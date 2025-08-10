لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۱۹ اسد ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۳۳

ده‌ها هزار نفر در تل‌آویو علیه گسترش جنگ در غزه تظاهرات کردند

خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده است که روز شنبه نهم اگست، ده‌ها هزار نفر در تل‌آویو علیه طرح‌های دولت برای گسترش جنگ در غزه به خیابان‌ها آمدند.

این راهپیمایی توسط انجمنی از بستگان گروگان‌هایی که توسط حماس ربوده و به نوار غزه برده شده‌اند، برگزار شده بود.

خانواده‌های گروگان ها نگران اند که عملیات برنامه‌ریزی‌شده نظامی جان عزیزان‌شان را به خطر بیندازد.

روز جمعه، کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل با طرح‌هایی برای گسترش عملیات نظامی و تصرف کامل شهر غزه موافقت کرد.

اردوی اسرائیل بر این باور است که گروگان‌ها در مناطقی خارج از کنترلش نگهداری می‌شوند که ممکن است شامل شهر غزه نیز باشد.

مقام‌های اسرائیلی برآورد می‌کنند که ۵۰ گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که حدود ۲۰ نفر از آن‌ها زنده‌اند.حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.

جنگ غزه با حملات تروریستی تحت رهبری حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد که در آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ نفر گروگان گرفته شدند.

اسرائیل در پاسخ، حملات هوایی گسترده و یک تهاجم زمینی در نوار غزه انجام داد که به گفته مقامات صحی تحت کنترل حماس، منجر به کشته‌شدن بیش از ۶۱ هزار نفر شده است.

فشارهای بین‌المللی بر نتانیاهو برای دستیابی به توافق صلح، در حالی که نگرانی‌ها نسبت به افزایش شمار قربانیان و گسترش گرسنگی در غزه رو به افزایش است، شدت یافته است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

فرمانده نیروی هوایی هند می‌گوید که در جریان جنگ چهارروزه ماه می با پاکستان، پنج جت جنگی و یک طیاره نظامی دیگر پاکستان را سرنگون کرده‌اند

مارشال ای پی سینگ این اظهارات را روز شنبه (۱۸ اسد) در یک نشست در شهر بنگلور بیان کرد و به نقل از خبرگزاری رویترز، این نخستین بار است که یک مقام ارشد هندی چنین جزئیاتی از جنگ با پاکستان را رسانه‌ای می‌کند.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، اما این سخنان را رد کرده و گفته است که هند هیچ یک از طیاره های پاکستان را سرنگون نکرده است.

در ماه می، پس از یک حمله خونین بر گردشگران در پهلگام کشمیر، هند به پاکستان حمله کرد که با حمله تلافی‌جویانه پاکستان روبه‌رو شد.

این جنگ چهار روز ادامه یافت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات به یکدیگر شدند.

مقام‌های هندی هفته گذشته گفتند که سه فرد مسلح دخیل در حمله بر گردشگران در کشمیر را کشته‌اند.

ایالات متحده امریکا شواهدی در دست دارد که محمود شاه حبیبی، شهروند توسط پولیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده است

آرشیف، محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین ادارهٔ هوانوردی ملکی افغانستان
آرشیف، محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین ادارهٔ هوانوردی ملکی افغانستان

ایالات متحده امریکا شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌تبار امریکایی، توسط پولیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده است.

خبرگزاری رویترز روز شنبه (۱۸ اسد) گزارش داده است که آن‌ها نیز این شواهد را دیده‌اند.

حکومت طالبان اما با گذشت حدود سه سال، گزارش‌ها درباره بازداشت آقای حبیبی که در زمان جمهوری مخلوع وزیر هوانوردی بود را رد کرده و گفته است از محل حضور او اطلاعی ندارد.

خانواده حبیبی پیش از این به نقل از برخی اعضای طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان او را به شبکه القاعده تحویل داده‌اند.

اداره رئیس‌جمهور دونالد ترمپ در تلاش برای پیدا کردن و آزادسازی حبیبی است و برای یافتن او ۵ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که فردی به نام حبیبی با تابعیت امریکایی نزد آن‌ها در بازداشت نیست.

ایران با تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح گروه شبه‌نظامی حزب‌الله که از سوی تهران حمایت می‌شود، مخالفت کرده است

آرشیف، علی‌اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران
آرشیف، علی‌اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران

ایالات متحده امریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آنرا در لست سیاه قرار داده است نه شاخه سیاسی اش را. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد.

