جهان
قطع گسترده آب در تهران با هشدار بحران کامل تا اکتوبر
آب در چندین منطقه تهران تا ۴۸ ساعت قطع شده و مقامها هشدار دادهاند که پایتخت ایران ممکن است تا ماه اکتوبر بهطور کامل با کمبود آب روبهرو شود.
محمدتقی حسینزاده، سخنگوی اداره آب تهران، گفت تنها راهحل، کاهش جدی مصرف است.
حکومت برای تأمین آب، از سد طالقان استفاده میکند، اما ذخایر آن نیز حداکثر تا اکتوبر دوام خواهد داشت.
در تهران سرویسهای صحی عمومی بسته شده، آبیاری فضای سبز متوقف شده و قطعیهای طولانی برق با گرمای ۴۰ تا ۵۰ درجه زندگی را دشوار کرده است. بسیاری از شهروندان به سواحل خزر رفتهاند.
آب در دستکم ۵۰ شهر دیگر نیز تا دو روز قطع شده است. دولت با کاهش هفته کاری به چهار روز و افزودن تعطیلات عمومی میکوشد بحران را مهار کند، اما روحانیون آن را به «خواست خدا» نسبت داده و مردم خشمگین را با شعارهای مذهبی آرام میکنند.
فرمانده نیروی هوایی هند میگوید که در جریان جنگ چهارروزه ماه می با پاکستان، پنج جت جنگی و یک طیاره نظامی دیگر پاکستان را سرنگون کردهاند
مارشال ای پی سینگ این اظهارات را روز شنبه (۱۸ اسد) در یک نشست در شهر بنگلور بیان کرد و به نقل از خبرگزاری رویترز، این نخستین بار است که یک مقام ارشد هندی چنین جزئیاتی از جنگ با پاکستان را رسانهای میکند.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، اما این سخنان را رد کرده و گفته است که هند هیچ یک از طیاره های پاکستان را سرنگون نکرده است.
در ماه می، پس از یک حمله خونین بر گردشگران در پهلگام کشمیر، هند به پاکستان حمله کرد که با حمله تلافیجویانه پاکستان روبهرو شد.
این جنگ چهار روز ادامه یافت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات به یکدیگر شدند.
مقامهای هندی هفته گذشته گفتند که سه فرد مسلح دخیل در حمله بر گردشگران در کشمیر را کشتهاند.
ایران با تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح گروه شبهنظامی حزبالله که از سوی تهران حمایت میشود، مخالفت کرده است
ایالات متحده امریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آنرا در لست سیاه قرار داده است نه شاخه سیاسی اش را. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد.
آژانس خبری فرانس پرنس به نقل از خبرگزاری تسنیم، گزارش داده است که علیاکبر ولایتی، مشاور ارشد آیتالله خامنهای رهبر ایران در امور بینالملل، روز شنبه این را اعلام کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران بدون شک با خلع سلاح حزبالله مخالف است.
کابینه لبنان روز سهشنبه به اردوی این کشور اختیار داد تا طرحی برای برقراری کنترل انحصاری دولت بر سلاحها تهیه کند اقدامی که به معنای خلع سلاح حزبالله تا پایان امسال خواهد بود.
روز چهارشنبه گذشته، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت هرگونه تصمیمگیری درباره خلع سلاح، مربوط به خود حزبالله است و تهران از دور از متحد خود حمایت میکند، اما مداخله نمیکند.
اظهارات او ساعاتی پس از آن مطرح شد که حزبالله تصمیم کابینه را «گناهی بزرگ» توصیف کرد.
دولت لبنان خلع سلاح را بخشی از اجرای توافق آتشبسی میداند که در ماه نوامبر گذشته برای پایان دادن به درگیریهای میان اسرائیل و حزبالله امضا شد.
دهها هزار نفر در تلآویو علیه گسترش جنگ در غزه تظاهرات کردند
خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از رسانههای اسرائیلی گزارش داده است که روز شنبه نهم اگست، دهها هزار نفر در تلآویو علیه طرحهای دولت برای گسترش جنگ در غزه به خیابانها آمدند.
این راهپیمایی توسط انجمنی از بستگان گروگانهایی که توسط حماس ربوده و به نوار غزه برده شدهاند، برگزار شده بود.
