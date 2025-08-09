سازمان خبرنگاران بدون مرز یا (RSF) می‌گوید که بازداشت‌های اخیر و اعترافات اجباری کارمندان رسانه‌ای در افغانستان، نشان‌دهندهٔ یک تشدید هراس‌انگیز در کارزار بی‌وقفهٔ طالبان برای نابود کردن روزنامه‌نگاری مستقل در این کشور است.

این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۸ اگست، منتشر کرده، سرکوب تازهٔ طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است.

به گفتهٔ آر اس اف، از تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم چهار کارمند و همکار رسانه‌ای در کابل به‌طور خودسرانه توسط ریاست استخبارات طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده‌اند.

سازمان «خبرنگاران بدون مرز» این اقدامات را محکوم کرده و هشدار داده است که روش‌های جدید طالبان، هم آزادی رسانه ها و هم حق برخورداری از محاکم عادلانه را نقض می‌کند.

این نهاد بین‌المللی از جامعهٔ جهانی خواسته که در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌نگاری، سکوت اختیار نکند.

مرکز خبرنگاران افغانستان روز جمعه با نشر خبرنامۀ گفت که اداره استخبارات طالبان مدیر مسوول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام "رادیو نسیم" را در بامیان بازداشت کرده است.

این رویداد نگرانی چندین نهاد حامی رسانه‌ها را از افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان در پی داشته است.