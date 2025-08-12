این سازمان می گوید در حالی که یک کودک از هر پنج کودک در افغانستان با بحران شدید گرسنگی مواجه است ،به طور اوسط هر ۳۰ ثانیه یک کودک از ایران یا پاکستان به این کشور باز می‌ گردد.

سازمان حفاظت از کودکان دوشنبه ۱۱ اگست در گزارشی گفته که از آغاز سال جاری میلادی ۸۰۰ هزار کودک از ایران و پاکستان به افغانستان باز گشته اند، که این رقم دو برابر سال گذشته است.

در ادامه آمده که تقریباً سه چهارم این کودکان از ایران باز گشته اند.

«سیف د چلدرن» افزوده که از این جمله هزاران کودک بدون سرپرست وارد می شوند که بسیاری آنان یا در کشور های همسایه تولد شده اند یا سال های زیادی در آنجا زندگی کرده اند.

این سازمان افزوده که بازگرداندن اجباری کودکان، به ویژه کسانی که سرپرست ندارند، خطر استثمار، سوءاستفاده و بی توجهی را افزایش می دهد.

در گزارش به نقل از سمیرا سید رحمان، مدیر بخش حمایت سازمان نجات کودکان در افغانستان، آمده که شدت و سرعت بازگشت مردم به افغانستان اکنون بی‌ سابقه است و آنان در آستانه یک بحران بشری تمام‌ عیار بی پیشینه قرار دارند.

سازمان نجات کودکان گفته که گروه‌ های بزرگی از خانواده‌ ها را دیده که در پارک‌ ها و فضاهای باز در شهرهای بزرگ افغانستان زندگی می‌کنند.

در این حال شماری از خانواده های که کودکان خردسال دارند و به تازگی از کشور های همسایه برگشته اند خواهان کمک اند.

چهار کودکم در راه مریض شدند از گرمی نزدیک مرده بودند





کریم محمدی که در هفته های اخیر با پدر، مادر ،همسر و چهار کودک چهار گانگی شیرخوار ،از ایران به شهرمیمنه ولایت فاریاب برگشته و در آنجا در یک خیمه بسر می برد در مورد مشکلات اش به رادیو آزادی گفت «چهار کودکم در راه مریض شدند از گرمی نزدیک مرده بودند، نه خانه داریم نه جا داریم. ما در جوانی خود اینجا همه چیز را فروخته تهران رفته بودیم، اما از آنجا هم ما را اخراج کردند. به سازمان ملل مراجعه کردیم ما را تحویل نگرفت و گفت بروید. آمدیم که طالبان با ملت کمک می کند، اما برای ما هیچ کارتی ندادند و کمک نکردند. ما اصلا هیچ چیز نداریم. نان خوردن نداریم. پشت دروازه های مردم محتاج هستیم. کسی به ما کمک نمی‌کند. کودکان ما مریض شده اند، اما نمی توانیم آنان را به داکتر ببریم. ما در اینجا خیمه زده ایم. چهار کودک چهار گانگی داریم که شیر مادر می‌خورند. خواست ما این است که ما را کمک کنند.»

پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) بتاریخ ۸ اگست گفت که ۶۰ درصد از بازگشت کنندگان از کشور های همسایه به افغانستان زیر ۱۸ سال سن دارند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان «یو ان اچ سی آر» اخیرا اعلام کرد که امسال، بیش از ۲.۱ میلیون افغان به افغانستان باز گشته‌ اند یا مجبور به بازگشت شده‌ اند، که از این میان بیش از ۱.۶ میلیون نفر از ایران و بیش از ۳۵۲ هزار نفر از پاکستان باز گشته اند.

سازمان نجات کودکان همچنان در گزارش تازه خود گفته که پیش از موج بازگشت مهاجران از کشور های همسایه، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان نیازمند کمک ‌های بشردوستانه بودند و کاهش شدید بودجه و کمک‌ های بشردوستانه در سال جاری باعث شده که تیم‌ های امدادی با حجم بسیار بالای نیازها مواجه شوند و این بحران همچنان با منابع ناکافی و کم‌ توجهی روبرو است و در نهایت، به گفته این سازمان، کودکان بیشترین آسیب را خواهند دید.

«سیف د چلدرن» از جامعه بین المللی خواسته است فوراً بودجه ‌ها را افزایش دهد تا نیازهای فوری در مرزها را برآورده کند و کمک ‌های دراز مدت برای بازگشت‌ کنندگان در افغانستان فراهم کند.