام و سلاب های آنی نشانه های عمدۀ تغییرات اقلیمی محسوب می شود.
مقامات پاکستان اخراج مهاجرین افغان را از سر گرفته اند
پس از آنکه حکومت فدرال پاکستان از تمدید موعد اقامت مهاجرین افغان دارندۀ کارت های(POR) امتناع ورزید، مقامات این کشور اخراج افغان ها را از سر گرفته اند.
این تصمیم حدود 1.4 میلیون افغان هایی دارندۀ کارت های(POR) را متاثر میسازد که وضعیت قانونی آنها در اخیر ماه جون به پایان رسیده است. بسیاری ها امیدوار بودند تا قبل از بازگشت به افغانستان، برای حل امور شخصی شان، مانند فروش ملکیت یا ختم تجارت، موعد این کارت ها برای یک سال دیگر تمدید شود.
تصمیم روز دوشنبه(4 اگست) حکومت فدرال پاکستان، با انتقاد شدید کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مواجه شده است.
بر اساس گزارش ماه جون این کمیشنری، حدود ۱.۲ میلیون افغان در سال جاری مجبور به بازگشت از ایران و پاکستان به افغانستان شدهاند.
ایران از طالبان خواسته تا به فهرست افغانهایی دسترسی پیدا کند که به بریتانیا کمک کردهاند
براساس گزارش روزنامۀ دیلی تلگراف، رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از طالبان خواستهاند تا به فهرست افشاشدهای از افغانهایی که به بریتانیا کمک کردهاند، دسترسی پیدا کنند، تا بتوانند جاسوسان ادارۀ استخبارات(MI6) را شکار کنند.
براساس این گزارش، رژیم تهران امیدوار است که فهرست حدود ۲۵۰۰۰ افغانی را بررسی کند که با نیروهای بریتانیایی کار کردهاند، زیرا تهران به دنبال اهرم فشار با غرب پیش از مذاکرات هستهای در خزان امسال است.
این فهرست که به «فهرست مرگ» معروف است، شامل اسامی افغانهایی است که درخواست پناهندگی دادهاند، از جمله عساکری که با اردو نیروهای استخباراتی و نیروهای خاص بریتانیا کار کردهاند. تصور میشود که شماری از آنها به ایران فرار کرده اند.
این فهرست در ماه فبروری ۲۰۲۲ به طور تصادفی، زمانی افشا شد که یک تفنگدار بحری سلطنتی بریتانیا به جای ارسال بخش کوچکی از این دوسیه، همۀ آن را برای رابطهای افغان خود در بریتانیا ایمیل کرد.
حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
بیش از ۱۴۰۰ اثر باستانی از معدن مس عینک به موزیم ملی افغانستان سپرده خواهد شد
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده است که یکهزار و ۴۳۰ اثر باستانی که از منطقه باستانی معدن مس عینک در ولایت لوگر به دست آمده، پس از ارزیابی نهایی به موزیم ملی افغانستان منتقل خواهد شد.
در خبرنامهای که روز دوشنبه، ۱۳ اسد، از سوی این وزارت نشر شد، آمده است که آثار یادشده توسط تیم باستانشناسی مورد پاکسازی، ترمیم و ثبت قرار گرفتهاند و قرار است بهزودی در موزیم ملی برای نگهداری و نمایش گذاشته شوند.
این وزارت افزوده است که در میان این آثار، اشیایی از گل، سنگ، فلز، شیشه، استخوان و چوب وجود دارد که شامل سکههای مسی، کتیبهها، جامها، پیالهها، چراغها، دستبندهای مسی، عقیق، لاجورد، عاج، مهرههای استخوانی و برخی وسایل دیگر مربوط به دوران کوشانی و ساسانی هستند.
در خبرنامه وزارت آمده است که قدمت برخی از این آثار به بیش از پنجهزار سال میرسد.
افتتاح نخستین نمایشگاه خط کوفی در هرات
نخستین نمایشگاه تخصصی خط کوفی روز دوشنبه، ۱۳ اسد، با همکاری انجمن خوشنویسان هرات در تالار علامه صلاحالدین سلجوقی این شهر گشایش یافت.
در این نمایشگاه ۴۵ اثر هنری که با استفاده از شیوههای مختلف خط کوفی نگارش یافتهاند، به نمایش گذاشته شده است. بیشتر این آثار بازتابدهنده ظرافتهای هنری و زیباییشناسی قرن اول هجری قمری اند.
این نمایشگاه تا پایان روز پنجشنبه، ۱۸ اسد، برای بازدید عموم در تالار علامه صلاحالدین سلجوقی شهر هرات باز خواهد بود.
احتمال بارشهای شدید و جاریشدن سیلابها در برخی ولایات افغانستان
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرده است که امروز سهشنبه، ۱۴ اسد در بیشتر از ولایت افغانستان بارشهای شدید همراه با رعد و برق پیشبینی شده است.
براساس اطلاعیه این وزارت، در ولایتهای بدخشان،کنر، ننگرهار، نورستان، لغمان، پنجشیر، پروان، کابل، کاپیسا، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا احتمال جاریشدن سیلابها در نتیجه این بارندگیها وجود دارد.
این ریاست همچنین احتمال وزش بادهای شدید درولایت های جنوبی ، جنوب شرقی، غربی ومرکزی را نیز پیش بینی کرده است.
افغانستان یکی از کشورهایی است که بهشدت از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب میبیند.
منابع: سفر وزیر خارجه طالبان به پاکستان به تعویق افتاد
سفر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به پاکستان، به تعویق افتاده است.
خبرنگار رادیو مشال در اسلامآباد به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده که شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه این سفر را صادر نکرده و دلیل آن را "مشکل فنی" عنوان کردهاند.
در حالی که منابع رسمی در کابل و اسلامآباد تاکنون این موضوع را تأیید نکردهاند، قرار بود متقی روز دوشنبه در رأس یک هیأت بلندپایه وارد اسلامآباد شود و با صدراعظم شهباز شریف و دیگر مقامهای پاکستانی دیدار کند.
متقی پیشتر اعلام کرده بود که در نخستین هفته ماه اگست به پاکستان سفر خواهد کرد.