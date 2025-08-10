ایالات متحده امریکا شواهدی در دست دارد که محمود شاه حبیبی، شهروند توسط پولیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده است

قوهٔ قضائیهٔ ایران روز شنبه ۹ اگست اعلام کرد که پروندهٔ ۲۰ نفر بازداشت‌شده به اتهام ارتباط با اسرائیل پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل را تحت بررسی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اصغر جهانگیر سخنگوی قوهٔ قضائیه ایران به خبرنگاران در تهران گفت که اطلاعات بیشتر به محض در دسترس قرار گرفتن، اعلام خواهد شد.

سازمان اطلاعات ایران اواخر ماه جولای گفته بود که ۲۰ جاسوس، عاملان عملیاتی و پشتیبانی موساد، و افرادی مرتبط با افسران اطلاعاتی رژیم اسرائیل را در تهران و چندین ولایت دیگر شناسایی و بازداشت کرده است.

اواسط ماه جون، اسرائیل به ایران حمله کرد و ایران نیز با حملات موشکی و طیاره‌های بی‌سرنشین پاسخ داد.

حملهٔ اسرائیل فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و صدها نفر دیگر را کشت و هم‌چنین مراکز نظامی و هسته‌ای و مناطق مسکونی را هدف قرار داد.

ایران از آن زمان وعده داده است که محاکمهٔ سریع افرادی را که به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت شده‌اند، برگزار کند.

روز چهارشنبه، مقام‌های ایرانی روزبه وادی را که به جرم جاسوسی برای اسرائیل از طریق انتقال اطلاعات دربارهٔ مراکز و دانشمندان هسته‌ای ایران محکوم شده بود، اعدام کردند.

خبرگزاری فارس گزارش داد که وادی در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)کار می‌کرد.

