انفجار مرگبار در معدنی در نورستان

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده است که یک‌هزار و ۴۳۰ اثر باستانی که از منطقه باستانی معدن مس عینک در ولایت لوگر به دست آمده، پس از ارزیابی نهایی به موزیم ملی افغانستان منتقل خواهد شد.

در خبرنامه‌ای که روز دوشنبه، ۱۳ اسد، از سوی این وزارت نشر شد، آمده است که آثار یادشده توسط تیم باستان‌شناسی مورد پاک‌سازی، ترمیم و ثبت قرار گرفته‌اند و قرار است به‌زودی در موزیم ملی برای نگه‌داری و نمایش گذاشته شوند.

این وزارت افزوده است که در میان این آثار، اشیایی از گل، سنگ، فلز، شیشه، استخوان و چوب وجود دارد که شامل سکه‌های مسی، کتیبه‌ها، جام‌ها، پیاله‌ها، چراغ‌ها، دست‌بندهای مسی، عقیق، لاجورد، عاج، مهره‌های استخوانی و برخی وسایل دیگر مربوط به دوران کوشانی و ساسانی هستند.

در خبرنامه وزارت آمده است که قدمت برخی از این آثار به بیش از پنج‌هزار سال می‌رسد.