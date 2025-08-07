باشندهگان ولسوالی ناری این ولایت به رادیو آزادی گفتند که این آتش از چهار روز به اینسو در منطقه «دولیخور» این ولسوالی شعلهور شده بود، اما به گفتهی آنان این آتش به قریههای «واچ ناو»، «لویهدیره» و «مارانو دب» نیز رسیده است.
آنان گفتند، هرچند شدت این آتشسوزی کنترل شده، اما هنوز به طور کامل مهار نشده است.
عبدالرحیم سالارزی باشنده و بزرگ قومی ولسوالی ناری روز پنجشنبه (۱۶ اسد) به رادیو آزادی گفت:
هنوز هم کم کم آتشسوزی ادامه دارد، اما شدت آتشسوزی کم شدهاست، مجاهدین حکومت (طالبان) و مردم همکاری میکنند و تلاشها برای مهار کامل آتش جریان دارد
"تقاضای ما این است که در آینده برای جلوگیری از اینگونه آتشسوزی ها تدابیر پیشگیرانه در ولسوالیها گرفته شود، در اینجا عملاً کارمندان اطفائیه استخدام شوند تا هنگامیکه یک آتشسوزی صورت میگیرد، فوراً آنرا مهار کنند، زیرا این دارایی و سرمایه ما است که باید به شکل سالم آن به نسلهای آینده منتقل شود، امروز روز چهارم آتشسوزی است."
عبدالستار ایوبی یک باشنده دیگر این ولسوالی نیز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
"جنگلهای دره دولی، لویه دیره، باری و مارانو دب در ولسوالی ناری آتش گرفته که بخش زیادی جنگلات سوخته است، قومها در منطقه و مردم محل با هم یکجا تلاش کردند تا آتش را مهار کنند، حالا آتش تحت کنترول است، اما بسیاری از جنگلهای ما سوخته است."
هرچند مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت کنر تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی در مورد این آتشسوزی پاسخ ندادند، اما امینالله شهاب، ولسوال ناری به برخی از رسانههای محلی گفته است، این آتشسوزی که تا کنون علت آن روشن نیست، ۱۲ هکتار جنگل را سوزانده و از بین برده است.
گفتنیست که حدود سه ماه پیش نیز در جنگلات ولسوالی چوکی ولایت کنر آتشسوزی رخ داد که بخشی زیادی از جنگلها آتش گرفت.
پیش از این، آتشسوزیهای مشابهی در سالهای اخیر در جنگلهای ولایتهای کنر و نورستان رخ داده که به بخش زیاد جنگلات آسیب رسانده و بعداً با تلاش باشندهگان محل و مسئولان، مهار شدهاست.
کنر و نورستان سرسبزترین ولایات افغانستان اند که با جنگلات پوشیده شده و چوبهای افغانستان بیشتر از همین ولایات به دست میآید.