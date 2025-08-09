نه مکتب در ولایت کندهار ساخته شده است

در پنج ولسوالی ولایت قندهار، به حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) نه مکتب ساخته شده است.

این مکاتب در ولسوالی‌های اسپین بولدک، معروف، ارغستان، دند و دامان به هزینه بیش از هفتاد و چهار میلیون افغانی ساخته شده‌است.

مقامات طالبان در قندهار روز جمعه(8 اگست) گفتند که در این مکاتب فضای آموزشی مناسب، امکانات صحی، آب آشامیدنی سالم، تشناب ها و سایر امکانات لازم برای دانش‌آموزان فراهم شده است.