آژانس خبری فرانس پرنس به نقل از خبرگزاری تسنیم، گزارش داده است که علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران در امور بین‌الملل، روز شنبه این را اعلام کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران بدون شک با خلع سلاح حزب‌الله مخالف است.

کابینه لبنان روز سه‌شنبه به اردوی این کشور اختیار داد تا طرحی برای برقراری کنترل انحصاری دولت بر سلاح‌ها تهیه کند اقدامی که به معنای خلع سلاح حزب‌الله تا پایان امسال خواهد بود.

روز چهارشنبه گذشته، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت هرگونه تصمیم‌گیری درباره خلع سلاح، مربوط به خود حزب‌الله است و تهران از دور از متحد خود حمایت می‌کند، اما مداخله نمی‌کند.

اظهارات او ساعاتی پس از آن مطرح شد که حزب‌الله تصمیم کابینه را «گناهی بزرگ» توصیف کرد.

دولت لبنان خلع سلاح را بخشی از اجرای توافق آتش‌بسی می‌داند که در ماه نوامبر گذشته برای پایان دادن به درگیری‌های میان اسرائیل و حزب‌الله امضا شد.

قوهٔ قضائیهٔ ایران: پروندهٔ ۲۰ نفر بازداشت‌شده به اتهام ارتباط با اسرائیل را تحت بررسی قرار داده ایم

قوهٔ قضائیهٔ ایران روز شنبه ۹ اگست اعلام کرد که پروندهٔ ۲۰ نفر بازداشت‌شده به اتهام ارتباط با اسرائیل پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل را تحت بررسی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اصغر جهانگیر سخنگوی قوهٔ قضائیه ایران به خبرنگاران در تهران گفت که اطلاعات بیشتر به محض در دسترس قرار گرفتن، اعلام خواهد شد.

سازمان اطلاعات ایران اواخر ماه جولای گفته بود که ۲۰ جاسوس، عاملان عملیاتی و پشتیبانی موساد، و افرادی مرتبط با افسران اطلاعاتی رژیم اسرائیل را در تهران و چندین ولایت دیگر شناسایی و بازداشت کرده است.

اواسط ماه جون، اسرائیل به ایران حمله کرد و ایران نیز با حملات موشکی و طیاره‌های بی‌سرنشین پاسخ داد.

حملهٔ اسرائیل فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و صدها نفر دیگر را کشت و هم‌چنین مراکز نظامی و هسته‌ای و مناطق مسکونی را هدف قرار داد.

ایران از آن زمان وعده داده است که محاکمهٔ سریع افرادی را که به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت شده‌اند، برگزار کند.

روز چهارشنبه، مقام‌های ایرانی روزبه وادی را که به جرم جاسوسی برای اسرائیل از طریق انتقال اطلاعات دربارهٔ مراکز و دانشمندان هسته‌ای ایران محکوم شده بود، اعدام کردند.

خبرگزاری فارس گزارش داد که وادی در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)کار می‌کرد.

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان:جنایات گروه طالبان به‌عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود

شماری از اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان
شماری از اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، روز ‌شنبه ۹ اگست به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان در افغانستان با نشر بیانیۀ که به رادیو آزادی نسخه از آن را ارسال کرده گفته است که

در نزدیک به چهار سال سرکوب سیستماتیک زنان و حذف کامل آنان از فضای اجتماعی، سیاسی و آموزشی کشورادامه داشته است.

در بیانیۀ این شبکه همچنان از جامعه جهانی خواسته شده است که نباید گروه طالبان را به رسمیت بشناسد، جنایات گروه طالبان به‌عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود، و رهبران آنها مورد تحریم و پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.

طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ شمسی مطابق به پانزدهم اگست ۲۰۲۱ میلادی پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع، بار دیگر به قدرت در افغانستان برگشتند.

حکومت طالبان در نزدیک به چهارسال حاکمیت شان در کنار دیگر بخش‌ها، محدودیت‌های زیادی را در برابر زنان و دختران وضع کرده‌اند که انتقاد زنان افغان،نهاد های حقوق بشری و کشور های جهان را در پی داشته است.

آر اس اف: روش‌های جدید طالبان، هم آزادی رسانه ها و هم حق برخورداری از محاکم عادلانه را نقض می‌کند

سازمان خبرنگاران بدون مرز یا (RSF) می‌گوید که بازداشت‌های اخیر و اعترافات اجباری کارمندان رسانه‌ای در افغانستان، نشان‌دهندهٔ یک تشدید هراس‌انگیز در کارزار بی‌وقفهٔ طالبان برای نابود کردن روزنامه‌نگاری مستقل در این کشور است.

