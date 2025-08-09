گزارشگران بدون مرز: بازداشت‌ های اخیر خبرنگاران و گرفتن اعترافات اجباری نشان ‌دهنده ریشه کن کردن روزنامه‌ نگاری مستقل در افغانستان است

این بازداشت ها و اخذ اعترافات اجباری از آنان، نشان می‌ دهد که طالبان کارزار هراس انگیز را برای خاموش ساختن کامل صدای روزنامه نگاری مستقل در افغانستان تشدید کرده‌ اند.

این سازمان روز جمعه ۸ اگست با نشر اعلامیه‌ ای بازداشت های اخیر خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان تقاضا کرده است که خبرنگاران بازداشت شده را هرچه زودتر از بند رها کند.

در اعلامیه به نقل از سیلیا مرسیر رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان آمده است که استخبارات و محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از ۲۲جولای به این طرف چهار خبرنگار و کارمند رسانه را در کابل به طور خود سرانه بازداشت کرده که هنوز هم سرنوشت شان روشن نیست.

از افراد بازداشت شده درپیوند به فساد اخلاقی و جاسوسی اعترافات جبری گرفته شده است





RSF ضمن محکومیت این اقدامات، هشدار داده است که روش‌ های جدید طالبان برای ایجاد ارعاب، همزمان آزادی رسانه و حق محاکمه عادلانه را نقض می‌کند، این نهاد بین‌المللی از جامعه جهانی خواسته است در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌ نگاری، سکوت نکند.

سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است که در جمع افراد بازداشت شده ابوذر سارم سرپُلی رئیس خبرگزاری توانا نیز شامل است که به اتهام بدست آوردن بودجه خارجی برای تنظیم بخش ژورنالیزم تربیتی برای زنان و همکاری با رسانه های ضد طالبان بازداشت شده است.

همچنان از دو خبرنگار دیگر بنام های محمد بشیرهاتف و شکیب نظری هم یاد شده است که به گفته آر اس اف در مکان های نا معلوم نگهداری می‌شوند.

این در حالیست که مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ ۷ اگست گزارش داد که مدیر مسئول و دو خبرنگار رادیو نسیم در شهر نیلی ولایت دایکندی بازداشت شده اند و با بازداشت این سه تن استدیوی دفتر محلی این رسانه در ولایت بامیان از فعالیت بازمانده است.

این مرکز با نشر خبرنامه‌ ای گفته است که این اقدام دستگاه استخبارات طالبان تلاش آشکار برای سرکوب و محدود کردن رسانه ‌های آزاد است.

این مرکز پیش از این گفته بود که هم‌ اکنون دست‌ کم ۱۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌ ای در زندان‌ های طالبان به سر می‌برند.

در این حال شماری از خبرنگاران در داخل کشور می‌ گویند که آزادی بیان تحت کنترل حکومت طالبان روز به روز با تهدید مواجه شده و کار خبرنگاری هم در مقایسه به گذشته دشوارتر شده است.

یکی از خبرنگاران در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:

از زمان که طالبان در افغانستان حاکم شده اند، برخورد شان با رسانه ها و خبرنگاران تند و به شدت سخت است

"اخیرا روند را که بخاطر بازداشت فعالان رسانه ها و خبرنگاران اینها آغاز کرده اند، به عنوان یک خبرنگار برای من بسیار نگران کننده و یک حالت دشوار است، هر خبرنگار که از اصول شان تخطی کند بازداشت می‌شود، شکنجه شده و زندانی میگردد."

مروه احمدی یک خبرنگار در ولایت بلخ نیز به رادیو آزادی گفت که اخیرا محدودیت ها در برابر خبرنگاران نسبت به هر وقت دیگر شدید ترشده است.

"محدودیت ها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است، که به این خاطر تعداد زیادی از کشور بیرون شده اند، کسانی که توان بیرون شدن را ندارند، با بسیار وضعیت سخت به کارشان ادامه میدهند، به عنوان یک خبرنگار زن مسئولیت خانواده را به عهده دارم و با مشکلات زیاد دست و گریبان هستم."

پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان فشارها و محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران افزایش یافته است، که به همین دلیل شماری از رسانه ها فعالیت های شان را متوقف کرده و همچنان تعدادی زیاد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ ای مجبور به ترک کشور شده اند.

هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که در چوکات شریعت اسلامی و مطابق به منافع ملی به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها متعهد است و خبرنگاران در پیوند به وظایف شان بازداشت نشده اند، اما روزا اتونبایوا نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس دفتر یوناما در اعلامیه‌ ای به مناسبت سوم می روز بین المللی آزادی مطبوعات گفت که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی بوده و خبرنگاران و کارمندان رسانه را با تهدید، بازداشت و برخورد نا مناسب روبرو کرده است.