خانوادههای گروگان ها نگران اند که عملیات برنامهریزیشده نظامی جان عزیزانشان را به خطر بیندازد.
روز جمعه، کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل با طرحهایی برای گسترش عملیات نظامی و تصرف کامل شهر غزه موافقت کرد.
اردوی اسرائیل بر این باور است که گروگانها در مناطقی خارج از کنترلش نگهداری میشوند که ممکن است شامل شهر غزه نیز باشد.
مقامهای اسرائیلی برآورد میکنند که ۵۰ گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که حدود ۲۰ نفر از آنها زندهاند.حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.
جنگ غزه با حملات تروریستی تحت رهبری حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد که در آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ نفر گروگان گرفته شدند.
اسرائیل در پاسخ، حملات هوایی گسترده و یک تهاجم زمینی در نوار غزه انجام داد که به گفته مقامات صحی تحت کنترل حماس، منجر به کشتهشدن بیش از ۶۱ هزار نفر شده است.
فشارهای بینالمللی بر نتانیاهو برای دستیابی به توافق صلح، در حالی که نگرانیها نسبت به افزایش شمار قربانیان و گسترش گرسنگی در غزه رو به افزایش است، شدت یافته است.
قوهٔ قضائیهٔ ایران: پروندهٔ ۲۰ نفر بازداشتشده به اتهام ارتباط با اسرائیل را تحت بررسی قرار داده ایم
قوهٔ قضائیهٔ ایران روز شنبه ۹ اگست اعلام کرد که پروندهٔ ۲۰ نفر بازداشتشده به اتهام ارتباط با اسرائیل پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل را تحت بررسی قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اصغر جهانگیر سخنگوی قوهٔ قضائیه ایران به خبرنگاران در تهران گفت که اطلاعات بیشتر به محض در دسترس قرار گرفتن، اعلام خواهد شد.
سازمان اطلاعات ایران اواخر ماه جولای گفته بود که ۲۰ جاسوس، عاملان عملیاتی و پشتیبانی موساد، و افرادی مرتبط با افسران اطلاعاتی رژیم اسرائیل را در تهران و چندین ولایت دیگر شناسایی و بازداشت کرده است.
اواسط ماه جون، اسرائیل به ایران حمله کرد و ایران نیز با حملات موشکی و طیارههای بیسرنشین پاسخ داد.
حملهٔ اسرائیل فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هستهای و صدها نفر دیگر را کشت و همچنین مراکز نظامی و هستهای و مناطق مسکونی را هدف قرار داد.
ایران از آن زمان وعده داده است که محاکمهٔ سریع افرادی را که به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند، برگزار کند.
روز چهارشنبه، مقامهای ایرانی روزبه وادی را که به جرم جاسوسی برای اسرائیل از طریق انتقال اطلاعات دربارهٔ مراکز و دانشمندان هستهای ایران محکوم شده بود، اعدام کردند.
خبرگزاری فارس گزارش داد که وادی در پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)کار میکرد.
اردوی پاکستان: ۳۳ فرد مسلح را کشته ایم
اردوی پاکستان ادعا کرده است که نیروهای امنیتی آنها ۳۳ فرد مسلح را که تلاش داشتند از افغانستان وارد مناطق ناامن جنوبغربی پاکستان شوند، کشتهاند.
در اعلامیه روز جمعه اردوی پاکستان آمده است که این عملیات شبانه در ولسوالی ژوب ایالت بلوچستان زمانی صورت گرفت که سربازان با «خوارج» درگیر شدند.
حکومت پاکستان برای طالبان پاکستانی از اصطلاح «خوارج» استفاده میکند.
اردوی پاکستان میگوید عملیات جستوجو و تعقیب برای یافتن و نابودی باقیمانده افراد مسلح ادامه دارد.
اسلامآباد میگوید طالبان پاکستانی از خاک افغانستان در داخل پاکستان عملیات انجام می دهند، اما کابل همواره این ادعا را بیاساس دانسته و رد کرده است.
اردوی پاکستان بدون ارائه هیچ دلیل مشخصی همچنین گفته است که افراد مسلح کشتهشده از حمایت هند برخوردار بودند.
تی تی پی و یا گروه دیگری تا هنوز در مورد این ادعای اردوی پاکستان واکنشی نداشته است و رادیوآزادی هم به گونه مستقل نمی تواند این ادعا را تایید کند.