این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۸ اگست، منتشر کرده، سرکوب تازهٔ طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است.

به گفتهٔ آر اس اف، از تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم چهار کارمند و همکار رسانه‌ای در کابل به‌طور خودسرانه توسط ریاست استخبارات طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده‌اند.

سازمان «خبرنگاران بدون مرز» این اقدامات را محکوم کرده و هشدار داده است که روش‌های جدید طالبان، هم آزادی رسانه ها و هم حق برخورداری از محاکم عادلانه را نقض می‌کند.

این نهاد بین‌المللی از جامعهٔ جهانی خواسته که در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌نگاری، سکوت اختیار نکند.

مرکز خبرنگاران افغانستان روز جمعه با نشر خبرنامۀ گفت که اداره استخبارات طالبان مدیر مسوول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام "رادیو نسیم" را در بامیان بازداشت کرده است.

این رویداد نگرانی چندین نهاد حامی رسانه‌ها را از افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان در پی داشته است.

اردوی پاکستان: ۳۳ فرد مسلح را کشته ایم

اردوی پاکستان ادعا کرده است که نیروهای امنیتی آنها ۳۳ فرد مسلح را که تلاش داشتند از افغانستان وارد مناطق ناامن جنوب‌غربی پاکستان شوند، کشته‌اند.

در اعلامیه روز جمعه اردوی پاکستان آمده است که این عملیات شبانه در ولسوالی ژوب ایالت بلوچستان زمانی صورت گرفت که سربازان با «خوارج» درگیر شدند.

حکومت پاکستان برای طالبان پاکستانی از اصطلاح «خوارج» استفاده می‌کند.

اردوی پاکستان می‌گوید عملیات جست‌وجو و تعقیب برای یافتن و نابودی باقی‌مانده افراد مسلح ادامه دارد.

اسلام‌آباد می‌گوید طالبان پاکستانی از خاک افغانستان در داخل پاکستان عملیات انجام می دهند، اما کابل همواره این ادعا را بی‌اساس دانسته و رد کرده است.

اردوی پاکستان بدون ارائه هیچ دلیل مشخصی همچنین گفته است که افراد مسلح کشته‌شده از حمایت هند برخوردار بودند.

تی تی پی و یا گروه دیگری تا هنوز در مورد این ادعای اردوی پاکستان واکنشی نداشته است و رادیوآزادی هم به گونه مستقل نمی تواند این ادعا را تایید کند.

بیش از یک‌هزار خانواده روز جمعه از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند

آرشیف، مهاجران برگشته از ایران
آرشیف، مهاجران برگشته از ایران

خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده است که یک‌هزار و ۱۱۴ خانواده، از جمله ۲۰۲ خانواده از گذرگاه تورخم در ننگرهار، ۹۲ خانواده از گذرگاه سپین‌بولدک در قندهار، ۱۱۰ خانواده از پل ابریشم در نیمروز و ۷۱۰ خانواده از مرز اسلام‌قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

در خبر گفته شده است که این خانواده‌ها از سوی حکومت طالبان کمک دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (یو ان-هبیتات) می‌گوید ادغام موفقیت‌آمیز بازگشت‌کنندگان در جامعه، نیازمند تلاش‌های همه‌جانبه و منظم با همکاری نهادهای محلی است.

سازمان ملل متحد افزوده است که بازگشت شمار زیادی از افغان‌ها به ویژه از ایران به افغانستان، این کشور را با یک وضعیت اضطراری تازه روبه‌رو می‌کند.

آی او ام خواستار بودجۀ اضطراری برای عودت کنندگان افغان شد

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) از جامعه بین‌المللی خواسته تا برای مهاجرین افغان که به کشورشان بازمی‌گردند، بودجۀ اضطراری را اختصاص دهد.

آی او ام در اعلامیۀ که روز جمعه(8اگست) منتشر شد، گفته که افغانستان با موج عظیمی از عودت مهاجرین روبرو است و اگر کمک‌های عاجل به این افراد ارائه نشود، ممکن است سیستم‌های موجود از هم بپاشند و میلیون‌ها تن را در معرض خطر جدی قرار دهند.

به گفته IOM، از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی بیش از چهار میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور شان بازگشته‌اند و بیش از یک و نیم میلیون آنها تنها در سال ۲۰۲۵ به افغانستان عودت کرده اند.