روسای جمهور امریکا و روسیه روز جمعه ملاقات خواهند کرد
قرار است روسای جمهور امریکا و روسیه روز جمعه در آلاسکا ملاقات کنند.
خبرگزاری تاس روسیه امروز گزارش داده که یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور پوتین این معلومات را در مورد محل و تاریخ برگزاری این نشست ارائه کرده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ماه جون ۲۰۲۱ میلادی با جو بایدن، رئیس جمهور سابق امریکا در ژینو دیدار کرده و از انزمان این نخستین باری است که رهبران روسیه و امریکا ملاقات میکنند.
چهار فضانورد از ایستگاه فضایی بینالمللی به زمین برگشتند
چهار فضانورد خدمۀ کرو-۱۰ناسا روز جمعه(8اگست) با کپسول فضایی"دراگون اسپیس ایکس" ایستگاه فضایی بینالمللی ترک کردند و پس از یک ماموریت پنج ماهه دورانی در این آزمایشگاه در مدار زمین، صبح شنبه(9 اگست) به زمین فرود آمدند.
نیکول آیرز و آن مککلین، فضانوردان امریکایی همراه با تاکویا اونیشی، فضانورد جاپانی و کریل پسکوف، کیهاننورد روسی پس از ۱۷.۵ ساعت سفر در نزدیک سواحل کالیفرنیا، به زمین بازگشتند.
این خدمۀ فضایی چهار نفره در ۱۴ مارچ در یک ماموریت معمول به ایستگاه فضایی بینالمللی پرتاب و جایگزین خدمه کرو-۹ شده بودند. این خدمه شامل بوچ ویلمور و سونی ویلیامز دو فضانوردی بودند که توسط کپسول استارلاینر بوئینگ به فضا پرتاب و در ایستگاه فضایی بینالمللی گیر مانده بودند.
حداقل 10 تن در نتیجۀ سیلاب های آنی در چین کشته شدند
حداقل 10 تن در نتیجۀ سیلاب های آنی در شهر یوژونگ در ولایت شمال غربی گانسو در چین کشته و 33 تن دیگر مفقود شده اند.
به اساس گزارش تلویزیون دولتی(CCTV) چین باران های شدید روز پنجشنبه(7 اگست) باعث سیلاب های ناگهانی و حداقل یک لغزش زمین در ساحات کوهستانی نزدیک شهر لانژو، شده است.
باران هایی شدید خدمات برق و مخابرات را در منطقۀ کوه زینگلونگ از بین برده و بیش از 4,000 تن در چهار قریه گیر مانده بودند.
ناوقت روز پنجشنبه، سه تن هم بعد از لغزش زمین در قریه مالیتان در شهرستان یوژونگ مفقود شدند.
به اساس اطلاعات مقامات محلی لانژو، حداکثر بارندگی در منطقه تا اوایل صبح امروز(روز جمعه 8 اگست) به 195 میلی متر رسیده بود.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواستار تلاش های همه جانبۀ نجات و جلوگیری از سیلاب ها شده است.
در حمله هوایی اسرائیل بر لبنان، یک عضو ارشد یک گروه فلسطینی و محافظ او کشته شدند
در نتیجۀ یک حمله هوایی اسرائیل بر شرق لبنان، تعدادی از افراد، از جمله یک عضو ارشد یک گروه فلسطینی و محافظ او در مسیر سوریه کشته شدند.
بر اساس گزارشهای خبری و اعلامیهای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، در این حمله هوایی که بعد از ظهر پنجشنبه(7 اگست) در نزدیک گذرگاه سرحدی مصنع در لبنان صورت گرفت، محمد ویشا، عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، کشته شده است.
خبرگزاری ملی دولتی لبنان نیز بدون شناسایی قربانیان اعلام کرده که در این حمله هوایی بر شرق لبنان، شش تن کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده اند.
اسرائیل تا هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.
براساس خبرگزای فرانسپرس، از آغاز جنگ اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، اسرائیل مقامات فلسطینی از جمله اعضای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین را در لبنان، هدف قرار داده و سه عضو این جبهه در سپتمبر گذشته در یک حمله هوایی بر یک آپارتمان در بیروت کشته شدند.